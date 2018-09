Escucha las noticias de las 14:00 (13/09/2018)

No hay resultados

Voz 1018 00:11 que a mí me Esther reconoce José Antonio Marcos buenas tardes casi todo pasa por el Congreso de los Diputados que está a punto de votar el decreto ley para exhumar a Franco donde hace unos minutos la vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado en los pasillos que Pedro Sánchez autorizará que se difunda íntegramente el contenido de su tesis

Voz 3 00:38 se puede entender el presidente tampoco que los partidos políticos de la derecha deciden durante este país Estará en su total e integridad textual e también para que no tenga que ir nadie de uno en uno a verla otros deberían de poner en cualquier formato cualquier cosa de la que los tribunales por cierto le están pidiendo

Voz 1018 01:00 Ciudadanos ha conseguido que el PP se sume a la iniciativa para forzar la comparecencia del presidente de la Cámara de Rivera Teodoro García

Voz 4 01:06 el presidente de gobierno de señalar con el dedo lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios quiénes eran los que estaban en el Tribunal si tienen algún vínculo con el su partido la no sabemos dónde está no ha dado la cara no dar explicaciones y por tanto ha llegado el momento de presentar conjuntamente con conciudadanos una petición de comparecencia para que el Gobierno explique a qué se deben estas

Voz 1018 01:32 a todo esto la Sala II de Supremo ha pedido ya a la Fiscalía que emita un informe sobre si debe investigar a Pablo Casado por las supuestas irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos Javier Álvarez

Voz 0689 01:42 el Tribunal Supremo José Antonio ha iniciado el procedimiento pero la Fiscalía haya ido trabajando en el asunto han estado estudiando los razonamientos jurídicos que ha empleado la juez de Plaza de Castilla para considerar que el delito de cohecho impropio del que podría ser responsable el líder popular no ha prescrito su vigencia Se mantiene según razonó en su día la juez porque está ligado al delito de prevaricación administrativa que no ha prescrito pero esta interpretación según fuentes de la fiscalía es dudosa incuestionable por lo que será uno de los primeros asuntos analizar antes de estudiar otras

Voz 1018 02:10 la nueva ministra de Sanidad de Luisa Carcedo ha tomado posesión de su cargo un relevo en el que estuvo presente su antecesora la dimitida carne Montón Carmen

Voz 3 02:19 no solamente esto sino que has dado un paso al lado cargado de ejemplaridad una ejemplaridad que debemos reconocer y agradecer que determina un umbral de auto exigencia de responsabilidad que está a la altura de los ciudadanos y ciudadanas que esperan

Voz 1018 02:37 de nosotros Hora catorce lo tuvieron los creo el pleno del Congreso está a punto de en el decreto ley la convalidación del decreto ley que reforma la Ley en oro histórica para exhumar los restos de Franco en qué punto estamos Mar Ruíz pues

Voz 1441 02:53 votación inminente se llama ya a votar a sus señorías tras un debate bronco enrarecido por el bronco momento político de de la política española PP y Ciudadanos se han mantenido en la abstención pese al llamamiento del resto de la Cámara a no romper la unanimidad esto no nos conmueve no es urgente ni prioritario ha dicho el portavoz popular Fernández Díaz mientras José Manuel Villegas de Ciudadanos ha acusado al PSOE de traer una chapuza al Congreso para tapar la debilidad de Pedro Sánchez el PSOE les ha acusado de anteponer su lucha encarnizada por los votos de la extrema derecha a comprometerse con la verdad la justicia y la reparación

Voz 1018 03:27 confirmado ya por varios miembros del Gobierno que se mantiene la venta de cuatrocientos bombas de precisión a Arabia Saudí la redacción de la SER en Andalucía acaba de conocer que ese país ratifica formalmente el contrato para la fabricación de cinco corbetas en San Fernando vamos a Cádiz Francisco José Román

Voz 5 03:42 sí se ha conocido la ser el comprador esta mañana la llamada Carta de crédito el certificado que legaliza la operación de compra de cinco corbetas y el documento que esperaba el Comité para eliminar cualquier sombra de duda sobre el contrato la información que hemos conocido señala que ha hecho el documento acelere el trámite para el inicio de la obra respecto a los planes con los que contaban tiene que señalaban que el inicio de corto de chapa para finales de octubre o principios de noviembre

Voz 1018 04:02 seis mil trabajadores estaban pendientes de la confirmación de ese contrato y tal y como les avanzábamos a la una el Gobierno se dispone a realizar un acercamiento de presos de ETA dos presos a otras tantas cárceles próximas al País Vasco Ana Terradillos

Voz 0125 04:14 buenas tardes los dos internos que van a ser trasladados a centros cercanos al País Vasco son Marta Higueras Iceta Kepa Arronategi Marte Garry va a ser trasladada del centro de Castellón Logroño y Kepa Arronategi de Almería a Zaragoza higa Reed ha acatado la legislación penitenciaria al recurrir su clasificación por tanto está desvinculada ya de ETA el caso de Kepa Arronategi es diferente no está desvinculado de la ex organización terrorista sin embargo la junta de tratamiento propuesto su traslado por razones amparadas en la actual normativa de protección de datos ingresó en la cárcel en el año noventa y siete Itinere una condena de ciento cincuenta y ocho

Voz 0202 04:50 este años más cientos de agentes de policía registra en veintitrés clínicas en tal en toda España para recabar pruebas expedientes médicos y hacer inventario de cara a posibles indemnizaciones para los afectados por este presunto fraude veinte mil pacientes tiene sus tratamientos

Voz 0325 05:03 para que el Gobierno estudia una rebaja del IBI para los propietarios de viviendas vacías que entren en el mercado de alquiler a precios bajos planea también desgravaciones fiscales para los inquilinos además de retirar los recursos contra presentados por el PP contra las leyes de vivienda autonómica

Voz 0202 05:17 Toledo apela a la desobediencia civil tras quedar en libertad sin medidas cautelares el actor detenido ayer para garantizar su presencia ante el juez se ha negado a declarar en el procedimiento abierto por vejar presuntamente los sentimientos religiosos y casi seis minutos

Voz 6 05:34 hora catorce Madrid Cristina

Voz 1018 05:36 la bacheado

Voz 0125 05:37 Aznárez contra la izquierda y reivindicando el espacio que les ha quitado ciudadanos en su primer debate sobre el estado de la región como presidente Ángel Garrido ha escogido los impuestos para marcar distancias primer anuncio la Comunidad quiere blindar su capacidad financiera ante las posibles intenciones de la izquierda de reducir

Voz 7 05:55 el Gobierno de Madrid no está dispuesto a que la izquierda de la prosperidad de los madrileños imponiendo su política escuche a su ex del poder porque no es la fiscalidad está pensada para los madrileños de clase media y los madrileños que tienen dificultades en su día a día a quiénes este Gobierno está apoyando un esa política impuesto

Voz 0125 06:21 las palabras de Ángel Garrido sean parecidos sospechosamente un discurso electoralista aunque según decías torno a esa no era su intención discurso no sale en clave no sólo en clave autonómica sino también nacional en la Asamblea Javier Bañuelos Javier Casal director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid buenas tardes

Voz 0867 06:37 buenas tardes Cristina con la bandera española en la solapa Garrido se aferra las políticas del PP y aproveche el cambio de inquilino en Moncloa para atacar a Pedro Sánchez en materia económica fiscal social y en la cuestión territorial sí ha sido un discurso de quien quiere seguir iré se reivindica como parte clave de un proyecto nacional el de Pablo Casado que está por ver todavía que el elija o no como candidato