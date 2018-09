Francisco Martínez (PP): "Quién suplanta al pleno con sus enmiendas es el PSOE

Voz 1 00:00 enhorabuena esta mañana se reúne de forma extraordinaria en la Mesa del Congreso tiene que decidir qué hace con los recursos que PP y Ciudadanos a la vía legal que el Gobierno ha encontrado para intentar aprobar cuanto antes los Presupuestos Francisco Martínez portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso buenos días muy buenos días Pepa están ustedes haciendo

Voz 1727 00:20 desde la Mesa del Congreso la política que no pueden hacer porque perdieron el Gobierno como dicen los socialistas

Voz 2 00:26 no no no ni muchísimo menos eso es así durante falso nosotros lo que estamos haciendo es pedirle a la Mesa del Congreso eh que ampare los derechos de los diputados al grupo popular frente a fraudes al procedimiento ya fraudes a la institución por tanto realizar si si les digo la verdad pero no tienen mucho que ver con la política hay sí con el cumplimiento de los procedimientos del reglamento y de la Constitución

Voz 1727 00:47 acabamos de escuchar al PSOE decir que la soberanía nacional reside en la Cámara Hinault en la mesa y que por lo tanto la mesa debe facilitar en todo caso la intervención del pleno no bloquear esa intervención ustedes reconocen que el papel de la mesa debe ser exclusivamente el de arbitro técnico

Voz 2 01:04 sí sí claro que lo reconocemos bueno yo yo mataría la soberanía nacional reside en el pueblo no no no en el pleno la mesa de todos esos son órganos parlamentarios al servicio de una determinada Asunción concretamente la función de la mesa es ordenar el trabajo de la Cámara y en ese sentido vamos al artículo treinta y uno del Reglamento es muy claro le corresponde calificar y admitir a trámite todas las iniciativas que se presenten en el Congreso por tanto aquí no se trata de suplantar al pleno vive Eden han aparecido en ese mismo sentido podríamos decir que si el pleno ya ha decidido que va a tramitar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo decidió él pasaba Marques quien suplanta al pleno introduciendo una enmienda en una materia ajena en una comisión es el propio grupo socialista

Voz 1727 01:47 qué va a pasar hoy van a tomar alguna decisión no van a derivar en en expertos jurídicos que elaboren un informe

Voz 2 01:54 aunque los expertos jurídicos e informen no sé si que elaboren un informe que informen de digamos se sitúa a la propia mesa eso forma parte de la normalidad es decir el vuelva a repetir nosotros no queremos que se tome una decisión política y mucho menos estas teorías de que plantea nadie nosotros queremos que se ajuste la actuación del Congreso a la Constitución el reglamento por tanto yo espero que hoy se tome la decisión que sea estoy seguro que será perfectamente en el ordenamiento jurídico para proteger el procedimiento la institución

Voz 1727 02:24 le recuerdo a los oyentes que hablamos con Francisco Martínez que es portavoz del PP en la Comisión Constitucional Pedro Sánchez dijo anoche en Canada que de la experiencia de Quebec Se debe aprender que los problemas políticos necesitan soluciones políticas usted está de acuerdo

Voz 2 02:39 bueno a así expresado en términos generales sin referirse a ninguna cuestión en concreto no me parece una afirmación

Voz 1727 02:47 el obviamente esa tragedia en Ramos ya herido

Voz 2 02:49 en pero sí hay entramos ya en muchas otras consideraciones sea lo que se refiere es que en las actuaciones de los independentistas desde hace un año en Cataluña no hay una derivada que es jurídica que es penalti y por tanto que es judicial no estoy de acuerdo que hay una cuestión política en Catalunya es que no había negado nunca es otro mire desde el momento en el que se cometen presuntamente delitos muy graves es que es imprescindible los jueces intervengan porque para eso están y además es independiente de lo que pensemos los políticos que es que los jueces van a actuar necesariamente por sí mismos por tanto hecho perspectivas no pudo en ningún caso compartir esa afirmación

Voz 1727 03:24 ustedes van a registrar hoy a propósito una proposición de ley para prohibir los indultos a los condenados por sedición y rebelión no le parece hacer leyes ad hoc leyes hechas casi con nombre y apellido

Voz 2 03:36 no no porque aquí lo tendría que hacer un un matiz que nosotros que existe ya en la cámaras vamos a ver el el caso e digamos que refuerza el anterior con el que hemos pasado de la entrevista bueno en la Cámara una iniciativa legislativa precisamente para regular el indulto para acotar el indulto nosotros en esa iniciativa unos presentado en la misma comisión de Justicia una enmienda hace tiempo porque queremos que se incluyan entre los delitos que no sean susceptibles de esa forma vestigio de la pena que es el indulto los delitos de rebelión y de a la etcétera y resulta que está absolutamente paralizada es decir toda la prisa que hay para tramitar una iniciativa en este caso es todo lo contrario por tanto nosotros lo que queremos es que el pleno se pronuncie sobre esa iniciativa en bueno pues ahora que sea el pleno por vía de una proposición de ley se pronuncie sobre si la Cámara quiere o no quiere incluir ese tipo de regulación en la futura ley viendo

Voz 1727 04:30 Francisco Martínez el agradezco que haya estado en las

Voz 3 04:32 ser muy buenos días se llama