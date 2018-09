Escucha las noticias de las 16:00 (24/09/2018)

Voz 1454 00:00 las cuatro las tres en Canarias la ministra de Justicia reconoce haber coincidido tres veces con Villarejo después de que se hayan hecho públicas hoy unas grabaciones de cuatro horas durante una comida junto al excomisario y otras cuatro personas en octubre del año dos mil nueve Dolores Delgado a través de un comunicado anuncia que dará explicaciones en el Congreso Javier Álvarez

Voz 0689 00:22 la estrategia procesal de Villarejo es atacar al Estado y a sus instituciones primero cargó contra la jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con Rey emérito y ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia esto es parte del comunicado en el que además se señala que a lo largo de veinticinco años en que Dolores Delgado ha trabajado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene recuerdo de haber coincidido con el comisario Villarejo en tres ocasiones junto a otros mandos policiales y cargos judiciales en la comida la objeto de polémica la entonces fiscal Dolores Delgado no estaba invitada pero acudió dice acompañando al entonces magistrado Baltasar Garzón la nota del Ministerio anuncia además que la responsable de Justicia comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia

Voz 1454 01:00 la primera ministra británica reúne esta tarde a su gobierno después del fracaso de su plan para el Brexit la pasada semana en la cumbre de Salzburgo corresponsal en Londres Begoña

Voz 0273 01:07 Arce en la reunión de esta tarde se espera que varios miembros del Gobierno planteen abiertamente el cambio de los términos del acuerdo esta mañana un grupo de conservadores euroescépticos entre los que se encontraba el que hasta hace unas semanas era ministro para el Brexit David Davis ha respaldado en Londres un plan alternativo de libre comercio al estilo del que tiene Canada una salida que es la misma que ha defendido este grupo desde el principio en la presentación los euroescépticos también han pedido que el Rey

Voz 2 01:35 unido inicie una demanda legal contra la Unión

Voz 0273 01:37 europea en la Organización Mundial de Comercio a menos que Bruselas ceda en las negociaciones

Voz 1454 01:42 el Supremo ha confirmado la decisión de excluir la candidatura vocal del Poder Judicial de uno de los jueces que formó parte del tribunal que juzgó la Gürtel ampliamos con Alberto Pozas

Voz 0055 01:51 José Ricardo de Prada tendrá que esperar a la siguiente convocatoria para ser vocal del Consejo el Tribunal Supremo confirma lo que dijo la Junta Electoral sentencia que no podrá concurrir a esta renovación prevista para diciembre no podrá porque no ha renunciado formalmente dicen ha supuesto en un tribunal internacional de esta manera las puertas del Consejo General del Poder Judicial se cierran por lo pronto para uno de los tres jueces que sentenciaron el caso Gürtel pieza clave en la condena del Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la corrupción de la trama de que el ex presidente Mariano Rajoy tuviera que testificar en el juicio ciento dos mil

Voz 1454 02:21 trescientas cuarenta y una parejas decidieron separarse hoy interrumpieron su convivencia a lo largo del año pasado según los datos que ha hecho públicos hoy el Instituto Nacional de Estadística la custodia compartida ya se concede en el treinta por ciento de los casos en Hora catorce hemos hablado con Marisa obsoleto directora de la Fundación Mujeres

Voz 3 02:36 sí debería fijar un criterio en todo el país en eso sí estoy de acuerdo pero él no conocía en absoluto de acuerdo es en la orientación que tiene esa propuesta de Ciudadanos no nosotras hemos pensado durante todo el tiempo que la custodia compartida no se puede imponer sino que la custodia compartida tiene que ser