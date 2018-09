Escucha las noticias de las 10:00 (25/09/2018)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias la ministra de Justicia Dolores Delgado

Voz 1727 00:13 asegura que tiene respeto a su compañero de gobierno Fernando Grande Marlaska pese a las grabaciones difundidas hoy en las que se refiere a él como un maricón dice Delgado que tiene un cariño especial a Marlaska Antonio Martín buenos días

Voz 1762 00:28 qué tal Pepa buenos días el que me conozca hay entre ellos mi compañero Fernando Grande Marlaska con el que sí ha hablado sabe que no me refería él en esas grabaciones es lo que acaba de decir Dolores Delgado en ese acto en Madrid ha añadido que es amigo suyo desde el año dos mil cuatro que llegó a la Audiencia Nacional que ha mantenido una relación estrecha de respeto personal que es una persona la que quiere y que no quiere hablar de sus sentimientos hacia él que ese tema ha dicho Dolores Delgado le ha dolido mucho al Partido Popular insiste en que esa nueva polémica que afectan a ministra ha dejado el Gobierno también cada vez más débil ha puesto voz a esa posición hace unos minutos la vicesecretaria de Estudios del PP Andrea Levy en un acto en Madrid considera que Dolores Delgado tiene aún muchas explicaciones que dar

Voz 0160 01:07 este es un Gobierno que ya no da más de sí esto es un Gobierno en caída libre y que encima es no para de haber no paran de tener dimisiones internas y sobre todo una ministra de Justicia que ha mentido una ministra que falta al respeto a sus compañeros de Consejo de Ministros y una ministra que va a tener que dar muchas explicaciones

Voz 1762 01:27 Dolores Delgado como decíamos acaba de referirse a Fernando Grande Marlaska ese acto en Madrid continúa y ha habido más preguntas Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 01:35 José Antonio buenos días acabo de decir es delicado que esto me indigna no puedo decir nada más solamente que voy a seguir trabajando Dolores Delgado por tanto no dimito dice que cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno y que todo esto estas grabaciones estas filtraciones son un ataque institucional ha dicho es que es hacer a través de ni un juego político en veinticinco años ha recordado he tenido tres encuentros con Villarejo ya ha especificado que fue con el Villarejo comisario no con el actual Villarejo que está en prisión provisional sobre el ministro Fernando Grande Marlaska de esas expresiones que dice no son sobre él asegura que tiene una relación estrechísima con él de respeto personal que es una persona a la que quiero no quiero hablar de sentimientos hacia él ese tema ha concluido me ha dolido mucho así que asegura Dolores Delgado no dimite esto me voy a seguir trabajando

Voz 1762 02:21 Dolores Delgado que se enfrenta su reprobación esta tarde en el Senado el Partido Popular que tiene la mayoría en esa Cámara la acusa de abandonar al juez Llarena ante la demanda presentada contra él en Bélgica por el ex presidente catalán Carles Puigdemont por otros ex consejeros catalanes huidos seis está celebrando en Bruselas una nueva vista por esa demanda el tribunal ha aceptado que la causa la lleven tres juez tres jueces tal y como pedía la defensa del magistrado español y un hombre ha matado a sus dos hijas pequeñas de cuatro y seis años se ha suicidado después arrojándose a las vías del tren en Castellón el suceso ha tenido lugar esta madrugada la ex pareja de ese hombre había llegado a presentar varias denuncias por violencia machista este crimen se ha referido también al inicio de ese desayuno que tenido en Madrid la ministra de Justicia Dolores Delgado

Voz 3 03:04 recordamos esa cifra porque no se nos puede olvidar que tenemos un terrorismo machista que tenemos que debemos y es nuestra obligación tenerlo presente en cada uno de estos actos lo diremos