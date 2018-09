Escucha las noticias de las 20:00 (20/09/2018)

Voz 6

01:09

hola buenas tardes el Partido Popular de Madrid se desmarca del champán seis inclina por forzar la dimisión del concejal aunque hasta ahora no le localiza no obstante los populares tratan de extender la sombra de sospecha sobre la alcaldesa como supuesta autora de la grabación Alfonso Serrano ex vicesecretario del PP madrileño lo dejas sorprender la actitudes concejal que desde luego conocida por la dirección del grupo municipal de la dirección local protección regional del partido me sorprende sinceramente la alcaldesa se reúna con un concejal de El Pardo de la oposición que no es el portavoz la alcaldesa Elena Biurrun que pertenece a un partido independiente niega la autoría de la grabación y advierte de que no cederá al chantaje acaba de hablar con Javier Casal en La Ventana de Madrid gracias también al Partido Popular ya tengo un abogado penalista de cabecera este abogado lleva desde el martes estudiando y preparan no queda abierta la puerta a emprender acciones legal absolutamente lo van a hacer absolutamente un abogado que les dice estamos tardando a partir de las nueve hablaremos con ellos veinticinco hoy hay que sumar a este sonido del chantaje la voz de David Marjaliza el empresario de cabecera de la trama Púnica que reconoció ante el juez la cantidad de dinero que entregó al popular Francisco Granados y su entorno en comisiones como el euro