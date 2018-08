Escucha las noticias de las 13:00 (29/08/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 0325 00:11 a una mayoría en Canarias continúan las reacciones a la decisión del Gobierno anunciada esta madrugada por el presidente Pedro Sánchez de no convertir finalmente el Valle de los Caídos en un Centro de la Memoria sobre la Guerra Civil y el franquismo el PP dice que se podrá contar con ellos y no se lleva a cabo una revisión de la Transición y Podemos insiste en que el Valle de los Caídos no puede seguir siendo un monumento a un dictador en el Senado acaban de hablar Ignacio Cosidó PP Ramón Espinar Podemos

Voz 3 00:35 sin entrar en el detalle porque no conozco exactamente cuál será la propuesta que haga el Gobierno todo lo que vaya en la dirección de mantener ese espíritu de la Transición de mantener la concordia el Partido Popular del grupo popular en el Senado lo va a apoyar todo lo que vaya en la dirección de reabrir heridas pasado o de revisar nuestra Transición democrática el Partido Popular estará en contra no esperamos poder hablar con el Gobierno de cuáles son sus planes para el Valle de los Caídos pero ya digo lo relevante es que en España no vaya símbolos que sean honoríficos para con una dictadura de cuarenta años que debe quedar en el pasado

Voz 0325 01:16 hasta ahora la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso donde está hablando de inmigración y también de la política penitenciaria en torno a los presos de ETA Fernando Grande Marlaska ha acusado al Partido Popular de inyectar odio con mentiras sobre el acercamiento de presos etarras Cámara Baja Oscar García buenas

Voz 1645 01:32 tardes el ministro ha confirmado que si habrá acercamiento de presos de ETA pero con criterios de legalidad y estudiando caso a caso individualmente Grande pedido lealtad a los grupos políticos especialmente al PP a quién reclama que no critiquen lo que con tanto ahínco defendió en el pasado desde el PP la diputada Mari Mar Blanco dice que no dejaran de alzar la voz

Voz 4 01:49 el ex ministro Fernández Díaz confirmó en octubre de dos mil dieciséis su compromiso de reconsiderar la dispersión de ETA si se les olvida si se disolvía flaco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de falacias

Voz 5 02:07 no nos vamos a apartar porque lo que realmente nos molesta nosotros al Grupo parlamentario popular ya todos los que representamos es que haya cesiones a los terroristas lo que no es molestas que acercan a los presos que no se han arrepentido que no han colaborado con la Justicia y están intentando cambiar el relato de vencedores y vencidos

Voz 1645 02:24 el ministro ha insistido en que el traslado a Basauri de los presos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno no fue un beneficio penitenciario sino debido al cumplimiento del tercer grado

Voz 0325 02:32 en Cataluña la Policía Nacional ha detenido al hombre acusado de agredir a una mujer que estaba retirando lazos amarillos en el parque de la Ciutadella en Barcelona está acusado de los supuestos delitos de odio y lesiones por otra parte en cuanto a la denuncia de Puigdemont y otros exconsellers independentistas contra el juez Llarena en Bélgica se ha pronunciado hoy el ministro de Exteriores en una conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander Josep Borrell ha dicho que espera que no se produzca un problema entre Estados con Bélgica

Voz 6 02:58 esperemos que no no hay problema enmarca en las actuaciones judiciales que como saben inicial

Voz 0325 03:18 la Guardia Civil está llevando a cabo una operación contra empresas del sector inmobiliario por una supuesta estafa en la venta de viviendas están produciendo registros a esta hora la mayoría en Mallorca hasta allí nos vamos qué datos tenemos Lucía Bórquez

Voz 1315 03:30 una decena de agentes ha registrado esta mañana la sede de la empresa Mallorca Invest donde han detenido a una persona ya han realizado otros cinco registros en la capital balear dos más en Barcelona la empresa está siendo investigada por vender promociones inmobiliarias que no existían a más de dos centenares de personas los afectados tenían que poner una señal que iba desde los veinte mil a los trescientos mil euros por una serie de pisos e inmuebles que nunca les serán entregados las víctimas planean crear una plataforma de afectados para llevar a la empresa a los tribunales el detenidos según la Guardia Civil está acusado de presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales

Voz 0325 04:06 Puerto Rico ha elevado a casi tres mil el número de víctimas provocadas por el huracán que asoló la isla hace casi un año hasta ahora la cifra oficial no llegaba setenta muertos Ana Rebollo

Voz 0268 04:15 qué hacías concretamente habría han muerto dos mil novecientos setenta y cinco personas en del huracán María una cifra muy superior a las de sesenta y cuatro fallecidos que las autoridades del país dieron hace un año el cambio se debe a que el Gobierno sólo contabilizó las personas que perdieron la vida ahogadas aplastadas por edificios o golpeadas por escombros no tuvieran en cuenta aquellas que fallecieron en los seis meses posteriores por una atención sanitaria deficiente falta de electricidad o agua limpia las investigaciones hechas por expertos de una universidad estadounidense sí que han considerado estos últimos actores de ahí que hayan arrojado un resultado mayor el gobernador de Puerto Rico se ha justificado diciendo que él no es perfecto

Voz 0325 04:50 pues vamos ya con la información deportiva Óscar Egido buenas tardes hola

Voz 7 04:53 Carlos además noticia en San Sebastián porque qué pasa con el Real Sociedad Barcelona que se juega dentro de dos semanas Roberto Ramajo muy buena hola qué tal Oscar muy buenas pues

Voz 1825 05:02 está en el aire la Liga ha enviado una notificación al Ayuntamiento de San Sebastián como institución propietaria del estadio de Anoeta a la Real Sociedad como club que compite en esa competición para informarle para notificarle que el próximo lunes va a enviar técnicos de la Liga para realizar una inspección exhaustiva las obras de reforma del estadio de Anoeta garantizar de esa forma la seguridad completa de los aficionados que no sucedan los lamentables sucesos que ocurrieron por ejemplo la primera jornada en Vallecas en el encuentro entre el Rayo Vallecano el Sevilla en la Real Sociedad esperan que no haya ningún problema que por lo tanto el partido se pueda jugar pero si la Liga ve que no hay seguridad completan hoy garantías completas dirá a la Real que no se puede jugar el partido tendrá por tanto por delante doce días para tratar de solucionar el problema

Voz 7 05:50 además es noticia también en la Real que Imanol Agirretxe ha dicho la web oficial del club que se retira uno y media se despide en rueda de prensa Zubieta

