Entrevista con el consejero de Fomento, Felipe López. La Junta adjudicará en primavera el metro al Civil para circular en el año 2020

Voz 1069

00:28

ha parado entre el María Zambrano y Guadalmedina estamos por tanto en ejecución completa ya de de María Zambrano hasta Atarazanas el último tramo está el cuarenta y cinco por ciento El intermedio horizonte dos mil veinte tendremos ahora mismo estamos transportando en torno a cinco millones y medio de usuarios llegando a Tarazona extremo en dieciocho millones de usuarios llegando Hospital Civil estaremos en veintiuno ese nuestro propósito y eso es lo que yo quiero de mejore oficio posible que el alineamiento acaba entendiendo queremos seguir intentando que haya un acuerdo con el Ayuntamiento a pesar de que bueno habido recurso en los tribunales lo último tiempo que el Ayuntamiento ha planteado que ha perdido por cierto pero no no no renunciamos a tener un entendimiento con el Ayuntamiento que es lo que perseguimos