Escucha las noticias de las 22:00 (11/09/2018)

Voz 0194 00:00 pasaba en los martes en los Masters de la Rey Juan Carlos ahora mismo es alguien que está en el Tribunal Constitucional es decir es decir que el rector que mandaba en la Rey Juan Carlos mientras se regalaban Masters forma parte ahora es miembro del Tribunal Constitucional yo no quiero despedir a los tres analistas que me han acompañado desde las nueve de la noche porque estaban aquí para hablar de la Diada sí quiero una una valoración rápida luego volveremos a Carmen Montón entraremos más a fondo con la Diada pero si quisiera Joan Coscubiela otra vez no voy a decir la cifra mucha gente en las calles otra vez en esta ocasión la Diagonal desbordada es decir yo creo que era lo previsible ya pasado sea completo

Voz 1 00:41 todo se ha normalizado la Diada que que para qué pasa creo que no tiene sentido discutir sobre la cifra se trata de un espectáculo quién no quiera siete años seguidos que quiere decir que son que no se puede ignorar y que por lo tanto requiere una iniciativa política para resolverlo pero desgraciadamente yo quiero que hoy estamos peor que hace un año porque no sociedad catalanas ha producido no fisio fractura prohíbe cualquier caso evidentemente una distancia muy clara dentro a sociedad catalana y sobre todo sobre todo yo creo que el independentismo es consciente porque lo vivido durante este año que el paso de estas movilizaciones a otra cosa más

Voz 2 01:21 no se dio ni se va a dar yo he visto hoy en en las declara

Voz 1 01:27 oraciones y de las intervenciones he visto dos cosas yo no la desorientación significativa en cuanto a la estrategia de independentismo dos una exigencia bastante significativa casi más ha sido todo que sido Pedro Sánchez no y eso no lo sé no lo sé porque posiblemente el independentismo no pueda ir más allá de lo que está yendo teniendo en cuenta que hay gente en la cárcel mientras haya gente en la cárcel va a ser imposible resolver este conflicto lo mismo tiempo será hacen exigencias a Pedro Sánchez que parece que sean difíciles pueda situar también en este escenario

Voz 1150 02:03 es evidente que el tema de la cárcel lo condiciona todo abortan cualquier cosa que desee diga es si mira ahora que sea la política Sáenz de Santamaría quizás estaría bien que algún día explique cómo organizó la la la la la transferencia política la justicia de este conflicto que sería interesante saberlo sí es uno de los momentos decisivos de esta historia no pero a mí lo que me parece yo no estoy tan seguro de que estemos peor estamos un momento de estancamiento y que la solución es está más lejana bueno estamos momento estancamiento pero esto obliga a cambiar de estrategia estas mi opinión ahí si es verdad que el independentismo a demostrar una vez más que cuando se aman las acude urnas calle lo que sea esto está claro por tanto dejemos ya de discutir eso existe está ahí pero sí que tengo yo no o por lo menos voy me ha dado un poco más esta sensación que el el modelo populista a entorno Puigdemont que arrancó con su candidatura del veintiuno de ese agotado y que lo que está haciendo Push the money Torra además es muy muy reiterativo en la construcción de ese discurso extremista más melancólico que de futuro es elaborar unas un discurso para una resistencia corta pero sin ningún proyecto de futuro y esto es lo que a mí me obliga a pensar que el independentismo tiene que pasar del populismo a lo que yo llamaría la política progresista también

Voz 1 03:32 es importante me han parecido son las declaraciones del presidente del PNV el Partido Nacionalista Vasco que en forma de consejo ha dicho y hecho los dirigentes independentistas negociar negociar negociar sin poner condiciones aunque la gente esté en la cárcel es muy difícil sin duda pero posiblemente no quede otro otro camino porque y se notaba es decir lo que ha sido una patada hacia adelante cinco años constante del independentismo planteando se ve en las consignas de de las siete manifestaciones ahora no hay por qué porque desde el dos mil diecisiete dieciocho se ha visto una cosa la fuerza se mantiene pero el paso siguiente que puede convertir esa fuerza en en en en algo más no se da bueno serio en su momento no parece que se pueda dar ahora

Voz 1150 04:20 te digo que hay que perder el miedo a violar el mito de la unidad ir da pasos hacia adelante en nota diré

Voz 2 04:28 señores yo agradezco muchísimo que

Voz 0194 04:30 que nos hayan acompañado que nos hayan ayudado con la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón a pesar de que habían sido invitados a hablar de la Diada de hablar de Cataluña muchos más gracias a otro nombre de hombre hombre estamos está muy bien hablar de otra cosa Joan Coscubiela Josep Ramoneda El dietario después encontramos nos encontramos en de dietario Javier de Lucas muchísimas gracias y cantados estar con vosotros hasta luego

Voz 0194 09:06 en Canarias a esta hora hay nueva ministra de Sanidad en el Gobierno de España se llama María Luisa Carcedo y hasta ahora ocupaba el cargo de alta comisionada para la pobreza infantil es la sustituta de Carmen Montón de quién ayer se hicieron públicas las presuntas irregularidades del Master que el curso en la Universidad Rey Juan Carlos ella sigue negando cualquier irregularidad