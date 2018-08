Escucha las noticias de las 14:00 (29/08/2018)

son las dos de la tarde la una en Canarias qué tal buenas tardes uno de los expertos que redactó el informe que en el año dos mil once recomendaba que el Valle de los Caídos tuvieran nuevo significado a la que el Gobierno finalmente Novo allí no vaya impulsar que sea un centro para la memoria histórica el Gobierno propone que el Valle de los Caídos se convierta en un cementerio civil es un matiz que ha dado hoy Pedro Sánchez respecto a la posición que venían manteniendo el PSOE y los propios socialistas propusieron hace unos meses que se Mausoleo tuvieron un nuevo significado como Centro de la Memoria basándose en ese informe algo que ahora Sánchez descarta Francisco Ferrándiz que es investigador del CSIC dice que ha pasado el tiempo que se pueden hacer nuevas lecturas y por tanto que esta decisión del Gobierno puede ser positiva acaba de hablar con el Adela Molina

Voz 2

01:14

que no se puede convertir en un monumento a la reconciliación hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos es la electrificación del nacional catolicismo no desde mi punto de vista de Paul con tanto que he tenido con ellos las víctimas del franquismo no hay ninguna forma de conectar las con un monumento está naturales