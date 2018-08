Escucha las noticias de las 07:00 (30/08/2018)

Voz 0027

00:17

esta madrugada se ha hecho público un importante descubrimiento científico al que ha llegado un grupo de investigadores del hospital San Pau de Barcelona han encontrado una forma de detectar precozmente el Alzheimer en personas con síndrome de Down algo así como una señal de alerta que avisa de que la enfermedad está ya en marcha se conocían otros biomarcadores a través de los que averiguar qué estaba pasando pero sólo se podían detectar con pruebas invasivas muy caras ahora ya no es así las personas con Down tienen una mayor predisposición genética la Alzheimer y también a padecerlo de forma precoz de hecho en la población general Se desarrolla habitualmente esa enfermedad a partir de los setenta años entre las personas con Down aparece ya en muchos casos a partir de los cuarenta Rafael Blesa es el director de neurología del Hospital Sant Pau el centro que ha llegado a esta conclusión este descubrimiento