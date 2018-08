Escucha las noticias de las 11:00 (27/08/2018)

son las once las diez en Canarias ciudadanos registra a esta hora en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que preste toda la asistencia necesaria al juez Llarena denunciado en Bélgica por Push the money otros miembros del independentismo catalán vamos a la Cámara Baja Óscar García

si a esta hora está previsto que sea el presidente de Ciudadanos Albert Rivera quién registre esta proposición no de ley aquí en el Congreso en ella ciudadanos insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que preste todo apoyo y la asistencia al juez Llarena para la formación naranja el Ejecutivo está abandonando a quienes defienden al Estado en Catalunya según decía este fin de semana Rivera quien critica que el alquiler de La Moncloa es demasiado caro para nuestro país no es la única iniciativa en este sentido de la oposición el PP tiene previsto presentar también en el Senado otra moción para su debate en la que también exigen al Gobierno que defienda a Llarena sin reservas a esta hora

Voz 2

01:28

no seguramente no voy a salido de comisaría hasta no hace lo pongo exactamente por su puesto que habría otra manera por supuesto no no esperábamos ninguno de los abogados que asistimos a personal del día no esperábamos en ningún momento sospechábamos que iban a ser devueltos