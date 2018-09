José Luis Rebordino: "El festival de San Sebastián es muy femenino"

Voz 1

01:01

pues mira eh algunas cosas ya las cumplíamos por ejemplo son cuatro puntos uno de los puntos es y que de forma clara y pública estén publicados los los currículum de la gente el comité eso es decir dirección esos San Sebastián hacia años hay una parte que a mí me parece muy interesante y que es una de las que más me gusta de ese compromiso es el tema de que generemos e informes de Gene con sus bases de datos que nos permitan recoger cuantas películas de las que vemos tienen una directora mujer pero no son una una productora director actor guionista etc etc o a fin de año podamos de esas cuantas hemos elegido no porque eso es raro imagen real bueno eso nosotros estamos trabajando en esa base de datos y el año que viene será real y de dos mil diecinueve los hemos comprometido elaborar sin por otro tema interesante es el único sitio en el que el Festival de San Sebastián no cumple la paridad aparce subdirector es en el tema del comité de selección porque son cinco hombres y cuatro mujeres ayer aprovechando la firma anunciamos la quinta mujer e hijos al que pasará a formar parte del comité de selección a partir de octubre de este año con lo que el año que viene eh cumplir en nuestro de que la mirada sobre las películas la selección sea paritaria no eh fundamentalmente era lo que nos queda un poco para cumplir no yo pienso que los festivales de cine en no podemos eh no podemos de alguna forma elegir una película si os parece inferior a otra en función del género pero sí que podemos hacer que por lo menos la vida son esas películas sea paritaria ósea sea realmente un componente femenino fuerte y en eso estamos