Voz 0827

00:06

pues el Reino Unido está celebrando los setenta años del príncipe de Gales Carlos de Inglaterra aunque no cumplir hasta el catorce de noviembre los fastos ya comenzaron el veintidós de mayo cuando su madre la reina Isabel ofreció una cena de gala en honor de su hijo a estas alturas el príncipe Carlos ya acumula todos los récords posibles de un monarca la espera es heredero al trono desde los tres añitos el príncipe de Gales más longevo de la historia y cuando llega a reinar si es que llega será el más anciano de los Reyes en el momento de la coronación récords no le faltan desde luego la pregunta de si los que va acumulando son merecedores de celebración porque si la longevidad se hereda y su madre llega a la edad de su abuela Carlos en el mejor de los casos no llegará a reinar hasta los ochenta y quizás tenga que saltar el turno porque no se puede asentar en el trono su caso es el paradigma de las esquinas más absurdas de una institución hereditaria si las monarquías perviven su historia dejará de ser una excepción porque la gente cada vez se muere con más años así que quizás deberían plantearse si de la misma manera que hoy no puede reinar un menor no sería conveniente fijar una fecha de jubilación como la que tienen el resto de sus conciudadanos para que así su reino parezca un poquito de este mundo