Voz 0313 00:18 hola buenas tardes me gustaría presentarles a alguien Andrés Turienzo buenas tardes hola buenas tardes muy buenas tardes te llaman Piru verdad Andrés

Voz 1085 00:27 sí así es donde conocido como V la madre

Voz 0313 00:30 dónde dónde te pillamos Piru dónde estás exactamente

Voz 1085 00:33 con se hagan igual que encontramos a unos ochenta kilómetros de El Burgo

Voz 0313 00:37 te Salzburgo no Hamburgo de Hamburgo de Hamburgo bueno Andrés Turienzo Piru es uno de los trescientos setenta trabajadores de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo esta empresa Vestas es la mayor en fabricación de aerogeneradores de Europa pero ha decidido por motivos relacionados con la globalización la deslocalización bueno ganar más dinero al final trasladar su producción fuera si esto acaba confirmándose estos trescientos setenta trabajadores y otras dos mil personas de empresas satélite van a perder su empleo por eso Andrés decidió hacerse los dos mil quinientos kilómetros desde León hasta Dinamarca hasta la sede central de la empresa para entregar una carta a Andrés

Voz 1085 01:21 sí así es pues la idea de cesarle a través de una carta pues a las oficinas centrales como bien has dicho que están Arús Dinamarca ahora mismo pero muchos de de nuestra fábrica en León y bueno pues con esa carta vamos a intentar llegar al corazón de de mandatarios ejerce que que vea que las personas pasando es es muy difícil es muy es muy fastidiada para para todos los trabajadores Si creemos solventar la ahí volverá a trabajar en una fábrica que es totalmente rentable que es totalmente me he fiable pues no entendemos porque porque es el cierre de ella

Voz 0313 02:00 no se sabe es que esta mañana ha habido unos eurodiputados españoles que han preguntado a la Comisión Europea si se contempla la posibilidad de poder denunciar a la empresa por uso fraudulento de las ayudas que la recibía en su tiempo o sea que al menos el ruido que estáis montando de algo sirve

Voz 1085 02:18 sí sí la verdad es que todo todo estaba cogido una repercusión muy grande echamos en falta que esto no ocurrirá antes porque sí que es verdad que nosotros nos levantamos impere guerra hacen bastante tiempo oí no nos hicieron caso crearon una empresa en vez de a lo que a los trabajadores al comité de empresa bueno es una pena pero bueno ahora ya hay que estar juntos al que está unido Si

Voz 0313 02:46 hoy opino cuántos años tienes tú mismo y cuántos llevas trabajando en Vestas siete siete años tienes pareja tienes hijos tiene familia algún

Voz 1085 02:59 nada de momento no es estoy con con mis padres mi hermano pero pero sin ninguna carga familiar Mi

Voz 0313 03:07 no tengo una situación digamos esto no es una fábrica muy bien si esto no sale bien tiene un plan B

Voz 1085 03:16 bueno pues el problema es que León que es pequeño pues gente hace treinta personas más otros ciento cincuenta temporales que ya no están con nosotros hicimos todo lo que engloba el sector son pues alrededor es muy muy parecidos que no gana León muy seguramente haya que que fuera no mostraron

Voz 0313 03:40 oye lleva nueve días pedaleando qué tal estás cómo lo llevas has tiene algún pinchazo de algún incidente algo

Voz 1085 03:46 pues mira ahora mismo estamos bueno el primero en dos mil kilómetros habíamos tenido nada yo oí

Voz 0313 03:54 mi ídolo seguidos joder ha conseguido

Voz 1085 03:57 nada no no ya había pasado ya no no pero bueno ya están recuperados es llegar a Hamburgo así que teníamos hay desfavorables que queríamos llevar un poco más allá para que la siguiente trazó fuera un poco más llevadera pero bueno el pues quedaremos en Hamburgo nos quedamos unas tres horas ahora ya hemos comido después pues unas tres horas llegaremos Hamburgo y descansar para para el Papa y media que nos queda

Voz 0313 04:26 cuántos kilómetros estás haciendo cada día de promedio

Voz 1085 04:29 pues más o menos unos doscientos cincuenta venimos haciendo

Voz 0313 04:33 Holly hace más puntos

Voz 1085 04:35 ahí el día que menos doscientos diez

Voz 0313 04:38 el recordar Andrés Turienzo Piru un abrazo muy grande amigo y suerte

Voz 1085 04:45 muchas gracias muchas gracias perdonar pero no podemos aprender antes pero bueno tenemos proseguir pedaleando

Voz 0313 04:50 que te vaya muy bien amigo

Voz 1085 04:52 porque te has muchas gracias