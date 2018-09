Escucha las noticias de las 14:00 (07/09/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:14 José Antonio Marcos

Voz 4 00:23 el rindas que vida mierda ha sido en surge una diciéndole oye pues a ver si le para una mitad que comisión

Voz 1018 00:31 muy buenas tardes las grabaciones de Corina allí el ex comisario Villarejo no tendrán consecuencias legales para el Rey Juan Carlos la Fiscalía Anticorrupción pide al juez que dé carpetazo al caso no encuentra indicios de delito en esas conversaciones realizadas grabadas en Londres en dos mil catorce en las que la ex amante del Rey emérito le atribuye sin pruebas delitos como blanqueo de capitales o cobro de comisiones Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:54 el hoy Rey emérito gozaba de la habilidad cuando tuvieron lugar los hechos por eso no será investigado además la Fiscalía considera poco precisas sin trascendencia penal la mayor parte de las revelaciones de Corina sólo solicita la apertura de una investigación en el caso de las supuestas comisiones millonarias por el AVE a La Meca investigación que puede desembocar en una querella que puede afectar a la amiga íntima del Rey o a empresarios como Villar Mir pero jamás al Rey Juan Carlos según fuentes de la investigación

Voz 1018 01:22 a partir de las doce y media preguntaremos a campos algunos detalles más concretos en torno al recorrido de este asunto que tanto escándalo provocó a comienzos de verano en el Congreso de los Diputados la secretaria de Estado de Comercio sean a Méndez ha aclarado que la revisión de la política de venta de armamento y munición a países como Arabia Saudí no afectará al contrato de cinco corbetas en los astilleros de Navantia en Cádiz

Voz 5 01:42 mientras el Gobierno va a poner en riesgo esta operación que hasta donde yo sé a día de hoy con independencia de lo que haya podido aparecen los en los medios es un contrato que sigue vigente de hecho los primeros pagos se han producido hasta donde yo sé insisto la fabricación di el funcionamiento de vigencia del contrato si sigue en marcha estamos hablando de mil ochocientos millones

Voz 1018 02:05 euros cinco años de carga de trabajo de empleo directo o indirecto para unas seis mil personas por todo ello la presidenta andaluza Susana Díaz advierte

Voz 3 02:13 queremos que así lo hemos pedido al Gobierno que tiene que garantizar el empleo que tiene garantizar el contrato que tiene que garantizar ese horizonte de esperanza que la bahía merece en esos momentos un elemento de bastante preocupación tanto para Grady

Voz 1018 02:32 otros resolverá previsiblemente en las próximas horas ciudadanos anunciara la ruptura del acuerdo político con el PSOE con lo que se traducirá en un adelanto de elecciones en Andalucía la ministra portavoz Isabel Cela acaba de aclarar que en ningún caso coincidirán con las generales

Voz 0820 02:45 está absolutamente descartado este Gobierno está trabajando para la ciudadanía la ciudadanía necesita de la labor de este Gobierno está entendiendo el eh la labor que estamos llevando a cabo para la mejora de su estado de bienestar

Voz 1018 03:03 esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy el líder de Podemos Pablo Iglesias reconoció que sus acuerdos con Pedro Sánchez no son suficientes para garantizar los próximos presupuestos

Voz 6 03:12 creo que de momento nos tenemos que poner de acuerdo el Partido Socialista nosotros y a partir de ahí hay que remangarse la camisa hay que sentarse con el Partido Nacionalista Vasco con Esquerra Republicana con el CAT con Compromís y llegar a acuerdos y para eso hay que ceder en algunas cosas y hay que esforzarse no nosotros si el Gobierno quiere vamos a ayudar para que haya acuerdos

Voz 1018 03:35 oido lo anterior en declaraciones a la Ser en Valencia líder de Compromís Joan Baldoví recuerda que su partido es determinante son cuatro

Voz 7 03:41 los griegos son cuatro votos que determinadas votaciones son necesarias serán y en el caso de los presupuestos generales del Estado que serán absolutamente necesarios biológico normal que nos llamaran al que negociar negociamos unos presupuestos que fueran diferentes a los presupuestos que hemos tenido en los últimos detalles diferentes Pastor Hora catorce

Voz 1018 04:07 pero quizá lo más fuerte de la mañana es el monumental enfado de Albert Rivera líder de Ciudadanos a primera hora ante de con la periodista Lidia Ferrera

Voz 8 04:14 que es como usted es otra cosa es que ustedes mientan que mienten cuando hemos mentido en esta situación cuando los no tengo tiempo ahora para decir todas las mentiras que TV tres ha dicho en público ustedes son un aparato de propaganda separatistas esto no lo está diciendo a mí me lo está diciendo a mí personalmente no se lo estoy diciendo a todos los catalana

Voz 1018 04:30 bueno a ver en la tele no hacemos las personas

Voz 8 04:33 ahora no descubriremos lo que hacen los políticos en la que les dijo vale

Voz 0824 04:37 además la Casa Blanca maneja una lista con una docena de nombres como posibles autores de la carta publicada por el New York Times contra Trump el propio diario reconoce que el lenguaje de la misiva puede delatar a Souto cero cuenta la SER ni el Ministerio de Hacienda ni la Delegación del Gobierno en Madrid pueden confirmar que Cristina Cifuentes despejaron su agenda para defender su trabajo fin de máster tal y como ella afirmó estos dos organismos serán los únicos que podían corroborar también les estamos contando que cuatro compañeras del máster de Pablo Casado consiguieron la validación masiva de asignaturas con la presentación de un simple documento escrito Wall sin sello alguno y elaborado por la becaria del director del pues logrado la mitad de las arqueóloga han sufrido abusos en las excavaciones según un informe presentado en un Congreso Nacional que se celebra en Barcelona hay que muestra más de trescientos testimonios recogidos sólo en los últimos meses del Gobierno de Asturias abre un expediente informativo después de que una vecina del concejo de Tineo pintara con Tita LUX tres tallas de madera de los siglos XV y XVI porque le parecían horrorosa tóxicos y seis minutos

Voz 3 05:38 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 1018 05:41 buenas tardes lo avanzado la Ser en Madrid la Delegación del Gobierno comunica la jueza del caso máster que no que no puede Nile delegación y Hacienda probar que Cifuentes estuviera el día dos de julio defendiendo su trabajo final en la Rey Juan Carlos

Voz 3 05:54 lo defendió de forma en el campus de la Universidad de Juan Carlos de Vicálvaro la defensa duró poco porque había un tiempo limitado es decir no la defensa no consiste ni mucho menos para quienes no lo

Voz 1018 06:07 criar hijos siempre que ese día el dos de julio fue el Universidad pero no hay prueba de ello la agenda oficial de la entonces delegada del Gobierno en Madrid básicamente admite la Delegación del Gobierno que las agendas electrónicas se borran pasados dos meses el caso máster reavivado hoy con las declaraciones avanzadas también por La Ser el testimonio de cuatro compañeras de máster de Pablo Casado que lograron una convalidación con un simple documento de Word si sellos designada una de las alumnas imputadas de hecho admite ante la jueza que la firma que aparece en los papeles no es la suya

Voz 10 06:37 si don Enrique Álvarez Conde le dio

Voz 0824 06:40 a un modelo hecho de solicitud los lugares

Voz 0820 06:42 es decir igual les dio no no lo sé no le puedo decir que y lo que no que igual se lo dio a mi secretaria es sufrir va nada esto es un garabato Jonan estigma no es usted me estoy absolutamente asegurado que la firma pero es posible que la hiciera mi secretaria que a veces para este tipo de cuestiones la hiciera eh