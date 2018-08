Escucha las noticias de las 16:00 (27/08/2018)

Voz 0040

00:30

si no hubiera lazos amarillos sino hubiera okupación totalitaria del espacio público si alguien no pensará que el espacio público suyo no es de todos esto no ocurriría porque la gente normal no se tiene que dedicar cada día a retirar lazos ni retirar banderas ideológicas lo lo normal es que un Ayuntamiento haga respetar las leyes lo normal es que los ayuntamientos retiren ese tipo de propaganda tal y de hecho hay ayuntamientos que no son gobernados por separatistas que lo han hecho no sé qué eh