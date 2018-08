Escucha las noticias de las 09:00 (28/08/2018)

Voz 0456

se llama firmas tiene veintisiete años y hace tres que abandonó a su familia en Irak un país donde se persigue tortura y asesina a los homosexuales en Austria pidió una solicitud de asilo y las autoridades le prometieron confidencialidad asegura en declaraciones a The Independent el les advirtió de que su familia no sabía nada de su condición porque es ultra religiosa y conservadora a pesar de todo los funcionarios austriacos llamaron a su padre para preguntarle si su hijo era gay el padre lo negó y Austria de rechazar la solicitud alegando que no es realmente homosexual sino que actúa como el típico gay Austria quiere expulsarlo de vuelta eso sí les recomiendan que siga manteniendo su sexualidad en secreto que secreto si Austria me ha sacado del armario ante mi padre y mi hermano responde The Independent Mi vida corren más peligro ahora que antes no puedo ni volver a casa tengo miedo lamenta que ha recurrido esta decisión