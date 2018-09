Voz 0313 00:00 por dejar las cosas como están y ahora La Ventana

Voz 1 00:02 de los libros

Voz 2 00:06 ya no sientes escribía para vivir ahora adquiere vivir para contarlo La Ventana de los libros con Bale Amy Prado Teruel las horas también que no son horas

Voz 0313 00:36 Benjamín Prado buenas tardes amigo bueno dejaría Banic arte hombre que te pasa que te lo hace mucho contenido con abanico la radio hizo hace mucho calor en Madrid y yo siempre he tenido un tanto por ciento folclórico que ganen torcida la bata de cola encontró oye qué bien lo pasamos el viernes en San fíjate Javier Sagarra buenas tardes cómo se va a alguien que haya eso Javier

Voz 3 00:55 luchar lo volvimos a comprobar esas joder esa esa esa atmósfera ese clima que se crea cuando Alves se pone a leer poesía

Voz 0313 01:03 si la gente estaba muy atenta y era muy respetuosa con lo que estábamos haciendo pero en cuanto

Voz 3 01:08 yo Benjamín se arranca con unos versos en este caso

Voz 0313 01:11 además muy especiales para Haro de Ángel Crespo como un todo estaba Pedro Guerra tocando que también contribuye al clima pero como ser ese fenómenos muy muy bonito y la verdad que es un jugar para recomendarlo estado aceites un sitio maravillosa historia aquí en oral con una historia cultural habitual mundo magnetismo ahí extraña no ha es notas que no es un sitio como otro cualquiera queréis que en La Ventana de los libros son donde hace años ya años y años que vive un concurso llamado Relatos en cadena hoy hablemos un libro de relatos una cosa vamos

Voz 4 01:45 no hay fecha en el hecho de que Dean y se te odio lo decisivo en la que has vivido

Voz 0313 02:10 esta tarde nos acompaña el autor de un libro de relatos que se titula mudar de piel un libro muy recomendable que ya lo hizo Benjamín ya cuya recomendación yo me apunto la mayoría de los cuales escapan en un territorio muy concreto el de las relaciones familiares que casi nunca son fáciles y que tienen mucho que contar ese universo en el que al final todos habitamos no de una u otra manera Bono un libro que empieza así

Voz 1804 02:38 yo era el mayor visible lo era por muy poco Lucía no cesaba de recordarme parecía asumir que mi condición me otorgaba ventajas eres el mayor

Voz 6 02:48 la verdad es decir que me decía en cualquier encrucijada lo cierto es que solíamos hacer su voluntad y compartíamos el recuerdo pillado de una madre aquí en apenas conocimos vivíamos rodeados de robles y pinos en un Airbus a casa a la que llamamos la fortaleza aunque no queda más lejos ni el pueblo donde asistíamos a clase ni el apeadero del tren que tomaba nuestro padre para desplazarse a la ciudad Nos cumple hacía sentirnos aparte de todo de un lado estábamos nosotros y del otro el mundo del cual participaban profesores y compañeros o las sucesivas empleadas domésticas que ejercían de centinelas nuestro padre que lugar le reservamos difícil determinarlo dentro y fuera si se me permite la indefinición en los otros desde el que pensábamos lo incluía

Voz 1804 03:37 pero se trataba de una conjugación impositiva registrada por un del cual sin confesarlo Nos defendíamos en realidad no pasaba de ser una ajada camisa de fuerza con la que intentábamos preservarlos según nuestro deseo retenerlo

Voz 0313 03:57 Marcos Giralt Torrente buenas tardes bienvenida de La Ventana veces el primer relato Lucía yo como los hermanos tratan de preservar un mundo a su medida intentan lo inténtalo intenta darse que hasta que en un momento dado la vida

Voz 7 04:10 los caminos divergen sí iré

Voz 8 04:14 qué hace uno cuando los caminos se separan sin quererlo cuando yo siempre he intentado soy hijo único y siempre me han producido mucho misterio a las relaciones entre hermanos

Voz 0313 04:22 para mí Pepe Moré a Dabo Master que se que la palabra no hay que pronunciar la hora pero podría dar un máster

Voz 8 04:28 tras este relato fue un reto bastante por eso porque nunca había escrito siempre mis narradores habían hablado en primera persona y generalmente se parecían bastante a mí porque eran hijos únicos por lo general o al menos no se hablaba de hermanos no yo creo que este es el primer el primer texto en el que explícitamente al una relación entre hermanos y fue fue un reto sí pero espero que me ha salido habían esta hermana yo yo creo que muy bien

Voz 0313 04:52 como muy conviviendo hoy a las Emilia es un territorio al que en fin todos podemos acudir en cualquier momento de de de flaqueza de de de de dificultad pero del que también queremos subir a menudo por una serie de problemas que forman parte de la condición humana Iker

Voz 7 05:09 muy bien el el rencor la envidia el eh

Voz 0313 05:13 sé el desprecio a veces el no sentirse bien tratado en por qué has buceado qué es lo que te atrae de este mundo para haber puesto el foco en el cuerno en todos los relatos

Voz 8 05:23 bueno el la familia es como una representación del mundo pero condensada no en todos todos los fenómenos que se dan en el mundo sea en la familia de esa manera más aguda no y en ese sentido para mí representa un casi como una amistad de laboratorio no para el químico no tienes todos los materiales vamos a mano no y luego también me gusta imaginar historias universales que pueden suceder en cualquier tiempo

Voz 0281 05:47 o en cualquier región

Voz 8 05:50 es mucho más fácil que es lograr este efecto digamos no identificación del elector cuando cuentas historias que suceden dentro de las casas no cuando no hay un exterior claramente diferenciado de otros exteriores no

Voz 0313 06:02 Boya a voy a dar la razón a Benjamín en algo que comentó el pasado lunes aquí en el programa que muchos oyentes recordarán libro de Marcos está muy bien octavo jugador relatos cojonudo pero hay uno sobre todo que habla del proceso de pérdida de conciencia de un padre de cómo la hija redacción lo vamos a hacer es poner tampoco estoy de acuerdo sombras que revelan Bono me parece tristísimo también ir allí de una complicidad de una dureza notables y habla de encajar uno más de una familia sí sí sí está muy bien estamos que yo creo que lo mismo

Voz 0281 06:37 eh que dos personas este al lado no significa que este engendro que dos personas que sepan quién quiénes son tampoco se conozcan no yo creo que esos otros las olas mucho de eso de del de esa parte desconocida que tenemos todas las personas a cara en sombra y lo difícil que es conocer la incluso de los que son hijos padres hermanos hijos problemas que causa el querer las conocer no cuando uno quiere invadir ese trocito sombra del otro es cuando empiezan los problemas y en estos relatos casi siempre empiezan los problemas cuando hay algún grado de invasión aunque sea mínimo y cómo funcionan los debería ese poder eh

Voz 0313 07:14 en el cuento concreto del que hablábamos es hermano

Voz 0281 07:17 la distancia viene tal

Voz 0313 07:19 lo controla domina la situación totalmente no para cabreo del del espectador

Voz 8 07:27 bueno sí es cierto yo creo que ninguno de nosotros ofrece la misma cara a todas las personas que ni siquiera lo que uno mismo no son como vamos como Piece citas en puzle del cual ni siquiera nosotros sabemos el mapa completo o no si esa es la vida hay eso esos yo creo que lo que tienen que lo que tiene intenta desentrañar la la literatura no

Voz 0313 07:46 hoy otros de uno de los mejores otro de los grandes relatos de este de este libro que se titula Un refugio imprevisto cuenta la historia de un chaval de los de los setenta con un padre ausente otro padre ausente porque esa figura se se repite ahora no no no suelen este libro unos pocos están bien no es verdad los puntos de diciembre cosas pues este chaval Bono suma André intenta cuidarle protegerles les lleva de vacaciones a sitios distintos y tal esto lo puedo contar en un momento dado a este chico le pasa lo que a muchos nos ha ocurrido no que el grupo de chavales que tienes delante pues te crea o no les cae bien ese pero a alguien sale siempre en tu defensa no sé como ocurre pero eso pasa en el patio del cole frontal siempre hay uno que se mete ahí en medio de tal y aquí también pero ese chaval luego desaparece del relato es el que regala los huevos y la leche yo me quedo con ganas de de de saber qué fue ese chaval bueno en general

Voz 8 08:44 la mayor parte de los libros son absolutamente de los cuántos son la ficción tales en este caso hay uno que está inspirado en un tío mío aunque una anécdota que cuenta no es real pero bueno al personajes está claramente inspirado en que extradición traición si luego hay uno que tiene pedacitos de realidad mía que es éste el que estás contando precisamente no yo tuve una infancia con casi en exclusiva con mi madre nota el dramática como la este niño nos llevamos muy bien pero tenía la desgracia que cada verano elegían lugar distinto para veranear y mí los granos a una fatiga porque llegaba un sitio es conocido y empezaba la ardua tarea de hacer amigos cosa prácticamente imposible como todo el mundo sabe en los pueblos en verano para un madrileño para colmo no en la época si efectivamente esa anécdota pues sucedió en uno de los lugares donde pasó un verano me recibieron con piedras y me bajé todas las persianas de la casa uno zafiedad que fue a buscar a mi madre y me hice amigo de de este maravilloso ser y lo que pasa es que solamente lamentablemente una semana porque luego terminó el verano como solía pasar ya jamás nunca viste más de supe más de nunca jamás

Voz 0313 09:54 inédita interesó tal vez sí

Voz 8 09:56 me interesó pero en esos momentos en la en la infancia cuando tienes nueve diez estuve estaban de tus padres hubiese que era entonces

Voz 0281 10:04 una curiosidad malsana y morbosa hayan

Voz 0313 10:06 no sé pero este recibimiento a pedradas que en el relato se dice fue un malentendido el tuyo fue por un malentendido o por algo en concreto llevabas a no ser un traje que no me gustaba o no a los de Franco que que

Voz 8 10:19 pues empezaron a insultarme desde el otro lado de la carretera yo me Gallito y acabamos a piedras ya no me di mis fuerzas era uno de los otros era los cinco seis no sé si has el correr tuvisteis los dos lados de la carretera tu ya no fue

Voz 0313 10:35 es triste no pero muchos no pero hay ahí

Voz 0281 10:41 hay una cosa muy muy repetirán el libro un poco el el la manera de vivir las cosas de los niños los narradores de los cuentos muchas veces son niños o jóvenes que está en formación no hasta qué punto las cosas que hacen los adultos sin llegar a juzgar si son buenas o malas y una separación el justo a injusta lo mejor o lo peor causan un efecto tremendo en los en los niños que lo viven como si les arrancaran un hito de Hanoi yo creo que es un leit motiv que está casi todo el rato en el libro y muy muy bien manejado desde luego

Voz 8 11:11 esa perspectiva del niño o el adolescente es perfecta porque es una es una perspectiva como de desde el extrañamiento o no quiere decir que la realidad en la que habitamos nos parece normal porque nos la contamos todo el día como relato no es contamos para empezar nuestra propia personalidad como son pero si la miras un poco desde fuera pues a lo mejor no resulta tan normal no es también un poco desde fuera es la del niño y la de adolescente

Voz 0281 11:36 te preguntar tú crees que ahora los niños de ahora con Internet con teléfono están más que aparte de los padres igual de aparte son los y los problemas con máquinas distintas

Voz 8 11:47 de los niños nunca osea siempre han estado a parte de los padres no se someterá hacia la recuerdo fundamentalmente sólo a mi padre para empezar estaba generalmente fuera

Voz 0313 11:58 diré

Voz 8 11:58 la mente en otro país Mi madre estaba trabajando dentro yo salía del colegio sólo iba a casa sólo había durante un hace pocas pues una mujer que me atendía estaba en la calle con los otros niños no hoy en día los niños tienden a estar sobre todo encerrados en su cuarto con una máquina efectivamente no y eso pues puede que los entrene para el mundo que ha de venir no pero también yo creo que dejan muchas habilidades sociales fuera no por lo menos que les tiren piedras y poder responder y luego correr

Voz 0313 12:26 enviado mucho poco la perspectiva al ser tu padre

Voz 8 12:29 me ha cambiado poco reconocido

Voz 0313 12:32 el de ser padre es un edificio muy glosado pero luego en el día a día poco reconocido por los hijos en su momento con el tiempo si todos nos acordábamos echamos de menos pero en el momento de la brega de la batalla de la infancia adolescencia es un oficio digamos bastante ingrato

Voz 8 12:47 me ha cambiado totalmente porque hasta que fui padre era hijo toda mi interpretar el mundo era yo en contra de mis padres del mundo no ahora mismo es mi hijo lo primero yo soy un ser absolutamente secundario en la vida de mi hijo yo estoy digamos a su servicio para facilitarle el tránsito por este lugar al que lo he traído a veces no sé si he hecho bien haciéndolo no pero efectivamente a cambiar mi mi perspectiva no por eso también intentó tender una mirada un poco más optimista abre el mundo porque después de todo está el mundo ya no es el mío es el de mi hijo no

Voz 0313 13:17 como las canciones que cuando no las querellas dejan de ser hay un montón de de frase Si de reflexiones y de conceptos en en este libro mudar de piel yo me he notado como todos los lectores unas cuantas aquí que hay una sobre la seducción

Voz 7 13:30 ahí lo pesada que tío

Voz 0313 13:32 es absurdo que a veces empleamos pero sobre los afectos y su fecha de caducidad que ese es un concepto muy muy interesante con un par de frases que son de de relatos distintos y las ponga sobre la mesa una dice además estoy bastante de acuerdo a veces vale más una ausencia cuidada con mimo que una presencia destiempo el donde la oportunidad y la segunda es hay afectos a los cuales preserva mejor el recuerdo entonces concluimos con todo esto que era distancia mejora mucho las relaciones

Voz 8 14:01 con él es decir hay hay relaciones que es resultan muy dañadas precisamente de la distancia no pero también es un empate

Voz 9 14:09 año a fatuo o

Voz 8 14:13 innecesario el aferrarse a a vivir un tiempo cuando ya pasado no quiero decir y no hay que estar encima de las personas y no tener ese trato o ese roce constante no quiere decir que es traición es el recuerdo que es la memoria o el amor en común no pero a veces es mucho más sanos y estar lejos porque la gente crece la gente madura y en esa maduración pues a veces la crisis la la la distancia se acrecientan

Voz 0281 14:37 pero esos relatos los que intentan recuperar relaciones pérdida y afectos abandonados no les sale

Voz 8 14:44 si bien no lo era la última frase es de un cuento efectivamente sobre la amistad y bueno cuantos no hemos perdido amigos no por el camino que sin embargo de pronto piezas en el metro oí surge espontáneamente y nosotros con no sea todo lo contrario te preguntas cómo es que alguna vez usted

Voz 0313 15:05 ah no yo

Voz 10 15:07 bueno un poco la pelota Mitterrand y la pregunta es por qué cuentos no

Voz 11 15:13 quizá porque todo aquello que cuenta sólo quedan pedacitos con esos medios insinuado por qué exactamente esta forma no porque

Voz 0281 15:19 este libro salió como un libro de cuentos

Voz 11 15:21 esa en fragmentos breves