Escucha las noticias de las 08:00 (20/09/2018)

Voz 1727

00:00

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días la justicia investiga otro presunto fraude que afecta a varias universidades públicas y privadas y también a la Rey Juan Carlos una colegiación masiva de cientos de abogados italianos convalidada en aquí sus estudios convalidaciones poco claras según fuentes policiales y judiciales por las que llegaron a pagar once mil euros es todo sobre la Rey Juan Carlos hoy pues no no es todo hoy la SER puede completar la foto del lodazal en el que algunos no todos pero sí algunos han convertido su actividad en una institución dedicada al conocimiento a esta hora adelantamos que González Trevijano hoy magistrado del Tribunal Constitucional se convirtió en rector por tercera vez en contra de los estatutos gracias a que es lo autorizó un juez qué casualidad cobraba de la universidad también se han detectado doscientos mil euros que fueron a parar a las cuentas corrientes privadas del director del Instituto de Derecho Público ir de su mano derecha y además nadie está investigando los correos electrónicos borrados cinco mil borrados pero no eliminados tres meses después de que la propia Universidad Rey Juan Carlos denunciara su borrado ni la policía ni el juzgado han empezado a leerlos están ahí en el limbo esperando que alguien averigüe qué interesa vía en quitar los del medio ambiente más bueno es jueves veinte de septiembre y los expertos alertan de que el Gobierno debe fiscalizar que las eléctricas repercutan a los consumidores la supresión del impuesto de generación es un siete por ciento y el Ejecutivo lo va a anular para que el recibo de la luz no siga subiendo Feeri Walqa pasado con el IVA las entradas del cine repercutir o no esa bajada depende de las compañías habrá que estar atentos por tanto al recibo esto sobre la luz porque en la agenda social secuela otro gran tema las pensiones el Pacto de Toledo está bloqueado porque los grupos no se ponen de acuerdo para ligar por ley de manera definitiva las pensiones con los precios y eso es lo que piden los pensionistas la ministra Magdalena Valerio estuvo anoche en Hora Veinticinco e insiste en que la única vía es el consenso no es bueno