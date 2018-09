Escucha las noticias de las 21:00 (07/09/2018)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:13 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1 00:16 Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 no soy además seguimos como la temporada pasada y tendremos cultura hoy tenemos música cine lectura tendremos también todos los viernes gastronomía y también información claro que hasta ahora repasamos algunas de las noticias más destacadas con Ester Bazán vamos a empezar en Estados Unidos porque Donald Trump insta al Departamento de Justicia a investigar quién adscrito el artículo de opinión anónimo que ha publicado esta semana el diario The New York Times ese artículo se habla entre otras cosas de la amoralidad del presidente norteamericano y de una especie de resistencia en la Casa Blanca para frenarle en formación de nuestra corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 00:49 buenas noches el presidente Donald Trump alega motivos de seguridad nacional para que el Departamento de Justicia abra una investigación que determine quién escribió la columna en el New York Times en la que describía una administración de dos vías una la del presidente y otra la de esa resistencia de algunos altos cargos que trabajan para frustrar los impulsos de Trump el objetivo de proteger a las instituciones democráticas segundo hacia el texto a bordo del Air Force One trampa ha reconocido además que está estudiando tomar medidas legales contra el New York Times el presidente ha negado también las aseveraciones que Woodward hace en su nuevo libro se titula miedo sobre asesores que quitan documentos en el Despacho Oval para evitar que Trump los firme asegura el presidente que esa historia es absolutamente falsa

Voz 0194 01:32 Andalucía parecía abocada a elecciones después de que Ciudadanos en aquella comunidad haya dado por roto el pacto de gobierno aunque señalando al PSOE como el responsable de esta ruptura entre otras cosas por la falta de voluntad para cumplir los acuerdos en materia de regeneración democrática ciudadanos dice que lo hace sin querer pero que han sido los socialistas los que han roto el acuerdo por sus incumplimientos Juan Marín es el líder de la formación naranja en esa comunidad y hablaba tras la reunión de la ejecutiva nacional en Málaga que ha adoptado la decisión por unanimidad

Voz 3 01:58 confirmo que la señora haría el Partido Socialista Obrero Español han agotado la paciencia de los vándalos también la de ciudadano pero sobre todo la paciencia de los andaluces cuando se trata de hablar de regeneración democrática del Partido Socialista da un portazo

Voz 0194 02:20 el gobierno dice que trabaja para garantizar la carga de trabajo en Navantia en San Fernando que tenía prevista la construcción de varias corbetas para que los trabajadores temen que les afecte la paralización de la venta de cuatrocientas bombas a que el país y que les contamos esta semana por eso el Gobierno ha dejado la puerta abierta ahora a dar marcha atrás a esa decisión y habla de que expresó una intención el presidente del comité de empresa Jesús Peralta avisaba en Hora catorce

Voz 4 02:42 el uno de celebraremos un galgo pleno del Comité de Empresa decidiremos un calendario de movilizaciones si no cambian las noticias de aquí al lunes no con lo cual si la plantilla no va el empeño y vamos a luchar con uñas que bien hasta que no consigamos cargado de trabajo y hasta que no consigamos que se mantenga ese contrato y hasta que no consigamos que las a revierta esa declaraciones tal desafortunada

Voz 0194 03:07 la ministra de Defensa comparece el lunes en el Senado y terminamos con el adiós a que fue el gran ilustrador de la movida madrileña uno de sus personajes más carismáticos y galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el año dos mil once ha fallecido y Carlos Sánchez Pérez conocido con el nombre artístico de CP las iniciales de su nombre y apellidos tenía sesenta años empezó a dibujar con dieciséis y fue autodidacta y polifacético su obra abarca desde exposiciones de pintura grabados carteles de discos e ilustraciones trabajó para Almodóvar Kiko Veneno Ketama golpes bajos así hablaba en el programa de Televisión Española ochenta me otra vez