Escucha las noticias de las 14:00 (11/09/2018)

son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:14 José Antonio Marcos muy buenas tardes hasta en tres ocasiones insistió Pepa Bueno preguntar la ministra Carmen Montón se ha pensado marcharse dejar su puesto dimitir tras

Voz 3 00:32 la polémica de su más va a dimitir ministra yo no he cometido ninguna irregularidad cuando no se comete ninguna irregularidad creo que dimitir es injusto va a dimitir ya les digo que me lo considero justo preguntabas si quiere que es justo o injusto le preguntaba si va a dimitir ministra pues decirle lo mismo considero que dimitir por algo que no he hecho no es una decisión correcta

Voz 1018 01:02 qué otras tantas veces evitó dar una respuesta concluyente más allá al apuntar que sería injusto que tuviera que dejar su puesto por un asunto del que no se siente responsable asegura que no tiene nada que ver con las manipulaciones de su notas en la Rey Juan Carlos Universidad que confirma que se modificaron en varias asignaturas al menos en una de ellas Se pasó según cuenta hoy el diario punto es de un no presentado a un aprobado dice Montón que se siente arropada por el Gobierno tres compañeros de Gabinete Dolores Delgado Nadia Calviño Josep Borrell se han referido a esta polémica

Voz 4 01:32 como la comparecencia que he tenido aquí en el Congreso no he podido escuchar explicaciones pero lo que quiero decir es que tiene

Voz 5 01:37 toda mi solidaridad e ayer en las que sí pude escuchar lo ha explicado detallada ahí

Voz 6 01:44 inicios en en sí puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido está siendo absolutamente extraordinaria

Voz 3 01:51 tuvo muy poca información no podría decir nada más que lo que he leído los periódicos

Voz 1018 01:57 eso no aumente arias en formas la portavoz socialista en el Congreso Adriana Lastra ha anunciado que la ministra comparecerá en la Cámara porque no tiene nada que esconder la ministra es clara rigurosa ha sido rotunda sus afirmaciones

Voz 3 02:09 añado todo lo que eviten todo lo que se le ha exigido por lo tanto dimitir por algo que se considera injusto dejándolos

Voz 1018 02:19 o fuera de micrófono otros dirigentes socialistas muestra su distanciamiento político cuyo continuidad en el Gobierno entienden que es poco adecuada como los contará a las dos y media Inma Carretero y en el PP fuentes próximas muy próximas a Pablo Casado subrayan que lo de su máster no tiene nada que ver con la ministra María Jesús Güemes

Voz 1461 02:36 en el PP dicen que así montón dimite casado no tiene por qué seguir el mismo camino insisten en que son casos completamente distintos a muchos ejemplos pero sobre todo recuerdan que en lo falsificó las notas además los que rodean al líder conservador creen que el Supremo no le va a imputar pero si ocurriera tienen claro que él no dará un paso atrás en cuanto a la marcha de Santamaría la dirección nacional comentan que se ha perdido un gran talento para el partido pero lo cierto es que no le ofrecieron ninguna candidatura para que se quedara

Voz 7 03:11 saquemos el conflicto político de los tribunales hilo llevemos a una mesa de negociación una mesa de negociación política porque al final es cuando se solucionan las cosas

Voz 1673 03:21 es una situación normal si el conflicto políticos de cata

Voz 8 03:23 mira lo que requiere es solución política es diálogo es negociaciones que hay quien pone como condición diálogo cosas que no dependen de los gobiernos pues difícilmente podremos emprender el camino que es inevitablemente el único posible que es el diálogo la negociación y el paro

Voz 9 03:39 creo que a cualquier demócrata los tienen que preocupar que está en la cárcel porque miente

Voz 10 03:42 ellos estén en la cárcel estamos lejos de encontrar una solución en la relación entre Cataluña y el estado hay una nueva oportunidad para demostrar

Voz 1018 03:50 el Aragón Torre Miquel Iceta se sabría algunos de los dirigentes que cobran protagonismo en esta Diada marcada más que nunca por la división y el empeño de los independentistas en acaparar para ellos una jornada que debería ser de todos vamos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 04:06 anoche el independentismo ya calentó motores en un acto institucional en el que se pidió la libertad de los presos y de lo que ellos denominan exiliados y esta tarde esta reivindicación va a estar muy presente en la manifestación que la Asamblea Nacional ha convocado en la Diagonal de Barcelona en la que se esperan miles de personas aunque habrá que ver si son más o menos que en años anteriores como escuchábamos esta mañana las ofrendas florales el independentismo pero también los comunes han insistido precisamente en pedir la libertad de los encarcelados el PSC ha replicado que esto no está en manos de Sánchez Ciutadans ha organizado su propio acto en el que ha advertido al presidente español de que se está equivocando

Voz 0202 04:39 aliados además el hambre en el mundo aumenta por tercer año consecutivo hasta afectar a más de ochocientos veinte millones de personas a uno de cada nueve habitantes de este planeta la FAO advierte de que el cambio climático los conflictos armados pueden revertir los avances conseguidos hasta ahora los trabajadores

Voz 0325 04:54 de Navantia vuelven a cortar carreteras en la primera de las movilizaciones acordadas para reclamar que se despeje la incertidumbre en torno al contrato para la construcción de cinco corbetas para Arabia son

Voz 0202 05:03 Hervé Falciani el ex empleado del banco HSBC reclamado por Suiza argumenta ante la Audiencia Nacional que la filtración de los nombres de ciento treinta mil evasores fiscales por los que fue condenado ha permitido abrir investigaciones en veintiocho países la Fiscalía pide que no se le extradita a Suiza Rusia inicia sus mayores maniobra

Voz 0325 05:20 los militares desde la Guerra Fría con el despliegue de casi trescientos mil militares y la participación de China y Mongolia más de medio centenar de observadores internacionales presencian estos ejercicios y casi seis minutos

Voz 11 05:35 hora

Voz 1018 05:35 trece Madrid Cristina Machado tal buenas tardes

Voz 1461 05:43 pon aplausos han terminado los minutos de silencio que se han guardado esta mañana en repulsa de la última muerte por violencia machista ayer en la capital última muerte pero no último caso hoy hemos sabido que una mujer ha estado retenida durante cuatro meses por su pareja un hombre que durante todo este tiempo la golpeada do el agredido sexualmente ha ocurrido en Fuenlabrada y habrá pleno extraordinario de educación en la Asamblea Ciudadanos se sale finalmente con la suya será el veinticinco de octubre a debate el clientelismo que según Ignacio Aguado sufre la universidad madrileña que destapó el caso más

Voz 0771 06:21 hemos pedido en innumerables ocasiones un pleno monográfico que por fin lo tenemos lo hemos conseguido ya les anuncio que el próximo veinticinco de octubre habrá un pleno extraordinario donde hablaremos de universidades hemos multas solicitar una comisión de investigación urgente aquí en la Asamblea de Madrid para llamar a comparecer a ministro socialista en condición de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos para llamar a comparecer al señor Casado para llamar a comparecer si fuera necesario a la señora Cifuentes y fuentes