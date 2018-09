Escucha las noticias de las 21:00 (04/09/2018)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:19 la portavoz del Gobierno ha convocado una comparecencia para responder a la conferencia del presidente catalán Quim Torra en la que ha advertido que sólo aceptará un referéndum de autodeterminación y ha advertido de que si los presos independentistas no son absueltos consultará con el Parlament la decisión que tomábamos al Palacio de la Moncloa Inma Carretero ha empezado ya

Voz 0806 00:36 no este seguimos a la espera Ángels a la espera el pronunciamiento oficial del Gobierno por el momento fuentes del Ejecutivo aseguran a la Cadena Ser que el president ha planteado más de lo mismo es ya demasiado evidente dicen la falta de rumbo de criterio y de proyecto eso nos cuenta un miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez a quien Quim Torra ha hecho una interpelación directa lo previsible es que el Gobierno y respondan los términos que ayer defendió el presidente Sánchez de la Cadena SER apostó por el diálogo institucional por la reforma del Estatut para que los catalanes puedan volver a votar tras las correcciones el Constitucional también sostuvo que hay una línea roja que es la defensa de la legalidad será de todas formas como decimos la ministra portavoz Isabel Cela quién posición al Gobierno en la comparecencia que se producirá aquí en el Palacio de la Moncloa en unos

Voz 0194 01:17 después y manos Peres pasó en cuanto aparezca la portavoz bueno de acordara Torra como decimos ha asegurado que convocará al Parlament para decidir qué haces y los presos son condenamos ya ha respondido a Pedro Sánchez que sólo está dispuesto a negociar un referéndum sobre la independencia en un discurso en el que ha descrito a España como si fuera un Estado represor ha llamado al soberanismo desbordar las calles y a participar en una marcha civil que Mule el ejemplo así lo ha dicho de Martin Luther King si la sentencia no fuera la libre absolución de los procesados estudiaría qué decisiones tomar me pondré a disposición del pueblo de Catalunya a través de sus representantes legítimos del Parlamento a las diez con Sastre lo ampliaremos todo incluyendo la otra noticia de esta tarde la decisión de Xavi sumen a actuar dejar la política y completamos la información hasta ahora con estas otras noticias que nos trae trabajan relacionada con la anterior y también de esta tarde el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para la defensa de la convivencia la neutralidad institucional y los símbolos nacionales para evitar la exhibición en espacios públicos de símbolos excluyentes como lo son para ellos los lazos amarillos nos lo cuenta María Jesús Güemes

Voz 1461 02:18 les dicen que se debe velar por la neutralidad y la convivencia de todos así que con la mirada puesta en Cataluña señalan que son las autoridades tanto altos cargos como funcionarios quienes deben restaurará legalidad controlar y denunciar situaciones que provocan un enfrentamiento entre los ciudadanos y no lo hacen pues piden que sean sancionados con un cese suspensión del cargo tal y como se recoge ley de Transparencia su régimen de infracciones se ha incorporado esta norma al igual que la jurisprudencia del Supremo o lo que dijo ayer el Defensor del Pueblo no quieren ver a Torra en La Moncloa con una señal independentista piensan que eso debería estar prohibido y en caso de ocurrir castigado al igual que algunas declaraciones porque consideran que la libertad de expresión tiene un límite si se producen en un marco público que genera tensión

Voz 0194 02:59 avanza la investigación del accidente de autobús ocurrido ayer en Avilés en el que murieron cinco personas Sector de Tráfico de la Guardia Civil que asumir esa investigación dirige su principal objetivo determinar si el conductor pudo haber perdido el conocimiento por humareda una bajada de glucosa o cualquier otra indisposición la delegada del Gobierno apuntaba en este sentido tras la concentración que se ha celebrado a mediodía en recuerdo de las víctimas

Voz 5 03:21 me parece bien porque no hay rodadas en el en el pavimento que demuestren que la haya tenido capacidad de reacción y sin embargo se hubieran Si no hubiera sido merecido un despiste pues quiero tenido capacidad porque

Voz 0194 03:36 no salieran a once de los quince hospitalizados han sido dados de alta enseguida hablamos de los datos de los fallecidos en accidentes de tráfico que hemos conocido este martes datos que no son sólo cifras sino que incluyen historias nombres y apellidos y situaciones personales como los del paro de agosto de los que también vamos a ocuparnos en unos mil estos Japón se enfrenta al tifón más poderoso de los últimos veinticinco años siete personas han fallecido doscientas han resultado heridas y hay cuantiosos daños materiales Fano más golpeadas el oeste del archipiélago el tifón ha dejado a su paso lluvias torrenciales desbordamientos de ríos fuerte oleaje y rachas de viento decenas de vuelos cancelados edificios dañados Victoria García

Voz 1460 04:10 el tifón como dices arrasado la mitad occidental de Japón con lluvias torrenciales vientos huracanados que superan los doscientos diez kilómetros por hora este es el sonido que hoy ha provocado la inundación del aeropuerto internacional de cansar y en Osaka que quedó prácticamente engullido por el mar siete personas muerto doscientas heridas en accidentes causados por viento o caídas de construcciones

Voz 0194 04:33 sí ha quedado visto para sentencia la Audiencia Provincial de Madrid el primer juicio de un caso de bebé robado en nuestro país el de Inés Madrigal y hablaba a las puertas el tribunal mientras otras madres que siguen buscando a sus hijos en la esperaban al término de la vida

Voz 6 04:44 esta esperamos también es si de verdad en este país hace justicia Sí Se Puede condenada por lo menos a una persona e implicada en el tráfico en la compraventa de ver

Voz 0194 04:55 el fiscal ha mantenido su petición de once años de prisión para el doctor Vela la acusación solicita trece la defensa su absolución por falta de pruebas y prescripción de los delitos enseguida vamos con todo pero antes la noticia debería José Manuel Romero buenas noches

Voz 0194 07:23 tres empatamos y hasta ahora en esta nueva temporada el análisis de la actualidad que viene cargada de datos los datos del paro en los datos de muertos en las carreteras y viene cargada de política ya sabemos y luego lo contaremos cuál es el plan del presidente de la Generalitat Quim Torra para este otoño así que vamos con todo ello con el análisis ya desde ahora mismo de Cristina de la Hoz narrada qué tal buenas noches buenas noches la muy Eduardo Madina buenas noches Ángels os hago madrugar pero madrugar a las nueve de la noche es un madrugón que es fácil déjame que salude antes que nada a Carmen Carmen vive en Mallorca Carmen buenas noches