Escucha las noticias de las 11:00 (24/09/2018)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son ya las once las diez en Canarias

Voz 0228 00:09 muy buenos días buenos días Toni acaba de empezar la reunión de la Mesa del Congreso para decidir en ella sobre la iniciativa del Gobierno que incluyó recordemos una propuesta para evitar el veto del Senado a los Presupuestos Generales en la reforma de una ley relacionada con asuntos de violencia de género el Partido Popular y Ciudadanos tienen la mayoría en la mesa con lo que pueden bloquear allí el atajo legal utilizado por el Ejecutivo además acaba de hablar la presidenta del Congreso Ana Pastor acaba de defender la independencia de la mesa vamos a la Cámara Baja informa Mar Ruiz

Voz 3 00:36 sí tajante y molestan Ana Pastor ha dejado claro que el órgano que preside no admite presiones este es un órgano constitucional y que la Mesa del Congreso de los Diputados no admite las presiones que somos independientes y que actuamos con independencia pero que aquí no se admiten las presiones

Voz 1441 00:53 Micaela Navarro vicepresidenta de la Mesa en representación del PSOE ha rechazado además que su partido esté presionando a Pastor con una posible reprobación parlamentaria en función de lo que se decida hoy

Voz 4 01:02 yo no no conozco en absoluto que eso se haya producido ni se esté produciendo porque además repito creo que cualquiera que conozca el reglamento de esta Cámara sabe que eso no es posible

Voz 1441 01:13 tras la reunión de la Mesa fuentes parlamentarias anuncian una comparecencia de Pastor para explicar el resultado de la misma

Voz 0228 01:18 pues a este asunto a la posición del PP de Ciudadanos acaba de referirse en un foro organizado por la Cadena Ser en Cantabria el secretario general de UGT Pepe Álvarez acusa esos partidos de secuestrar un órgano del Congreso

Voz 5 01:29 hoy en nuestro país legislar quiere decir hacerlo por decreto ley las Cortes las tiene bloqueadas las tienes acostadas la mesa la Mesa del Parlamento decide qué es lo que se debate en qué tiempos en la medida en que no es el primero que lo decide sino que es la mesa como consecuencia de una utilización desde mi punto de vista perversa de la mayoría que hay en la Mesa del Congreso de los diputados que no se corresponde con la mayoría en el Congreso de los Diputados es absolutamente legítimo más cosas la ex subdirectora del instó

Voz 0228 01:58 Tutto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos Laura Nuño ha comparecido hoy ante el juez en Madrid y lo ha hecho sin la presencia de la fiscalía que no ha acudido Laura Nuño ha defendido allí que en el año en el que cursó su máster Cristina Cifuentes no era obligatorio defender el trabajo final ante un tribunal Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 02:15 qué tal buenos días la fiscalía en efecto no se ha presentado al interrogatorio lo que ha provocado que duda cabe mucho malestar entre los letrados presentes tantos de las defensas como de las acusaciones por supuesto malestar en la magistrada Carmen Rodríguez Medel en este cortísimo interrogatorio algo menos de veinte minutos Laura Nuño ha señalado en efecto que la defensa en persona tribunal examinador de un alumno no es obligatorio en los trabajos de fin de máster claro que también ha negado que ella fuera la número dos del Instituto de Derecho Público un cargo que sigue apareciendo en la propia web de la Universidad pocas preguntas menos si tenemos en cuenta que el ministerio público no ha estado presente pero las respuestas de Laura Nuño han vuelto a señalar han vuelto a dejar claro que había dos tipos de alumnos los VIP hilos normales