Escucha las noticias de las 11:00 (02/09/2018)

son las once las diez en Canarias la primera ministra británica Theresa May confía en que las negociaciones con Bruselas sobre el Brexit terminen en un acuerdo bueno para Reino Unido en una columna publicada hoy en la prensa del país May asegura que no va a aceptar compromisos que no sean de interés nacional Julio Guerra

Voz 3

00:26

Theresa May asegura que no habrá un segundo referéndum acerca del Brexit y dice que en los próximos meses son clave a la hora de dar forma al futuro del Reino Unido My afirma que tiene clara su misión y hace un llamamiento a los diputados euroescépticos que suponen a sus propuestas la primera ministra sentencia que no la verán aceptando compromisos que no sean el interés nacional del Reino Unido en unas circuló publicado en el Sunday Telegraph muy declara que confía en que el Gobierno pueda negociar un buen acuerdo para Gran Bretaña aunque reitera que están preparados para dejar Europa incluso si no llegan a un acuerdo con la Unión mi propone que en los acuerdos de inmigración los ciudadanos europeos tengan más facilidades para acceder al Reino Unido a cambio de mejores términos comerciales algo que no contaría a muchos miembros de su propio partido