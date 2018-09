Escucha las noticias de las 08:00 (21/09/2018)

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días olvídense por un mil luto de toda la traca política que llevamos acumulada en este comienzo de curso porque el Tribunal Supremo acaba de delimitar algo muy importante para el día a día de las mujeres es una sentencia que deja claro que cualquier con tacto no consentido es abuso sexual parece obvio pero hasta ahora estaba en manos de los jueces decidir si era una simple coacción o un delito el Supremo clarifica cualquier tocamientos roce no consentido y con intención sexual es un ataque a la libertad de quien lo sufre y es por tanto un delito de abuso el Supremo fija doctrina y establece además que puede ser un contacto físico ejercido directamente por el acusado o bien ordenado realizar porel vamos avanzando en la clarificación judicial de lo que repito forma parte del día a día de millones de mujeres y sobre la traca política esta clarificación judicial se producía el mismo día en que supimos que el Partido Popular está dispuesto a romper el pacto de Estado contra la violencia de género por el atajo legal que el Gobierno ha encontrado para sortear el veto del Senado novecientas cincuenta y ocho muertas desde que hay registro asesinadas treinta y cuatro en lo que llevamos de año esto es lo que ignora esa bronca partidista que ahora Ciudadanos Se lo vamos a preguntar a las nueve a Inés Arrimadas

es verdad sí decía una arrogante Theresa May tras el referéndum y al final va a ser verdad aunque ahora a ella no le convenga la Unión Europea se muestra inflexible con los plazos y con las condiciones irse de la Unión es irse de la Unión no a la carta y picotear derechos y deberes ahora quiere una frontera para que no entren inmigrantes ahora no quiero una frontera para vender lo mío así que May tiene un mes para encontrar la solución o nos veremos abocados al escenario que nadie quiere en el fondo una ruptura por las bravas y aquí en España hoy va a Consejo de Ministros la reforma constitucional para limitar los aforamientos de los políticos que anoche Felipe González y José María Aznar estuvieron de acuerdo en que la Constitución del setenta y ocho es lo mejor que le ha pasado a España en desacuerdo sobre la necesidad de su reforma a fondo González favorable