Francisco López

Voz 2

01:08

de hacer dos parece ser que no sean buena que yo esas cosas uno tiene su opinión no pero lo que sí que es cierto que ayer hubo una decisión porque los vecinos de Campillo no querían engrasar estemos este alcalde como siempre sucede no tiene otra explicación ni Mi retina me pusieron fin yo estoy orgulloso de ellas de ellos y siempre voy a hacer lo que yo me digan como no podía hacer de trastorno por lo tanto decidimos que a partir que el diablo el martes el que viene vamos a tener un pleno extraordinario y urgente para aprobar por unanimidad que los proyectos de granjas de ser pues encargado de desaparecen en esto el terreno rústico por lo tanto los vecinos no se ponen contentos asistieron más de quinientas personas eso es porque cuando una cuando una convocatoria o por escrito que el alcalde solamente en anuncios e acuden quinientas personas en un pueblo de mil trescientos habitantes porque hay una sensibilidad que la gente lo ve bien o de mal el día de todo no pero la mayoría o te puedo asegurar que pulsando a la gente y hablando con muchas personas porque es un pueblo que llega un abuso de la decisión que tomó el Ayuntamiento por unanimidad donde da tanto los concejales del Partido Popular como de partidos esto es que las granjas de cerdos en Campillo no se bueno auditadas ya está la realidad