Voz 0313 00:49 yo no sé si sigue existiendo un Rey del Glam Si se que no nos hemos quedado en el setenta y tres pero también se como saben todos ustedes que esto de los años tiene algún elemento muy muy curioso mientras en España por ejemplo dices cuarenta años bueno yo esto adquiere un significado especial tan los cuarenta años de dictadura y los cuarenta años de democracia de los que vamos a hablar mucho en este dos mil dieciocho por el aniversario de la Constitución bueno pregunta se han imaginado alguna vez hacer este recorrido a ritmo de rock and roll Pepe Rubio que es un compañero se lo ha imaginado

Voz 0313 01:26 una gira que se llama mil novecientos setenta y ocho dos mil dieciocho cuarenta años el rock and roll actitud del paseo que dice no puede ser el paseo sale ya lo creo que sal

Voz 3 01:41 ha sabido inmunizar respectivo del proyecto

Voz 4 01:47 perdón me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos sino que queremos

Voz 6 02:14 sí cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno

Voz 3 02:24 promociones que el Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto Ley de Expropiación de los bancos y otras sociedades del grupo abrumas desde

Voz 7 02:43 estamos hoy aquí sancionando a la participación de mi país en el proyecto común europea

Voz 3 03:04 comienza señores los juegos de la vigesimoquinta Olympiacos señor González mal

Voz 1 03:27 España va bien aquí hará verdaderos a hombres

Voz 3 03:41 estamos trabajando en ello son jueves once de marzo y se han registrado con dos explosiones en la madrileña estación de Atocha la calma así Orissa procurando hacer las cosas bien voy a pedir el voto es me parece que es vieja política hace que no va a ser fácil acabar con lo que han hecho los partidos tradicionales

Voz 8 04:39 ETA organización socialista en medio vasco de liberación nacional quiere informar pueblo vasco del final de su trayectoria

Voz 9 04:47 ha sido un honor no lo hay

Voz 10 04:49 por haber sido presidente del Gobierno de España prometo por mi conciencia el honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno

Voz 11 05:15 lo tiro buenas tardes buenas tardes cómo estás amigo cuarenta años de rock'n'roll de cuantas cosas

Voz 9 05:20 eh emitió de estoy ahora mismo que no se Si abrazar T abrazar el equipo

Voz 11 05:27 eh tú has ido cosa de Pepe Rubio y al final esos riesgos a ellos

Voz 9 05:32 muy impresionados que me he quedado pues en una situación bastante de darte cuenta de que si realmente

Voz 11 05:39 casi una banda sonora de dónde está la Europa ir a España pues bueno la Europa la Europa ya vemos lo que hay

Voz 9 05:47 las cometieron muchas cosas a nuestra generación y ahora mismo estamos en una Europa que no sabemos dónde está que no es capaz de este responsable no solamente con sus ciudadanos sino con los ciudadanos que quieren venir a Europa Isère europeos tenemos en España que vimos en estado de confusión constante si uno no sabe si pensaba que esa esa confusión constante no tiene que ver con el control

Voz 0313 06:10 tú estás ahora mismo decepcionado estás cabreado te lo veías venir todo esto que está ocurriendo

Voz 9 06:15 que algunos creo yo creo que cuando cuando no se educa se olvida el pasado subió lo que costó todo se olvida las generaciones que lucharon en se se en cierta manera se frivoliza con la historia de nuestro país se cambia y sobre todo no se educa en democracia

Voz 0313 06:41 suerte que la historia el rock'n'roll y ahora toca el momento no o también se o también

Voz 11 06:46 no no yo soy partidario siempre preguntan a veces cada seis siete años sacas un disco grandes éxitos porque hay que ser primero plasta brasas insistía por otro lado recordar que tú estás en esto se hacen muchas sí señor

Voz 9 07:03 legado entonces uno debe caminar con su legado con su pasado con el presente desde luego mira al futuro

Voz 0313 07:10 por ello loco en una entrevista que hizo Sabino Méndez Xicu tu compañero de aventuras y tu amigo decías que no íbamos a vivir más allá de los treinta y estamos aquí uno cómo gestiona este este decalaje este este tiene supuestamente inesperado cómo se gestiona

Voz 9 07:25 eh bueno que hicimos con el el famoso Lenguaje de de la cultura rock de vive rápido bonito cadáver se esos real evidentemente estamos hablando de de la segunda mitad de los héroes

Voz 0313 07:38 inocentes inconscientes

Voz 9 07:40 a una mezcla de todo pero éramos muy audaces iremos mil entonces Por otro lado veníamos de una España oscura y queríamos vivir la vida que nuestros padres no pudieron vivir y nos lanzamos a lo bestia Por otro lado vimos una España yo para duramente desde Barcelona una ciudad que en aquel momento era la

Voz 1303 07:58 entrada a Europa donde todos muchos grandes intelectuales y ingente que en aquel momento ella empezaba a despuntar en en en en Herat en en en el cine la literatura etc escogió Barcelona como lugar más cercano a Europa donde se podía estar más cerca de libertad es movimientos feministas los movimientos de gays lesbianas etcétera tenían en Barcelona el el alcalde cuando tú pasadas por la explosión de libertades evidentemente crece de una manera determinada evidentemente te empapa de todo eso yo tengo el ADN de Barcelona marcado a fuego y a veces veo pues que hay mucha gente que no tiene que hablar a hablar sin sabes lo que representa esa ciudad no

Voz 0313 08:39 pero te duele Barcelona hora muchísimo

Voz 1303 08:42 muchísimo no sé es como si hubiera una confabulación judeo masónica como decía Forges en sus viñetas para acabar con la ciudad es que tengo esa sensación no sea tengo sensación de de de de ver cómo es atacada por tierra Mariaire entonces desde desde la situación en que en que están los jóvenes en Barcelona que que que que tiene que irse una ciudad sino nueva evidentemente se queda anticuada en todo lo bueno pueden vivir después los viejos tienen que vender para poder vivir con lo cual dentro de poco en Barcelona habrá de todo menos barceloneses por otro la invasión turística mal hecha después la inseguridad que ahora en las calles desde luego las quejas de de pequeños comerciantes hosteleros de lo que realmente vio de Barcelona ante la situación que se está creando pues de que hay muchas zonas en que en que la gente no no no va a consumir ahí porque tiene miedo hizo entonces digo porque tengo amigos que se dedican a hostelería ahí es así pero por otro lado también por la confusión que existe en todo lo que haya pluses por un lado después evidentemente nos olvidemos lo más importante en los atentados el atentado eso ha creado una situación fuera de nuestras fronteras qué dices qué ha pasado para que Barcelona ciudad que tenía todo que queda capital del mundo de repente en muy pocos años es que dio tengo esa sensación que haya que hay un plan lo siento decirlo pero es que parece que todo sea confabulado para para quitarle ese trono

Voz 0313 10:18 así que volvamos a la música y a la historia por ejemplo

Voz 11 11:12 está pensando Loquillo hace unos días en La Ventana por circunstancias diversas hablamos de adicciones cosa el directo es una adicción también no perderá el directo a mí me ha salvado de muchas cosas

Voz 9 11:24 que yo siempre he tenido muy claro que el único sitio si me permites Sergio en el escenario a partir de que bajarse del escenario a diferencia de lo que piensan la mayor la gran mayoría de de compañero de profesión no de actores cuando bajas el escenario es cuando empieza a actuar porque cuando estoy arriba necesito actuar soy yo entonces cuando baja sí que tienes que interpretar un personaje

Voz 2 11:48 y evidentemente tienes que saber mentir saber vender

Voz 9 11:56 poner una sonrisa cuando toca cabreante cuando toca pero siempre con un escudo por otro lado porque para mí no para mal medio metro noventa y cinco Entonces yo no puedo esa Baça pasa desapercibido podemos Navarra requiere ir porque si lo pilla con gorra y desde entonces nadie vivo con eso que tengo desde los catorce años cuando juega Baloncesto visado con lo que vivo pero tengo muy claro que mi lugar el escenario

Voz 1303 12:21 ahí sino estoy en algún proyecto artístico musical etcétera me me echan de casa

Voz 0313 12:28 oye la gente cuando ocurra lleva cuarenta años mismo doblemente osea jubilado o Leon jubilado o piensan jubilarse dice no sé qué está pasando con los rockeros este país gente que está cerquita de los sesenta si tú capas a los sesenta que están los setenta están irá con concierto usted estas con un disco con la gira con el libro que que hay algo o ha sido a un milagro

Voz 9 12:52 bueno seamos en ADN bueno como el tuyo también o si por otro lado porque a lo que cuentan ello tengo y a proponer en ciertos compañeros de profesión no pues yo tengo un pasado como jugador de baloncesto tengo una lista Dina deportiva y tengo muy claro que estoy dos asimila a un escenario con lo que eso hace que tengas que estar en una en físicamente en situación de poder francés el mejor show a la gente que paga una entrada evidentemente una de las cosas que tiene el rock'n'roll es precisamente eso que hace que te y que te mantenga siempre en una constante

Voz 0313 13:29 le gustaría contar una cosa de Loquillo que aún lo mejor algunos oyentes no no conocen que es el respeto que tiene puesto referentes hoy Loquillo lo es lo es él al que elepés hay mucha gente que se mira en ese espejo que aspira que dice que piensa que trata veces incluso de de invitarle bueno en este último disco que decía así un grandes éxitos también hay también momentos de homenaje hay una canción de start Lone Star que bueno que da igual lo más jóvenes no tendrá ni idea de quiénes eran pero que sean a mi calle que está ahí pues ahí porque es un homenaje un reconocimiento claro que sí

Voz 9 14:48 yo te voy a contar una cosa yo con creo que fueron doce años cantó esta canción edad mítica porque hablaba del barrio hablaba de las calles a la Barcelona de principios de los años setenta yo recuerdo haber enterarme donde ensayaban los son estar con un par de amigos y colarnos en un estadio así evidentemente duramos un minuto hasta que no se echaron a patadas pero la puerta estaba abierta no escuchábamos de fuera nos colamos y esa es una de las anécdotas como puede ser el caso de una banda que que con la que yo crecido que se unos ex entonces lo que yo crecido con el rock español entonces sí que había evidentemente la influencia de las bandas sobre todo francesas americanas o qué era lo que llegó a Johnny Hallyday et in its Celentano por ejemplo no entonces con todo eso creo que fue lo que me golpeó para que

Voz 0313 15:38 me has dicho Johnny Hallyday perdona pero los oyentes tienen que saberlo también ya verás

Voz 1 15:46 los frentes Loquillo haya dado vaya cruzando el paraíso pero un ratito ya verán quién aparece sé que no puesto que lo que siempre decía es poco yo el foie ahí como fue cantar con Johnny Hallyday

Voz 11 17:33 el recuerdo estoy viendo cómo es muy emocionante

Voz 14 17:38 bueno en aquel momento yo creo que no tenía la

Voz 9 17:41 la perspectiva que tengo ahora

Voz 14 17:43 en aquel momento fue como una lotería

Voz 9 17:45 porque que el ídolo de un adolescente de catorce quince años que de repente te León cuente se delante y resulta que es exactamente como tú te habías imaginado lo que no es uno puede pensar que que que se artistas así porque no te lo crees pero cuando ves que el real que es que es como tú te lo creías realmente irá a ciento cuarenta o ciento cincuenta aprovecharon saliste de París jugando a despistar a los dos policías que llevaba él de seguridad con un no

Voz 11 18:20 sí que Cacharro llevaba años Mégane coche

Voz 9 18:25 sí decirlo como vamos a despistar los israelíes embalado y hacer todo lo posible para que esto o llegar o dejar el coche durante de Maxime en medio de la calle y tú preguntar por qué lo deja aquí no es que yo ni puede aparcar donde les de la gana sea ese era Johnny Hallyday y aparte de ser el mito de la música francesa la gente debía entender una cosa es el artista de rock que más tíquets ha vendido una gira en Europa por más que los Stones U2 en su famosa gira de estadios y por otro lado no olvidemos una cosa el respeto que en Francia hay hacia sus artistas que eso es algo increíble pero para mí conociendo como es Francia lógico oye lo cosas de preguntarte a una cosa tú

Voz 0313 19:34 acabas de decir los de los discos de grandes éxitos de antes nunca se ha ocultado lo que quieres tú desde jovencito querías triunfar quería ser una estrella quería ser el mejor duda igual te viene el baloncesto de lo que fuere hoy todo el mundo absolutamente todo el mundo quiere triunfar

Voz 11 19:49 en el momento ser un artista ser reconocido ser querido a través de selfies de tuits bueno hace poco me pregunta dónde irán Hannes me preguntaban

Voz 9 19:59 eh sí teníamos competencia digo sí

Voz 11 20:03 pero todo pero es competente pero esto es bueno

Voz 1303 20:07 que hay es estar bajado el listón en el sentido de que antes había una cosa que se llama sentido del ridículo entonces uno tiene para llegar en cualquier cosa en la vida tiene que trabajar y creer en sí mismo el luchar levantarse tropezar el siglo de levantar esos la vida en todo cosa en cualquier cosa a cualquier profesión que te dediques esto es lo mismo osea es como cuando de repente nos confundimos la prensa real con la prensa del tuits no el periodista que es de raza aquel que busca la noticia falsa para tener más clics y entonces quedar bien ante el jefe por ejemplo esto ocurre en la música también Nos no es lo mismo es un artista contradictorio un ejemplo claro fue cuando pasó hace poco el caso con Joaquín Sabina cuando después de setenta bolos pues el Gio aguantó hasta el final bueno es eso de verdad y los setenta vuelos anteriores entonces y en ese sentido esa inmediatez esos valores que estamos dando al el a un público a unos ciudadanos o a unas a unos jóvenes que piensan que esto no nada llega gratis todos por trabajo todo es por valores por qué razón por qué razón hoy ahora mismo nos encontramos con algo tan patético como a ver quién la dice más gorda quiere que la dice más gorda sale en la portada de todos los periódicos y telediarios en cambio aquel que trabaja que que en nuestro caso crea una empresa tiene un montón de trabajadores genera montón de trabajo ese no existe entonces esos son los valores que estamos transmitiendo ahora yeso eso nos va a llevar a lo que hemos dicho antes a cuando empezábamos claro que ha quedado de Europa o qué ha quedado de España al final es una cuestión de actitud

Voz 0313 22:24 quiere contrarrestar los oyentes de La Ventana que los próximos conciertos de esta gira de Loquillo van a ser el día cinco de octubre en Sevilla en Murcia el veinte de octubre en Salamanca el veintisiete en Arnedo el tres de noviembre en Valencia el día nueve en Bilbao el dieciséis en A Coruña el veinticuatro del mismo mes en Zaragoza uno de diciembre y el último el de cierre en el Sant Jordi el día catorce que todos son importantes e todo sí pero cerrar ahí verdad

Voz 9 22:48 bueno llevamos dos años trabajando cenando en Madrid final las ventas Wisin he querido cerrar la gira cuenta aniversario la ciudad que me vio nacer invito a todos a todos los fans a que vengan ese concierto aparte yo tengo una debilidad sobre sobre todo para los fans catalanes porque han estado muchos años recorriendo cientos de miles de kilómetros para ver son conscientes de eso entonces tengo que acabar esa gira de contenedores

Voz 0313 23:21 inicio tiene una última cosa de sí o no y después de cuarenta años en el Tajo ya en la carretera