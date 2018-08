Escucha las noticias de las 08:00 (31/08/2018)

No hay resultados

Voz 0027 00:18 último día de agosto a punto de terminar las vacaciones ya a millones de españoles más de cuatro millones de desplazamientos esperan este fin de semana con los carburantes bien caros por lo menos en comparación con el año pasado catorce céntimos más cuesta el litro de gasolina está de media en uno treinta y cuatro el de gasóleo en uno veinticuatro son diecisiete céntimos que la misma semana del año pasado llenar un depósito de gasolina cuesta cincuenta litros de media siete euros más que en dos mil diecisiete y la diferencia en uno diésel este ocho euros y medio así empieza el viernes XXXI también con la advertencia de Pedro Sánchez al quinto

Voz 2 00:54 y el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato que el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites España es un Estado social y democrático de Derecho donde se respeta la legalidad referencia

Voz 0027 01:17 ya implícita de Sánchez a un hipotético nuevo ciento cincuenta y cinco ante la posibilidad de que Torra el martes que viene en su discurso confirme que opta por la ruptura Iborra desobediencia al Estado desde el Partido Popular Pablo Casado se desmarca de Ciudadanos y asegura que su partido no saldrá a la calle a quitar lazos amarillos

Voz 3 01:33 es verdad que el Partido Popular ha optado por una política de responsabilidad de no llevar a la calle a la calle a la confrontación de no vernos a la puerta del bar y estoy convencido de que precisamente este discurso firme pero institucional porque el Partido Popular lo que está diciendo es que no va a ir a la calle a generar esa crispación pero va a exigir a las instrucciones de los órganos judiciales estoy convencido que hará que volvamos muy pronto a gobernar España

Voz 0027 01:58 ya conocemos el coste que va a tener para las arcas públicas el contrato que ha firmado el Gobierno con un bufete de abogados belga para la representación de España y del juez Llarena ante la demanda de Puigdemont y el resto de fugados son quinientos cuarenta y cuatro mil euros aceptada una reivindicación histórica de las Kelly

Voz 5 02:15 los movimientos bruscos Paulette con los movimientos que hacemos con con para limpiar a los azulejos de los cuartos año con problemas como enganchones como dolores musculares que luego vas a las mutuas y las mutuas lo que te haces antiinflamatorios a los cuatro cinco días a trabajar te dicen que eso no es no está product no te lo consideraban como enfermedad profesional

Voz 0027 02:39 pues esto va a cambiar las mutuas sí tendrán que reconocer las enfermedades profesionales más habituales de las camareras de piso de los hoteles Gobierno sindicatos patronal y comunidades autónomas han pactado un cambio que será inmediato el Ministerio de Trabajo va a enviar una orden expresa a las mutuas mientras se reforma ya con más calma el cuadro completo de enfermedades profesionales la ministra Magdalena Valerio recurre a la Abogacía del Estado para anular la creación del llamado Sindicato de trabajadoras sexuales un sindicato que se ha podido inscribir como tal porque el propio Ministerio de Valerio no lo recurrió

Voz 2 03:12 disgusto que une Ville ha sido de lo más gordo que me pillado a lo largo de mi vida profesional la crítica llevo ya un cierto rodaje sinceramente no voy a decir me han colado por la escuadra y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que bien entre manos

Voz 0027 03:32 las asociaciones contra la prostitución aplauden esa rectificación Rocío Nieto Abraham anoche en Hora veinticinco

Voz 4 03:37 yo francamente me disgustó y cuando lo oí esta mañana la noticia recurrir a todo el mundo no porque esto es una barbaridad pero luego me alegré no ante la posición que ha tenido el Gobierno íbamos a ver cómo se desarrolla porque Dios a lo largo quién va a triunfar que es lo que hay detrás todas las mafias vi el puchero

Voz 0027 03:59 Argentina intenta frenar a la desesperada el desplome de su moneda el peso Carolina Gómez

Voz 0393 04:03 ha subido quince puntos los tipos de interés del cuarenta y cinco al sesenta por ciento una cifra inédita el peso se ha desplomado un quince por ciento ayer jueves y más de cincuenta en lo que va de año con respecto al dólar es la moneda que más está sufriendo la crisis de divisas de los países emergente

Voz 0027 04:16 la Unión Europea aportará treinta y cinco millones de euros para que Latinoamérica atienda el éxodo de venezolanos

Voz 0393 04:22 lo confirmó anoche Pedro Sánchez desde Colombia un país que ha acogido a más de un millón de venezolanos

Voz 0027 04:27 así lo ha avanzado esta noche el Washington Post harán amenaza con cancelar toda la aportación de Estados Unidos al Programa de la ONU para los Refugiados Palestinos para no hacerlo como condición exige que se les retire el estatus de refugiados a nueve de cada diez palestinos que lo tienen una joven de veintidós años ha denunciado que fue violada dos veces por el actor Gerard Depardieu

Voz 0393 04:49 el lo niega pero la justicia lo está investigando

Voz 0027 04:52 España la Fiscalía pide un examen médico del primo de Abidal para saber si realmente fue el donante del hígado

Voz 0393 04:57 el Ministerio Público ve indicios de tráfico de órganos y falsificación documental en el caso no coinciden las firmas de las actas de consentimiento del hospital con las del Registro Civil

Voz 0027 05:05 esta mañana comienza una nueva etapa en la selección española de fútbol se inicia la era Luis Enrique Juan Antonio Sampedro

Voz 1161 05:11 desde las doce y media de la mañana con la primera lista de convocados del nuevo seleccionador lista que cubrirá los dos próximos partidos de La Roja valedero para la recién creada Liga de Naciones Luis Enrique debutará como seleccionador español el sábado ocho de septiembre en uno de los escenarios míticos del fútbol mundial el estadio de Wembley ante Inglaterra cuarta en el Mundial de Rusia ahí debutará en España el martes once en Elche ante la subcampeona del mundo la selección de Croacia además hoy partidos de la tercera jornada en Primera a las ocho Getafe Valladolid desde las diez Eibar Real Sociedad Villarreal Girona otro más de la tercera jornada en Segunda desde las ocho Alcorcón Mallorca

Voz 0027 05:40 tremendo susto en las últimas horas en la Estación Espacial Internacional en el segmento ruso han encontrado una fuga de aire aunque finalmente han conseguido repararla los astronautas están fuera de peligro Pascual Donate Un meteorito

Voz 1684 05:52 todo muy pequeño abierto una fisura en la cápsula Soyuz que en junio se acopló a la Estación Internacional un agujero de apenas dos milímetros que hacía saltar las alarmas en Houston y Moscú porque provocaba una fuga de oxígeno la caída de la presión de la nave

Voz 4 06:06 vuelvas claro no su hijo

Voz 1684 06:11 la tripulación a cuatrocientos kilómetros sobre la Tierra trataba de localizar la fuga con la ayuda de los ingenieros menudo susto ha escrito en Twitter Pedro Duque astronauta y ahora ministro de Ciencia me imagino el día que habrán pasado buscando el agujerito donde se escapaba el aire de la estación Duque ha confirmado después que la tripulación ha tardado quince horas en encontrar la fisura y sólo dos y media en tapar la según la Agencia Espacial Rusa los seis astronautas de la Estación no han corrido peligro porque cuentan con reservas de oxígeno para varias semanas