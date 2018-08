Escucha las noticias de las 05:00 (29/08/2018)

y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se beba significa no no puede ser un lugar de reconciliación tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda de la Guerra Civil del franquismo que están allí enterrados

Voz 1712

01:42

describe Yolanda Estrada que la demanda de Puigdemont no va dirigida contra las opiniones de Pablo Llarena sino que cuestionan su imparcialidad y la malversación de caudales públicos que investiga Se demanda Llarena resume rueda por su actuación judicial aunque lo intenten disimular bajo la excusa de una actuación privada que no deja de ser una extensión de su función judicial este correo abierto una brecha en Jueces para la Democracia porque a esta opinión se le han sumado la de otros destacados asociados de la Asociación Progresista judicial el más explícito es Perfecto Andrés Ibáñez fundador de la Asociación ex magistrado del Supremo qué escribe que la demanda es coherente con su ejecutoria golpista que hace del de Pavía Un caballo de cartón piedra si no dudaron en volver la institucionalidad catalana contra el Estado constitucional para dinamitar lo porque van a tener algún escrúpulo en tratar de manipular la Justicia belga se pregunta este jurista Ibáñez asegura además que la falta de claridad de la izquierda es la que impide valorar discursos nacional socialistas como el del ex juez Vidal o el de aquí no cabe todo el mundo y las bestias con forma humana de un Torra infracción mural racista