Voz 0313 00:02 lo de la nutrición y la alimentación ocupa un lugar destacadísima tal vez por suerte preocupa e inquieta más gente lo paga tengo una duda cada x tiempo aparecen estudios e a favor del vino luego en contra no aparece un vino vino un estudio que canta las excelencias del del queso hoy de la leche luego otros estudios apuntan lo contrario lo último muy interesante y muy preocupante porque tiene que ver con los famosos azúcares añadidos es un estudio que sacaba una investigación que se acaba de hacer pública en el Reino Unido que analizado casi novecientos yogures y postres lácteos concluye pero es importante concluye que la inmensa mayoría tienen exceso de azúcar sólo se salvan los naturales y los griegos o sea lo de lo del debut de sabores el de frutas que pone ecológicos en atados cereales Nara y muy importante más importante aún adivinan a qué público

Voz 2 00:57 están destinados los que más azúcar tienen bingo

Voz 0313 01:01 niños Natalia Moragues buenas tardes

Voz 3 01:05 buenas tardes amorosa está en los estudios de Radio Sevilla

Voz 0313 01:07 es dietista nutricionista licenciada en Farmacia no sé si te ha sorprendido mucho poco este estudio es algo que ella porque a mi se me ha sorprendido la verdad pensábamos que según qué etiquetas que te venden de que esto es sano ecológico mejor que otra cosa te iban por esa dirección pero este estudio va en la contraria

Voz 3 01:26 bueno la verdad es que a nosotros los dietistas nutricionistas o los profesionales de de la nutrición no nos ha sorprendido esta noticia porque bueno es algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo eh no hay más que dar la vuelta al yogur o al postre lácteo a leer la etiqueta para darse cuenta de esto lo que ocurre que bueno nosotros lo trabajamos mucho en consulta con los pacientes que que vienen iguana en las charlas quedamos en las conferencias intentamos de de bueno que te concienciar a un poco a la población de que este tipo de productos al final la mayoría son azucarados ir por tanto no es recomendable su consumo frecuente

Voz 0313 02:03 dentro de más tomamos de de azúcar de de promedio

Voz 3 02:06 a pesar que a decir pero fueron los nos podemos al llegar a pasar mucho mucho bastante eh los riesgos que eso provoca bueno pues se ha visto que un bueno una cosa que quede claro no es sólo el azúcar el que va a afectar a nuestra salud o el conjunto de de cómo es nuestra alimentación es decir no sólo por el tomar azúcar e azúcar demás en mi alimentación ya había sufrir una patología es en general seguir un patrón de alimentación no saludable que va a traer estos problemas es decir pues eh un abuso de azúcares grasas que no sean saludables de alcohol etcétera No eh sobre cantidades podemos pasarlo muy muy mucho sobre todo los niños la Organización Mundial de la Salud recomienda pues tener un consumo máximo de veinticinco gramos de azúcar libre al día esto que es de esto de la azúcar libre que es bueno el azúcar libre esa que el azúcar que se añade a los alimentos que no está de forma presente en él o aquel azúcar que procede de de un zumo no hay que diferenciarlo del azúcar que viene intrínseco en el alojamiento es decir eh el el azúcar que pueda llevar una manzana es no contabiliza dentro de esos veinticinco gramos que se recomiendan o el azúcar propio y natural de la leche la lactosa que nos ha sido añadida sino que es la que trae la leche esos cinco gramos que suelen traer los yogures esos no contabiliza haría sigue contarían los que se añaden

Voz 2 03:39 el problema es el Real cuando él si las recomendaciones veinticinco

Voz 3 03:42 sí luego de la vida real cuánto cuánto se consume un promedio pues mira yo yo hace poco dio una conferencia en un colegio hice un un ejemplo de de menú muy frecuente niños que sería por ejemplo pues un vaso de leche con cola en el desayuno acompañado de una galleta luego para el recreo pues un batido o un zumo acompañado a lo mejor pues de o otro paquete de ayudas au unas eh magdalenas por ejemplo eh luego siendo un PP friso o una natillas de postre en el almuerzo en la merienda pues poniendo a lo mejor donó o alguna palmera de chocolate en la cena puedes a también algún postre lácteo y en este en este caso sí salían como ciento cincuenta gramos de azúcar al día e os habla una barbaridad estamos hablando quien XXV Oslo es lo recomendable pues claro no estábamos pasarlo como músculo

Voz 0827 04:38 eso son los azúcares en productos que no sospechamos que cuando uno ve yogur azucarado en sospechar o tomate pero claro es decir es que el azúcar después está presente el niño después de que sacudido estas cosas que más o menos podemos intuir que tienen azúcar Se está comiéndose salsas y éxito amantes y conservas etcétera que también contienen azul

Voz 4 04:58 no suele pequeño comía bocadillos de más

Voz 0313 05:01 de quilla con azúcar Si

Voz 4 05:03 de la ahí había más de veinticinco gramos de azul

Voz 3 05:06 a seguro bueno aquí estoy claro pero es que si no estuvieras aquí estaríamos hablando de que un cien por cien de las personas que consumen azúcar estarían ya en el bajo del suelo no con buena importante entonces sí desde fuera es el caso un tiempo te aseguro que el azúcar estaría prohibida a nivel individual no se puede valorar esa nivel poblacional no

Voz 1040 05:28 a mí me ha gustado mucho el es una nueva unidad de medida

Voz 2 05:31 el mega hit llega Gigas estará no te quiero

Voz 1040 05:35 la pregunta Natalia porque los autores los autores del estudio siendo británicos son también muy pragmáticos plantean la siguiente tesis dicen Si usted de elegir entre una bebida K carbono atada que ya sabemos lo que es un chocolate procesado las celebres gominolas o el yogur con exceso de azúcar a pesar de todo escoja el yogurt está de acuerdo con esto

Voz 3 05:53 a ver me has dicho bueno mira os chucherías y las descartaba a la algo la también eh y luego él

Voz 1040 06:00 el chocolate chocolate o la o las olas Maradiaga que has dicho decir bueno entre todo esto ya puestos a elegir algo hay que darle al niño pues un yogurt

Voz 3 06:08 yo elegiría el chocolate de de un ochenta y cinco por ciento no

Voz 0313 06:12 no cualquier chocolate tampoco que tenga

Voz 3 06:15 Nos el ochenta por ciento de los Santos la intervención

Voz 0313 06:17 es interesante como siempre nos plantea no plantear una cosa muy muy seria osea qué decir a los que dicen es que a mí no me ocurre nada que decir que esa es una línea argumental en cualquier campaña por la salud que fin en su tiempo del alcohol el tabaco de los lo digo muy en serio o de lo que fuera claro que hay que responder cuando alguien te dice bueno pues yo me he comido esto toda la vida yo creo también que no le queda a ETA

Voz 2 06:41 setenta y seis tirarme conserva muy bien a base de boca del grande quince

Voz 3 06:49 cuando tenga cuarenta cuando tenga sesenta habla o cincuenta y cinco hablamos del diez años hablamos traer no es lo que decía antes si si todo el mundo pues estas mujeres Carla mantequilla azúcar de la tostada no en lo que decía antes que si todo el mundo enfermara por tomar tostadas con aceite azúcar como hacía mi abuela pues el azúcar estarían catalogado de Benin hoy estaría prohibido no

Voz 0313 07:15 Talia de azúcar crea adicción

Voz 3 07:17 es si más o menos se podría llamar así no dependencia abre es algo parecido no es cierto que el que el azúcar pues han a nivel cerebral produce una sensación y una un placer pues que puede llegar a enganchar no eh similar al de vuelo veces algunas drogas y es cierto que sí que acostumbra al organismo a esa cantidad de de azúcar y hace que un día a día pues el cuerpo te lo vaya pidiendo te vaya pidiendo que sigas comiendo ese tipo de de productos sí que es cierto que engancha

Voz 1040 07:49 yo te entre entre los contra ejemplos quería cita Donald Trump que bebe cada día doce latas de Coca

Voz 2 07:54 hola está ella pero sí de cabeza quiero seguir no sé si está de cabezas quería añadir una cosa de Luis decía los que no

Voz 1040 08:02 los que dicen que no va a pasar nada pero yo te quería plantear Natalia los que dicen que lo necesitan yo entrevisté una vez el filósofo Xavier Rubert de Ventós me dijo cuando dejé de fumar no podía pensar es decir algo tendrá bueno azúcar cuando lo buscamos no

Voz 3 08:15 eh bueno pero a ver unos enganchado a la cocaína hay bueno por ellos bueno no cuando uno es cocainómanos buscaba cocaína entonces eh no nos podemos guiar por esta premisa porque eh a ver el ser humano en bueno pues está preparado para identificar en la natural esa qué alimentos son los que necesita y aquellos que son dulces pues como por ejemplo la fruta son alimentos que son ricos en en en energía vamos son ricos en azúcares en hidratos de carbono que aportan energía entonces el cuerpo es como un poco sabio hoy dice ah pues estos alimentos son buenos los necesito los consumo que con los productos que son azucarados artificialmente bueno pues que esta señal los llega pero como amplificada entonces ya no sólo eso sino que además son muy palpables estamos muy buenos y entonces pues pues claro somos capaces de comernos incluso cuando ya no tenemos apetito que este es el problema también de de los productos azucarados eh que nos encontramos por ahí es decir que hacen que seamos capaz de Biar nuestra señales naturales de de saciedad de amplios saciedad por eso cuando vamos a comer fuera aunque estemos llenos el poste siempre nos cabe

Voz 0313 09:22 eh ya una última pregunta Natalia cambiarle el azúcar por edulcorantes es buena idea o es inútil

Voz 3 09:30 bueno eh eh yo recomiendo a ver realmente tampoco son buenos los los edulcorantes sí que es cierto que bueno pues tienen una un valor calórico menor no que que el azúcar entonces pues según qué casos sí que te puede servir servir un poco como paso intermedio no para desintoxicarse te pongo un ejemplo pues una persona que está enganchada Coca Cola y que se toma eh cuatro latas de Coca Cola al día más bueno pues todo el azúcar que pueda estar ingiriendo por otro tipo de alimentos al final está consumiendo un montón de azúcar y entonces esto ya sí que es un azúcar tan tan tan elevada que puede producir bastantes problemas no de salud entonces en este caso sí que podría sustituir en principio por ejemplo la normal por Coca Cola light para reducir azúcar pero sí que lo que tiene que hacer después es ir reduciendo paulatinamente el consumo en la cantidad de edulcorantes que consume

Voz 0313 10:24 esta tarea Moragues muchísimas gracias por este ratito en La Ventana ha sido un placer