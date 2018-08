Escucha las noticias de las 12:00 (26/08/2018)

Voz 1108

buenas tardes Almudena el Papa se encuentra como decías esta mañana en el Santuario de no lugar de aparición de Jesús la Virgen y José en mil ochocientos setenta y nueve no está previsto que vuelva a pronunciarse sobre los abusos sexuales no hay tan no hay por tanto comentario sobre esa carta de once páginas que publican hoy varios medios conservadores era que el ex nuncio en Estados Unidos pide que Francisco renuncie por haber encubierto al cardenal estadounidense Theodore Mc Carrick el arzobispo Carlo María Cano asegura que contó personalmente al Papa en dos mil trece las acusaciones de abusos que circulaban sobre el entonces arzobispo de Washington y que Francisco no hizo nada por el contrario asegura convirtió al estadounidense en uno de sus principales asesores hasta que le retiró y suspendió de todas sus funciones y privilegios como miembro de la Curia hace un mes a raíz de la denuncia de una de sus víctimas en el New York Times que una comisión eclesiástica consideró verosímil