hola buenas tardes cuántos mensajes o cuántas llamadas de los que recibimos cada día a través del móvil podríamos considerar no sea muy relevantes imprescindibles casi como debiera a muerte no parece que sea mucho verdad y sin embargo hay algunos esos mensajes esas llamadas que pueden ser frontera entre la vida la muerte los que enviamos o recibimos mientras vamos conducción

Voz 0313

00:33

entre sino no me extraña que la Dirección General de Tráfico haya iniciado hoy mismo una campaña para combatir las distracciones al volante y singularmente el uso del teléfono móvil porque resulta incomprensible que muriendo cada año más de quinientas personas en España por culpa de distracciones bastantes de ellas debidas al móvil todavía uno de cada tres conductores reconozca que le mensajes mientras conduce que le y uno de cada cuatro que los envía ya no hablemos de las llamadas eh así que nos topamos aquí otra vez con esa doble cara que tiene el el progreso los invento no los teléfonos móviles son una maravilla cuando quedas aislado tienes un problema de pedir ayudas te tienen que localizar pero claro utilizarlos en marcha de forma tan temeraria por favor el teléfono será inteligente el conductor o conductora es un verjas porque se pone en peligro a él y a los demás no será la primera vez ni la última por desgracia me temo en que un cadáver dentro de un coche después un accidente todavía tenga el móvil en la mano o aparezca un mensaje a medio escribir si recordamos esa imagen reflexionamos sobre el absurdo de perder así la vida igual la próxima vez lo pensamos un poquito más bienvenidos a La Ventana