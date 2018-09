Escucha las noticias de las 20:00 (11/09/2018)

Voz 1 00:00 la Diada de este año en una

Voz 2 00:02 imagen Pablo Tallón buenas tardes

Voz 0194 00:21 Manzano y cada perro vamos a recupera en los próximos minutos hoy otra vez

Voz 2 00:25 cinco en Barcelona en otra Diada masiva e independentista

Voz 4 00:34 eh

Voz 0194 00:50 pero al rato durante esta tarde todos lo que ha pasado aquí en Barcelona en esta Diada en esta Diada independentista te digo que pasó a ser expresión única del independentismo este año cientos de miles de personas han exigido la libertad de los presos John Bolton por la república catalana una ola de sonido con la que de forma simbólica el independentismo ha derribado algunos muros en la Diada de hoy no hay ninguna novedad argumental las ideas y los mensajes Se repiten Quim Torra presidente de la Generalitat

Voz 5 01:33 es que siempre va a venir la misma respuesta en Estado español es que es lo mismo que gobierne el presidente Rajoy que el presidente Sánchez por favor apliquemos la máxima inteligencia política escuchemos la voz de la gente

Voz 0194 01:45 aunque el testimonio más llamativo de la jornada no se ha escuchado en Cataluña ni en catalán no español afirma el ministro de Exteriores Josep Borrell al Likud personalmente preferiría que esta gente estuviera en libertad de manera incondicional pero en España hay separación de poderes el Poder Judicial es independiente y es un juez también ha decidido éxito en el Gobierno no tiene nada que ver con esta bonita en la cintura Carmen Montón seguirá siendo ministra de Sanidad Pedro Blanco

Voz 1715 02:10 al menos de momento justo cuando arreciaban las voces dentro del Gobierno y en el PSOE que planteaban la conveniencia de que dimitiera el presidente Sánchez ha querido apoyar públicamente suministro

Voz 6 02:21 el lo que está haciendo durante estos últimos meses es precisamente lo que

Voz 1715 02:39 está haciendo un extraordinario trabajo lo va a seguir haciendo Carmen Montón ha pasado esta mañana por la SER la ministra de Sanidad no llegaba descartar su dimisión

Voz 0385 02:49 yo no he cometido ninguna irregularidad cuando no se comete ninguna irregularidad creo que dimitir este injusto va a dimitir ya les digo que me lo considero injusto

Voz 1715 03:02 la ministra ha sido incapaz de explicarlo algunas de las irregularidades detectadas en su máster la última por ejemplo un cambio en la calificación de una asignatura que figuraba como no presentada que meses después con el máster y ha acabado alguien cambió

Voz 0385 03:13 yo tengo el certificado de notas y ahí tengo todas las asignaturas superadas Si ahora ha habido una modificación siendo cualquier cosa que escapa de mí me bulle de lo viento no es mi responsabilidad no lo advertí si se me hubiera advertido debe subsanar esta cuestión lo hubiera hecho sin ego

Voz 0194 03:32 Elena y a las ocho y media comienza a Carrusel Deportivo porque hoy juega la selección Javi Blanco buenas tardes

Voz 0451 03:38 qué tal buenas tardes y en cuarenta minutos comienza el segundo partido de la selección española de la era Luis Enrique la Rojas enfrenta en Elche al combinado de Croacia en la Liga de Naciones ya conocemos el once titular De Gea en portería Carvajal Nacho Ramos llegarían defensa Busquets Saúl Ceballos en el medio y arriba Asensio Isco ir Rodrigo Moreno también a esta hora está jugando la sub veintiuno en Albacete contra Irlanda del Norte de momento España cero Irlanda del Norte dos en caso partido intrascendente porque la Rafita ya está clasificada para el Europeo del próximo verano y fuera del fútbol en la Vuelta a España el australiano Rohan Dennis se ha adjudicado la contrarreloj individual de la decimosexta etapa Simon James mantiene el liderato por delante de Alejandro Valverde que se queda

Voz 0194 04:13 treinta y tres segundos nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:16 buenas tardes las tormentas van a poco a poco perdiendo extensión pero aquí donde se forman todavía descargan con mucha intensidad como pasa ahora mismo al norte de Navarra norte de la Comunidad Valenciana en el interior del País Vasco tormentas que en breve cuando crezca desaparecerán y mañana tiempo parecido al de hoy a primeras horas ambiente un poco fresco después facer mucho sol con temperaturas que subirán rápidamente máximas de veinticinco a treinta grados se pasará con más facilidad de los treinta que hoy en gran parte del Guadalquivir el Tajo Guadiana también el duro y las tormentas mañana afectarán durante la tarde Aragón Cataluña el norte de la Comunidad Valenciana algunas también alcanzarán Baleares