Escucha las noticias de las 14:00 (24/08/2018)

Nos acercamos al otoño y celebraremos los cuarenta años de una España democrática no es compatible con una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura de Franco que no hay ninguna sola democracia en el panorama internacional con la que no queramos comparar que haya sostenido una situación como la que hemos sostenido más de cuarenta años el Gobierno