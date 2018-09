feferreferf

Voz 1 00:00 cuando de tarjeta visa para gastos personales con una alegría que en fin no tengo palabras ver este remate ya estrambótico de quinientos a más de quinientos y quinientos italianos que vienen aquí un título en un pispás y luego se vuelven es demencial y el pago de su importe Giuliana en Italia el acceso a las categorías profesionales más pero ese ahí unas medidas una las más restrictiva esto no no no yo soy muy significativo esto aquí tenemos una por rotando en estos momentos hay una cohorte de abogados italianos que su país tras un poco bajo sospecha no y luego la segunda

Voz 1727 00:38 conclusiones que el cráter alrededor pero

Voz 2 00:40 la Universidad Rey Juan Carlos cada día se va haciendo más ancho y me parece que un miembro del Tribunal Constitucional va a tener que darles

Voz 1727 00:47 ese rechazo porque se miembro del Tribunal Constitucional Esther Palomera consigue una tercera candidatura rector en contra de los estatutos avalado finalmente por un juez que casualmente prestaba sus servicios en la misma universidad es un disparate

Voz 0591 01:00 yo creo que hemos ido conociendo de la Universidad Rey Juan Carlos que ya desde que salieron las primeras informaciones sobre el caso Cifuentes Si el no máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid algunos apuntamos hacia la responsabilidad que tenía la Comunidad de Madrid el Ministerio de Educación en la inspección sobre sobre este centro universitario porque se veía que no solamente es decir que escribí a una mala gestión aún chiringuito estuviera montado en el Instituto Público de Derecho que gestionaba el señor Álvarez Conde que tenía una gran reputación en el Partido Popular no solamente en el partido gente dicho sea de paso yo creo que el que la inspección ya no lo que depende de la Comunidad de Madrid sino del Ministerio de Educación tendría que entrar ahí pero entrar con con mucha decisión para saber qué es lo que ha pasado no solamente en el Instituto de Derecho Público yo creo que tienen que llegar hasta el fondo sobretodo ya no tanto por el prestigio de la universidad que no le queda el prestigio sino por el futuro de los miles y miles de estudiantes matriculados en este centro

Voz 3 02:07 sin la pregunta es cómo ha sido posible que haya ocurrido y se la voy a trasladar a Josep Maria Vericat bon día buenos días

Voz 1727 02:18 lo Mista fue rector de la Universidad de Barcelona el primer español en presidir la Asociación de universidades europeas usted dirigió los trabajos del informe Universidad dos mil Allí se planteaban sugerencias para el buen funcionamiento de la universidad española dieciocho años después la Rey Juan Carlos

Voz 4 02:36 está inmersa en esta casa

Voz 1727 02:38 es gravísima que puede haber falla bueno han fallado muchas cosas pero cómo es posible que hayan fallado

Voz 5 02:46 hombre siempre pienso que cuando algo ocurre el problema no únicamente los que han hecho posible que unos y la desgracia que estamos contando el que estanco se descontando esta mañana también las circunstancias ha hecho posible que esto pueda ocurrir estoy para mí es el problema más grave de lo que entendamos en la que el informe que los claro con la Conferencia de Rectores en su momento española fue básicamente buscar las estructuras que parecía más adecuadas son definitivas lo que debe haber fallado hoy es que las estructuras no son las más adecuadas supongo yo vaga

Voz 1727 03:17 ya usted ha sido rector de la Universidad de Barcelona durante ocho años un rector es cooperador necesario de los desmanes que se cometan dentro de su universidad

Voz 5 03:27 evidentemente no evidentemente no hay por suerte no son tan los desmanes que ocurre en la universidad es decir vio Experience de ocho años de rector con se que dejé la universidad como una estructura financiera muy saneada para que queda amorfo que constituimos una reserva incluso para futuras inversiones no obstante debo decir que es posible controlar perfectamente Universidad para que esto no ocurra mil hay ciertamente una una tendencia que no hay que no hay que olvidar y es que la autonomía lo es de la Universidad de canas profesor lo es de la Universidad hemos secuenciado la Universidad debe estar gobernada si está gobernada para tomar las decisiones autónomas que debe tomar debe controlar el funcionamiento administrativo por lo menos todo la universidad esto exige yo pasé personalmente insistí mucho en aquel periodo una administración independiente profesionalizada y esto para mí es decisivo en todos los servicios públicos si esto ocurre eso muy difícil los desmanes ocurran de la manera que han ocurrido en esta universidad por lo que usted ha encontrado por tanto me da la impresión de que esto es posible gobernar una casa con tantos profesores tantos estudiantes complicado pero no es imposible y de hecho existen muchas universidades del mundo y en España y todas ellas están funcionando en gran parte tiene una inmensa mayoría de la forma correcta