Escucha las noticias de las 21:00 (20/09/2018)

Voz 0194 00:19 demasiadas cifras demasiadas voces demasiadas sospechas demasiadas irregularidades la Universidad Rey Juan Carlos la púnica hoy Torrelodones y las grabaciones que les está ofreciendo la Ser desde primera hora todo esto merece una digestión lenta así que en los próximos minutos vamos a explicarlo lo haremos después de repasar otras noticias de este jueves con Esther Bazán buenas noches empezamos con las novedades sobre el futuro del Brexit que han salido de la cumbre de Salzburgo que ha terminado esta tarde por primera vez los Veintisiete le han dicho a la primera ministra británica que su propuesta de negociación Noval de hecho le han exigido otra para el mes que viene corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 00:55 hola muy buenas noches exactamente sí es la primera vez que la Unión se cuadra frente a mí para decirle en Hoy exigirle una propuesta nuevas si no les gusta la de la comisión escuchamos a Emmanuel Macron estamos ante la hora de la verdad y no podemos esperar lo que sí o para octubre una negociación basada en nuevas propuestas británicas especialmente sobre las condiciones lo salir ahí el problema de Irlanda no es ultimátum pero suele parece porque sin documento nuevo de Theresa May la opción de ampliar plazos con otra cumbre en noviembre también se cae amenaza que menos esperaba antes de la reunión de su partido a la que puede llegar debilitada

Voz 0194 01:34 veinte de septiembre el independentismo vuelve a la calle les de personas secundan la concentración convocada por las entidades soberanistas para recordar las protestas de hace un año contra el registro a la Conselleria de Economía ahí sigue Pau rumbo adelante

Voz 3 01:47 sí ya se vacían las calles ahora quedan pocos centenares de personas que se van dispersando el mínimo es el mismo cruce entre la Rambla Cataluña y la Gran Via de Barcelona ante la Conselleria de Economía que ha visto otra demostración de fuerza en la calle del independentismo es un sitio simbólico y ha sido una concentración con recuerdo especial para Jordi Sanchez y Jordi Cuixart porque aquí sucedieron hace un año los hechos que fraguaron opción de rebelión que les mantiene en prisión preventiva en la tarima los políticos y las asociaciones han animado a la movilización permanente que han asegurado que no habrá un juicio justo y prueba de ello dicen son los correos que hoy ha publicado el diario punto es entre jueces criticando el independentismo y la cúpula político del guber mensajes también dirigidos a Pedro Sánchez como el de Marcel Mauri de Homero escuchamos

Voz 4 02:31 más Eva o hasta ahora estaban marcha Yang caradura

Voz 3 02:36 de Estado sancionara rodaría dura ahí que no venga el Gobierno de Pedro Sánchez diciendo que apuesta por el diálogo mientras mantiene estas acusaciones que retiren todos los cargos estaba Marcel Mauri mensajes a Moncloa y también al Govern en pleno porque estaba presente aquí a recibir de despedido con cánticos de presidente presiden pero también ningún pasa entre iraní un paso otra

Voz 0194 02:55 precisamente las asociaciones de la judicatura han respondido a Quim Torra eran hecho en un comunicado conjunto creen exagerada la reacción del president de la Generalitat que ha exigido dimisiones pobre los comentarios contra el independentismo publicados en un chato no sólo cuenta Alberto Pozas

Voz 0055 03:08 tras asociaciones coinciden en calificar como desproporcionada la reacción de Torra dicen sobre todo al pedir la dimisión del presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes ID pedir investigaciones penales por unos emails que califican de privados privados en un foro privado y que por tanto no afectan en nada dicen a la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que critican con dureza en estos emails carece de todo sentido dicen pedir la dimisión de Lesmes por unos correos que ni siquiera están bajo su jurisdicción desde las asociaciones conservadoras estarás más progresistas se han puesto de acuerdo para criticar las peticiones de Torra recordando que los jueces españoles se deben a la Constitución

Voz 0194 03:42 referencias a Cataluña hay muchas en un acto en Madrid en el que participan hasta ahora Felipe González y José María Aznar un acto para conmemorar los cuarenta años de la Constitución un acto que organizamos nosotros la Cadena SER y el diario El País poder Redrado por su directora están sentados junto a ella uno a un lado y otro a otro la Constitución es flexible

Voz 5 03:59 pero no es de plastilina tampoco son las no granítica que no lo cierto margen de flexibilidad del que conviene no abusar para que no rechina

Voz 6 04:13 lo que no significa lo que no comprende es romper la regla o ese inventarse una reglas pues quedarse cualquier queda lo que no es tuyo o está en un golpe de Estado ahora en eso consiste la deslealtad constitucional

Voz 0194 04:28 las diez en la crónica política desastre los resumimos todo ir recogemos el resto de las voces de los protagonistas de este día y el precio de la vivienda en nuestro país volvió a subir entre abril y mayo de este lo hizo casi un cuatro por ciento interanual según los datos de Fomento ya llevamos muchos meses de subida a Brian Pérez mil quinientos ochenta y siete como nueve euros por metro cuadrado de su vida en el segundo trimestre de este año tras una variación trimestral del uno coma cuatro por ciento no es novedad es el décimo tercer trimestre consecutivo con el precio medio del metro cuadrado en su vida desde el segundo trimestre desde dos mil quince los XXVI mes

Voz 7 05:00 los anteriores fueron a la baja por CCAA subidas en doce las máscaras Madrid y Cataluña las más bajas Castilla La Mancha

Voz 0194 05:08 ella León en esta hora de Hora veinticinco en la cara B de Sara vítores hablaremos de vivienda intentaremos definir el concepto de vivienda vacía ahora vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Paloma buenas noches

Voz 8 05:17 buenas noches la ciudad madrileña de Getafe es considerada cuna de la aviación en España por esta razón Iberia bautizado con ese nombre al avión Airbus A320 Neo una nave recién incorporada a su flota este modelo equipado con motores que les permiten ser más silenciosos y reducir el consumo de combustible un quince por ciento ya realiza alguna de las rutas que la aerolínea opera en España Europa norte de África

Voz 0194 08:30 hay días en que hemos de esforzarnos mucho para no creer que estamos rodeados de aprovechados y cínicos algunos ejemplos David Marjaliza uno de los cabecillas confeso de la trama Púnica

Voz 14 08:42 la otra Josa

Voz 11 08:44 no

Voz 15 08:48 José Manuel hoy hemos sabido que según declaró ante el juez uno de los

Voz 0194 08:51 dos que aparece en la agenda de Francisco Granados por la cantera