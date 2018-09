Escucha las noticias de las 11:00 (25/09/2018)

Antonio Martín muy buenos días buenos días Toni la ministra de Justicia ha defendido esta mañana que es amiga del de Interior después de desvelarse la grabación de una comida a la que Dolores Delgado estuvo hace nueve años con el ex comisario Villarejo ahora encarcelado y en la que se refería Fernando Grande Marlaska con un comentario homófobo Delgado ha dicho que no hablaba de

Voz 2

00:25

eh surgen unas grabaciones en las que no tenemos los audios completos ahí trocitos de audio solapado o estos pegados el que me conozca saben que no se refiere a él Fernando Grande Marlaska es amigo mío desde el año dos mil cuatro que llegó a la audiencia nacer Nadal es una persona a la que quiero y no no quiero hablar tampoco de mis sentimientos hacia él porque este tema me ha dolido Ipiña dolido mucho