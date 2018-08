Escucha las noticias de las 12:00 (31/08/2018)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy por hoy Antonio Martín muy buenos días buenos días Pablo lo último son los detalles de la primera lista de Luis Enrique como seleccionador nacional con la vuelta de Morata sin algunos jugadores que sí han estado en el Mundial y con bastantes nombres nuevos más en la sede de la Federación en Las Rozas está Javier Herráez buenas tardes hola qué tal buenas tardes sí se ha confirmado la noticia quedábamos aquí en la Cadena SER hace treinta y cinco minutos efectivamente se caen Koke Jordi Alba ya está Sergio Ramos la lista completa De Gea que Pay Pau López como porteros laterales derechos Carvajal y Azpilicueta verdades izquierdos Marcos Alonso higa ya no está Jordi Alba centrales Albiol Diego Llorente a pesar de la lesión Nacho Fernández Sergio Ramos el capitán e Íñigo Martínez centrocampistas Busquets Sergi Roberto Rodri Saúl Ñíguez Thiago Alcántara y la novedad Dani Ceballos ir delanteros Isco Alarcón Costa Rodrigo Marco Asensio Morata hizo uso gracias Herráez por lo demás la Comisión Europea

Voz 0228 01:08 a proponer que no haya cambio de hora lo anunciado hoy su presidente Jean Claude Juncker que responde así a la consulta realizada en los países de la Unión en la que ocho de cada diez ciudadanos se ha mostrado partidario de dejar de cambiar la hora dos veces al año propuesta que deberá desembocar en una votación en el Parlamento Europeo y sobre la que aún quedan algunas preguntas algunos detalles por responder por ejemplo Syva apostarse por mantener el horario de verano el invierno os iba a haber un horario unificado europeo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:34 pues sí lo importante es que finalizará el cambio del reloj la obligación de modificar la hora en marzo yo en octubre cada año o es una reivindicación histórica en los países del norte de la Unión y especialmente en Alemania cuyos ciudadanos como tú has dicho sí han volcado en esa consulta vía internet en la que han participado este verano cuatro millones y medio de ciudadanos el anuncio lo ha hecho el presidente de la Comisión en la televisión alemana considera que podemos mantener el horario de verano aunque esta es la cuestión que queda abierta y sobre la que no ha querido definirse el ministro español Josep

Voz 2 02:21 es una decisión concesión puede proponer para la final parlamentarios de cada país tendrán que explicar cómo afectan los ciudadanos de su país

Voz 0738 02:31 es una explicación que será después que los Gobiernos hayan ratificado el final de la ley porque como proceso legislativo exige una votación en el Consejo

Voz 0228 02:40 que no haya a cambio de hora va a tener efectos en el consumo de energía o en nuestra salud de momento la Asociación para la Racionalización de Horarios que lleva pidiendo esto desde hace años aplaude la decisión algunos expertos del sector energético recuerdan además que el ahorro que se conseguía con esos cambios es mínimo María Manjavacas

Voz 1444 02:56 de momento hay más entusiasmo que reparos los primeros como decías en dar la bienvenida a la propuesta es la Asociación para la racionalización de los horarios Ángel largo portavoz

Voz 3 03:04 por fin la ciudadanía ha podido subsanar un tema que nuestros políticos no había subsanado hasta ahora lo que queríamos es tener una estabilidad horaria para adaptar nuestra vida esos horarios

Voz 0738 03:15 por temas de salud explicaba al cambio horario no estabiliza

Voz 1444 03:18 sobre todo a mayores y niños y si apuntamos a razones económicas Jorge Morales experto en ahorro económico decía que esto era mínimo

Voz 4 03:24 bueno yo creo que el efecto clarísimo es mínimo en el lo que es el consumo de electricidad ahí bueno prácticamente despreciable no sabría calcular lo porque es que no hay ningún cálculo oficial sobre esto

Voz 1444 03:34 tampoco hay estudios oficiales pero hay expertos que indican que eliminar el cambio horario disminuiría también el riesgo de accidentes de tráfico

Voz 0228 03:47 camino de las doce y cuatro a esta hora está reunido el Consejo de Ministros entre otras cosas va a iniciarse el procedimiento de exhumación de los restos de Franco empiezan a contar hoy esos quince días que tiene la familia del dictador para decidir qué hacer con ellos y seguro que la rueda de prensa tendrá que contestar al Gobierno sobre Cataluña después de que Pedro Sánchez haya advertido esta noche desde Colombia a Quim Torra de que ya conoce cuál es el camino que sigue a la desobediencia de las leyes de que Torra le haya contestado tutear le por cierto a Sánchez vía Twitter que la apuesta por el diálogo amplía Adrián Prado

Voz 0019 04:15 mencionó mencionar de ciento cincuenta y cinco de forma expresa ni el frente judicial en el que derivó el otoño pasado el presidente del Gobierno advierte sobre las consecuencias de volver a la vía unilateral

Voz 5 04:23 el presidente Torra saben perfectamente cuál es el camino que depara o de pararía volver al unilateralismo volver a la quiebra de la legalidad volver al desacato que el Gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites

Voz 0019 04:36 el ejecutivo sigue apostando por el diálogo dentro de la legalidad consciente de que lo que busca Torres inflamar el ambiente con sus declaraciones y de que no tiene fuerza suficiente dentro del independentismo no creen que Esquerra Republicana Le quiero seguir el presidente catalán ha respondido Sánchez diciendo que el guber lo que quiere es una solución política para un problema político que defenderá siempre la vía del diálogo la no violencia y la obediencia al pueblo

Voz 0228 04:58 Cataluña la alcaldesa de Barcelona ha anunciado hoy que no va a acudir a la manifestación de la Diada del once de septiembre por no estar de acuerdo con los postulados de la Asamblea Nacional Catalana Colau Ada Colau en Racó

Voz 1600 05:08 el así que impone la movilización que impulsa la ANC es claramente independentista hay diría que refuerza la vía unilateral con la que estoy muy en contra por tanto como no soy independentista y no comparto la vía unilateral no me siento llamada a participar en la manifestación que no discuto en absoluto y como ciudad facilitaremos que se haga con total normalidad con total normalidad

Voz 0228 05:34 la Audiencia Provincial de Cádiz reabre el caso del Tarajal de la muerte de quince inmigrantes en dos mil catorce cuando trataban de llegar a Ceuta en el auto al que ha tenido acceso la SER se plantea que hay suficientes indicios de criminalidad de la respuesta de la Guardia Civil como para seguir investigando información de Nicolás Castella

Voz 1620 05:48 la sección sexta de la Audiencia Provincial aseguran este auto de reapertura del caso adelantado por la SER que no se han realizado las mínimas pruebas pertinentes que viene reclamando a las ONG desde aquel seis de febrero de dos mil catorce dicen literalmente los magistrados que sin haberse realizado el más mínimo intentos de oír a los testigos propuestos y admitido no se puede archivar la investigación la Audiencia Provincial está la jueza de Ceuta a que practiquen las renovables de CEAR una de las ONG que apeló el archivo Paloma favores no se les estamos contentísimos con es muy

Voz 6 06:16 importante tener en cuenta el hecho de valorar de manera adecuada que es nuestro punto de vista no hizo en el Juzgado de Instrucción toda la prueba testifical no poder acceder a los testigos aportar nuevas pruebas en fase de instrucción como es el el testigo que aportó CEAR el que fue testigo directo a estas operaciones y poder valorar antes de cerrar en falso este procedimiento bueno muy satisfechos con la decisión y ahí esperando que que efectivamente se haga justicia

Voz 1620 06:40 dieciséis Guardia Civil fueron imputados por el uso de material antidisturbios

Voz 0228 06:44 más de cuatro millones de desplazamientos esperan desde hoy en las carreteras españolas vuelta de vacaciones con operación especial de tráfico desde las tres de la tarde Icon la gasolina más cara también el gasóleo ambos cuestan más de un diez por ciento más que el pasado año en la misma fecha Eladio

Voz 1620 06:57 los la gasolina de noventa y cinco cuesta de media uno con treinta y cuatro euros el litro en Península y Baleares según los datos de la web del Ministerio para la Transición Ecológica ha subido un once por ciento interanual el litro de gasóleo cuesta de media uno Veinticuatro un diecisiete por ciento más está hoy diecisiete céntimos más caro por litro que hace un año la gasolina catorce los mismos catorce que ha subido el petróleo Brent llenar el depósito de gasolina de cincuenta litros cuesta hoy siete euros más que el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete un depósito de gasóleo ocho con cinco euros no