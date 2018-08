Escucha las noticias de las 09:00 (27/08/2018)

Voz 0027 00:00 tres de la mañana ocho en Canarias que abrimos esta cuarta ahora de Hoy por hoy con una terrible noticia que acabamos de conocer un supuesto asesinato machista en Orihuela Julián Jiménez adelante

Voz 1 00:20 sí ha corrido en la zona de buena vida la mujer de unos cuarenta años habría muerto asfixiada ha sido el mismo homicida al que ha llamado al teléfono uno dos de emergencias para comunicar que había asesinado a su pareja agentes de la Policía Nacional se han personado en el domicilio y han confirmado la muerte de esta mujer

Voz 0027 00:38 hay un número contra la violencia machista un número de teléfono es el cero dieciséis es gratis no aparece en la factura pero hay que acordarse de borrarlo manualmente registros de llamadas del móvil más asuntos este lunes veintisiete de agosto Carolina Gómez buenas

Voz 2 00:51 buenos días la Asociación Profesional de la Magistratura entiende como una rectificación el último comunicado del Gobierno sobre el proceso judicial al que se enfrenta Pablo Llarena en Bélgica tras la demanda de Puigdemont el Ejecutivo ya no menciona la posibilidad de no pagar la defensa del juez por sus declaraciones públicas tal y como había asegurado previamente el Ministerio de Justicia Manuel Almenar es su presidente ha estado hace unos minutos uno importante

Voz 0526 01:11 absolutamente haya un cambio de actitud que yo creo que debe ser calificado como acertado y absolutamente necesario en la medida en que permite conjurar los riesgos que para la integridad y la inmunidad de la jurisdicción española es decir para la soberanía al propio Estado español comportaba la decisión apuntada el pasado jueves

Voz 2 01:31 Darias creen que los más de cien inmigrantes expulsados de forma exprés tras el intento de salto de valla la semana pasada en Ceuta han sido encarcelados en Marruecos la activista proderechos humanos Helena Maleno asegura que el Gobierno español está vulnerando las leyes porque en vez de expulsarlos debería haberlos puesto a disposición judicial

Voz 3 01:46 si alguien ha cometido un delito deberían haber sido puesto a disposición judicial pero castigar a ciento dieciséis personas castigar a todo un colectivo con la expulsión y además pedir a otro país que ejecute ese castigo es una política racista y además colonialistas son giro terribles

Voz 2 02:07 y hoy les estamos contando en la SER que la Universidad Rey Juan Carlos no ha pagado a buena parte de los profesores de posgrados desde que en marzo estalló el escándalo de los máster primero de Cifuentes y después de Pablo Casado Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 4 02:18 buenos días son docentes que cobran por horas en los posgrados en los que dan clase en esta universidad y que suelen cobra el segundo semestre como muy tarde en junio sin embargo todavía a fecha de hoy no les han pagado a pesar de que la Rey Juan Carlos lo desvincula del caso máster dicen que es un retraso más largo de lo habitual porque la intervención de la universidad también se ha demorado

Voz 5 02:34 en algunos directores de másteres están informando a los

Voz 4 02:37 señores de sus departamentos que no les han pagado porque las cuentas están bloqueadas tras la investigación judicial por los másteres fraudulentos que acusaron Cifuentes y casado otras fuentes internas aseguran a la SER que el vuelco que ha dado a los equipos de Gerencia de posgrado de la Universidad tras este fraude podrían explicar este retraso

Voz 0027 02:56 hoy por hoy esto que van a escuchar son sólo algunos de los miles de testimonios que lo largo del fin de semana se han ido publicando en internet en Twitter bajo la etiqueta Mi cuerpo testimonios de gays lesbianas bisexuales transexuales que han ido contando estos días los episodios de acoso y discriminación que vivieron sobre todo durante la infancia y durante la adolescencia los ha recogido Marisol

Voz 1508 03:18 más Juan tenía diez años cuando fue a recoger el revelado de una foto que marcó su vida

Voz 5 03:23 a esa foto IBI ese amaneramiento tan grandísimo me dio muchísima vergüenza de quién era saque esa foto del sobre que estaba llevando ir me la guardé la metió en un cajón yo dije mira salgo tan mal es algo tan ridículo me da tanta vergüenza que no quiero que nadie la vea hasta que bueno pues eh en una de las diecisiete mudanzas que hecho apareció esta foto que yo tenía guardada desde hacía más de veinticinco o veinte años ir me pareció una foto preciosa dije mira esta foto ahora tiene que estar en un lugar de honor en mi salón

Voz 1508 03:58 con quince de oro escribió en su diario que era gay sus padres lo leyeron

Voz 6 04:03 tengo un hermano que tiene casi tres años en los que yo raíz de de la discusión por mi salida del armario Mis padres e empezaron a mirarme con muy mala cara cuando cuando cogía al al niño hasta el punto de de expresarme abiertamente que prefería que que no lo hiciera comentarios del tipo si quería convertirme mujer y subir en una carroza en el orgullo en Madrid pues así empezado acabar como un conocido nuestro que había muerto de VIH y también me preguntaron obviamente si me gustaban los niños

Voz 1508 04:37 a lo cual respondió que lo Agurtzane recuerda cómo ha tenido que ocultarse incluso cuando ya había dicho que era lesbiana

Voz 7 04:45 cuando su líder armario e intentaba no era para nada como soy ahora intentaba oxígeno es posible porque al final lo que tienes es miedo de ser tú mismo de decir hombre es que a mí me gusta llevar el pelo más corto pero es que como el me corte el pelo a pensar que soy bloques hoy por otra parte pero al final es miedo constantemente miedo

Voz 1508 05:01 Miguel Ángel acaba de volver de su luna de miel en la que las fronteras han decidido si había besos y caricias en la calle

Voz 0159 05:08 hemos viajado en tren desde Medina del Campo en Valladolid hasta Estambul cuando fuimos a Serbia ya Macedonia dejamos demostrarnos en público con muestras de afecto pero no voy a dejar de ir a ningún lugar porque porque me parece que que es que es dejarles a ellos que ganen la partida mí me parece que no es eso es lo que hay que hacer Alicia también está casada en el ochenta y nueve le dieron una paliza

Voz 1508 05:29 Zac cuando paseaba con una novia ahora pasados los cincuenta todavía se topa con Lesbos fobia

Voz 5 05:35 yo trabajaba de jardinera nos teníamos que cabría en un vestuario todas chicas

Voz 8 05:41 todo el mundo canales Rihanna yo no me gusta dar ninguna vamos ni tenía ningún interés veré nada a nadie ni hay ningún problema pero luego se que había una que decía que a Alicia haga tortilleras asegurar

Voz 1508 05:52 después de las botas cuando cambiamos en el vestuario reponerse a comentarios así no es fácil a Ricardo les enseñó su madre Él tenía doce años