Escucha las noticias de las 11:00 (28/08/2018)

Voz 1591

01:09

en unas declaraciones a la prensa británica en el avión que la a Sudáfrica Theresa May ha dicho que la salida de la Unión Europea sin pacto no sería al fin del mundo y que podrían convertir en éxito una salida sin entendimiento la primera ministra citó hasta dos veces las palabras del jefe de la Organización Mundial de la Salud Roberto Azevedo que la semana pasada seguro que el comercio no se detendría en caso de no llegar a un acuerdo May ha vuelto a decir que prefiere retirarse de las negociaciones antes que firmar un mal acuerdo las palabras de Mason entendidas como una reprimenda al ministro de Finanzas Phillip Hammond que la semana pasada avisó que si el Reino Unido no logra un acuerdo se recortaría un siete coma siete por ciento la producción económica proyectada ampliaría la deuda del país considerablemente se entiende también como un gesto hace los partidarios del Brexit duro de su partido que están muy molestos porque la ruina ministro haya optado por un plan que implica que el Reino Unido acepten normas de la Unión Europea en el transporte de mercaderías pese a todo May espera conseguir un buen pacto