La Opinión de Juan Miguel Alonso Vega (04/09/18)

Voz 2

00:00

bueno el paisano a su rutina en el de tirar de las tardes deja que sus pasos se pierdan por las calles de la ciudad legionarias observa el escribidor las jetas bronceada del personal que da noticia de su retiro estival de esa felicidad con todo incluido pero no puede dejar de pensar en los que padecen prisión en los que apenas han podido saborear las mieles de un agosto lleno de brisas y Mar en los que sufren deshonra de manera que entre paseo vino y cháchara no deja este es humilde servidor me imagino el dolor Agostinho que Silván de Yiyo de Ulibarri de todos los honrados magnates y mangantes que nuestros gobiernan en este reino horadado por la peste de la corrupción y me pregunto entra tarifa plana José Luis en el talego a quería informar ahora el risitas de los concursos propios y ajenos de dónde le viene a la Merayo y amor por los lugares discretos ayudó la gomina a soportar la difícil tarea de ser consejero y la caballo cuánto cobrará al mes el director Manuel Herrero del Diario del ladrón será un sueldo fijo las vueltas de tuerca se pagarán aparte Bin pequeñas inquisición es que uno se plantea para tratar de comprender esta normalidad tóxica que envuelve a la vida legionarias este silbar permanente casi profesional mientras miramos otra parte mientras no siguen mintiendo con el descaro de los grandes vividores y crean comisiones de investigación para que nada se sepa para que nada cambie y podamos seguir afirmando con toda la certidumbre que llueve mientras Nos mean encima por cierto el jueves a las ocho de la tarde hay convocada una manifestación por los trabajadores de Vestas espero que ninguno de estos impresentables se presenten allí porque sería estupendo empezar septiembre llenando las calles de gente honrada