Escucha las noticias de las 12:00 (23/08/2018)

Voz 1762 00:00 mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:02 hoy por hoy hora doce

Voz 1762 00:09 Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo estamos pendientes hasta ahora de un incidente en un pueblo cercano a París al menos dos personas han muerto otras resultado herida por el ataque de un hombre con un cuchillo no está claro el móvil del incidente el Estado Islámico ha reivindicado pero sin dar la más mínima evidencia prueba de su vinculación así que de momento no hay ninguna confirmación oficial que relacione lo que ha pasado con un atentado terrorista eso es lo último en nuestro país el Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de dejar el Gobierno en manos de Pablo Iglesias el secretario general del PP Teodoro García no ha aclarado esta mañana en la SER si van a votar en contra ose van abstener con respecto a la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos insisten en el discurso de que en su opinión no hay que remover el pasado iban a recurrir a la fórmula que Bausa del Gobierno la del Real Decreto

Voz 1185 00:50 por qué este empeño en mira al pasado y el revivir interese hacer un revisionismo eh sobretodo a estas cuestiones no está el señor Pedro Sánchez de acuerdo con con la transición sabemos nuestra posición teniendo en cuenta que no vamos a apoyar esta medida obviamente porque además creemos que es una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones si al margen de dar satisfacción por supuesto a su socio con entiendo porque hoy es urgente cuando gobernaba el señor Felipe González al señor Zapatero pues no lo era

Voz 1762 01:21 el informe que realizó ya en dos mil once una comisión de expertos para aconsejar sobre el futuro del Valle de los Caídos recomendaba ya entonces sacaran a Franco del Valle de los Caídos ya que no fue una víctima de la Guerra Civil es uno de los argumentos con los que trabaja hoy el Gobierno mientras prepara el decreto ley que va a aprobar mañana Javier Álvarez esas recomendaciones de dos mil once que ahora se incluirán en el nuevo decreto ley destacan varios motivos por lo que los restos del dictador deben ser sacados de la basílica en primer lugar es incongruente con la finalidad original del Valle de los Caídos para albergar únicamente a los fallecidos durante la Guerra Civil Franco no falleció durante esta contienda en segundo lugar tampoco está claro que este que la familia o el propio dictador quisieran este enterramiento concreto y además el nuevo decreto que incidirá en que la presencia de los restos de Franco y de José Antonio dificultan el propósito de hacer en el futuro el Valle de los Caídos como un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil sin ninguna otra connotación ideológica o política y es noticia hablamos de conocer el Ministerio de Defensa abre expediente al cabo del Ejército que se manifestó contra Franco Mariela Rubio eso es así lo han confirmado fuentes del ministerio

Voz 1450 02:22 en la Cadena Ser al igual que sucede en el caso del manifiesto a favor de Franco los militares en situación de retiro que firmaban ese documento censurando la figura del dictador no pueden ser sancionados sin embargo dado que los militares en activo o en la reserva son les son aplicables las Reales Ordenanzas que prohiben las manifestaciones políticas este cabo del Ejército de Tierra que se definía en el manifiesto como en activo este manifiesto DiFranco puede enfrentarse a un expediente de defensa de momento el Ministerio abierto

Voz 1762 02:47 una información reservada también en relación a la aprobación de la senda de déficit del Partido Popular acusa al Gobierno de ceder ante Podemos y podemos por su parte propone dos caminos para sortear al Senado la proposición de ley el decreto ley los expertos en todo caso ven complicado que esa remodelación Se puede hacer por la vía rápida Mar Ruiz sí en primer lugar porque al tratarse de una ley orgánica dicen no puede modificarse mediante un decreto ley como propone Podemos porque su tramitación como proyecto o proposición de ley exigiría mayoría absoluta por un lado y un paso por las dos Cámaras Congreso y Senado y en esta última el PP tiene mayoría hay intención política clara de utilizar esa resorte para impedir cualquier modificación o al menos retrasarla además y había fuera la proposición de ley PP Ciudadanos conservan mayoría en la Mesa del Congreso para dilatar su tramitación mediante la prórroga del plazo de enmiendas en el mejor de los casos y a la espera de que el Gobierno aclare cuál sería la fórmula utilizada fuentes parlamentarias estima muy complicado por no decir imposible que esa tramitación se pueda completar de un modo Express eludiendo el paso del Senado lo que conllevaría un retraso de cualquier proyecto presupuestario la decisión del presidente de la Comunidad Valenciana de apoyar la senda de de gasto propuesto por el Gobierno levantado divisiones en el propio Ejecutivo regional la vicepresidenta Mónica Oltra cree que no es suficiente lo que van a recibir a cambio del apoyo y lamenta que Ximo Puig a la llamara Oltra estado en la Ser en Valencia

Voz 2 04:01 ese acuerdo lo que hace es aumentar la deuda y la verdad es que a nosotros nos parece un acuerdo insuficiente que además se ha tomado de manera unilateral esto pues siempre es una distorsión porque era un gobierno de coalición en un gobierno D2 que además es apoyado por un partido como es Podemos del diálogo el acuerdo y la lealtad pues tienen que primar no

Voz 1762 04:29 doce y cuatro cincuenta y siete personas han sido rescatadas y atendida después de que se haya localizado la embarcación neumática en la que viajaban y que ha tocado tierra en Roquetas de Mar todos están en aparente buen estado de salud hoy estamos detallando les además los datos de las llegadas de inmigrantes a Ceuta y a Melilla el lejos de verse incrementado como defiende el PP son prácticamente idénticas a las cifras del pasado año informa Nicolás Castellano

Voz 1620 04:49 las entradas terrestres por ambas ciudades suman cuatro mil ciento ochenta personas sólo doscientos veintitrés más que en el mismo periodo de dos mil diecisiete a quince de agosto según el Ministerio del Interior mil doscientas ochenta personas entraron por tierras de manera irregular a Ceuta la mayoría tras superar las vallas frente a mil seiscientas que se registraban en el mismo periodo del año pasado con veintiún por ciento menos que incluso añadiendo la ciento dieciséis personas de ayer la cifra sigue siendo inferior a la del año pasado en Ceuta a Melilla suben ligeramente de mil cuatrocientos a dos mil novecientos en el balance sobre inmigración irregular que de manera quincenal hace público el Ministerio del Interior se detalla que son veinticinco mil cuatrocientas las personas que han llegado en patera aquí si no aumento de un ciento setenta y siete porción

Voz 1762 05:28 el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China inicia una nueva etapa China impuesto desde hoy nuevos aranceles del veinticinco por ciento a las importaciones de productos estadounidenses en respuesta los gravámenes impuestos por la Administración de Donald Trump a su vez a los productos que vienen del país asiático el Gobierno chino va a presentar una nueva queja ante la Organización Mundial del Comercio Álvaro Zamarreño

Voz 0116 05:46 consideran que las decisiones de la administración Trump contravienen los principios de esta organización no es la primera queja igual que no es la primera tanda de subidas arancelarias en unos meses alcanzan ya los cien mil millones de dólares entre ambos países el Gobierno chino ha aclarado a través de su Ministerio de Exteriores que aún así confían en que las negociaciones con Estados Unidos lleguen a buen puerto a medio camino dicen tres los intereses de la dos potencias Tram defiende que China saca ventaja de su acceso al mercado y que por eso hay tal desequilibrio entre lo que exporta a Estados Unidos y lo que importa de él por eso en julio impuso una primera tanda de subidas acompañada de otra que entraba en vigor esta madrugada la respuesta china en ambos casos se ha mantenido en la absoluta reciprocidad en cuanto se ha empezado a aplicar hace unas horas en las aduanas estadounidenses ha puesto en marcha la misma medida

Voz 1762 06:35 sin ir todavía un asunto más Iñaki Urdangarin obtenido el segundo grado penitenciario lleva dos meses preso y es un beneficio que es habitual lograr en ese tiempo va a seguir además cumpliendo pena en la cárcel de Brieva Alberto

Voz 0055 06:46 el cuñado del rey llevaba dos meses en régimen cerrado y la Junta de Tratamiento deriva a X penitenciarios más habitual partido clasificarse en segundo a presos comunes el tercer grado en el que ya podrá optar a permisos no llegará como mínimo hasta que no cumpla las tres cuartas partes de su condena esto es para bien entrado dos mil diecinueve Iñaki Urdangarin estará en segundo grado penitenciario y además seguirá cumpliendo condena en Brieva en en Ávila los cinco años y diez meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por literas la trama corrupta bautizada como unos también por evadir impuestos dos dos titulares más quería decir con Julio guerra con Javier Coronas

Voz 1762 07:17 la Guardia Civil interviene casi dos toneladas y media de hachís en Algeciras los narcotraficantes que no han sido detenidos lanzaron toda la droga al mar al ser perseguidos por un helicóptero

Voz 1620 07:26 turno de Venezuela fija el precio de veinticinco alimentos básicos en plena hiperinflación esta medida se suma la devaluación de la moneda y el aumento del salario mínimo efectuados