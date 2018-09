Escucha las noticias de las 09:00 (25/09/2018)

no volvemos en directo a Castellón un hombre ha matado allí a sus dos hijas y después se ha suicidado tirándose a las vías del tren estaba separado de la madre de las pequeñas y tenía una denuncia por violencia machista Nieves Atsuara delante

hola buenos días pues un suceso se ha producido sobre las cinco de la madrugada cuando el hombre de cuarenta y ocho años ha matado a sus dos hijas de cuatro y seis años en su domicilio después se ha suicidado arrojándose a las vías del tren según han informado fuentes sanitarias la ex mujer del presunto asesino que había presentado o de los Diaz por malos tratos contra él no estaba presente en el momento del crimen

minutos vamos en unos minutos vamos a escuchar a la ministra de Justicia Dolores Delgado que está participando ahora mismo en un desayuno informativo horas después de que el seudo media de comunicación Moncloa punto com ahí ha publicado una nueva tanda de grabaciones de una comida de la ahora ministra con Villarejo en dos mil nueve en esas grabaciones en estas en concreto se le escucha refiriéndose a Grande Marlaska como maricón acaba de entrar la ministra al acto en el que va a participar y la hecho esquivando las preguntas de los periodistas esta tarde se vota en el Senado la reprobación de la ministra por los vaivenes del Gobierno sobre la defensa el juez Llarena sobre una cosa completamente distinta a esta hora se está celebrando precisamente en Bruselas la vista por la demanda de Puigdemont contra Llarena en el tribunal está Griselda Pastor Griselda buenos días

hola buenos días a punto siete empezar estadista en la que parece que el exconseller de Cultura Lluís Puig con impecable corbata amarilla va a ser el único miembro del equipo Puigdemont que asistirá esta mañana una vista en la que el abogado de harina quiere pedir que no se tenga en cuenta esta jurisdicción belga saturó es poco probable que se escucho por lo que al menos la defensa de Llarena espera conseguir que hoy se fijen tres jueces para ver la demanda

hay dos informes médicos de distintas especialidades está la tarjeta sanitaria con su nombre a pesar de que se reconoce que que su nombre habitual con un informe del instituto donde estudia pues a pesar de todo esto dice que debido un artículo que hay no se puede cambiar el nombre porque se presta a confusión es decir que tendría que ser un nombre en yo no salgo de mi asombro como dice mi hijo mi hijo no es neutro un chico