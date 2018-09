Voz 0313 00:00 les decía hace un ratito al abrir la ventana eh que estamos acostumbrados y buscamos siempre para encontrar las historias que te reconcilian con la vida con el ser humano porque tenemos unas cuantas no va a ser una uno a hacer una excepción historias además con nombre y apellidos Alejandro Acosta por ejemplo veintidós años madrileña estuvo Trabajo Social y tiene un proyecto en Madrid que es de prevención contra la violencia sexual proyecto que está en marcha desde hace cuatro años sucede que lo puso en funcionamiento con dieciocho que no está mal Alejandro buenas tardes hola buenas bienvenida Sofía habrán Chuck experta en genios creativos y directora creativa de la Academia de conocimientos de Gaudí veintidós años en Barcelona está estudiando la carrera de liderazgo emprendimiento e innovación hizo to y su labor su objetivo su leitmotiv es dar a conocer a Gaudí por todo el mundo desde todos los puntos de vista Sofía buenas tardes bienvenida a La Ventana Kenia González veinte años asturiana de Madrid está estudiando biología historia participa en el programa universitario más selectivo por lo tanto más complicada es más difícil que existe en Estados Unidos Minerva Kenia buenas tardes

Voz 0268 01:04 hola buenas medidas como y la culpable de que este dentro

Voz 0313 01:06 aquí se llama miren al ex director de marca de de sexo porque resulta que se ha montado una iniciativa un proyecto esa me Quality y esta empresa ha buscado diez mujeres entre dieciocho idéntico seis años que destaquen en sus ámbitos profesionales y que por tanto apunten como apuntan estas

Voz 1 01:24 que pueden toquetear para bien el futuro

Voz 0313 01:27 qué nos espera en buenas tardes malas estarían me dirá cómo estás muy bien empieza tú haber este el ADN de cuál es exactamente cuál es la filosofía que que encontramos detrás está de esta palabra esta idea

Voz 1950 01:38 pues como casi todas las buenas ideas y cohetes fruto de una unión y es la unión de eso de sexo somos una empresa en la que nos hemos dedicado muchísimo a trabajar la diversidad Pangea que es va a ver si lo digo viene un ecosistema de talento joven francés

Voz 0313 01:53 el un ecosistema de talento joven no he dicho día bien y es muy bonito

Voz 1950 01:57 el íbamos a muchos foros de de diversidad que afortunadamente cada vez hay más y cada vez vamos viviendo mejor los progresos íbamos metiendo al tema y que se habla mucho de futuro no siempre es un poco el enfoque es pensar qué podemos hacer para que el futuro sea mejor Nos dimos cuenta que echábamos un poco de menos las voces que iban a protagonizar ese futuro porque en este tipo de foros en general hacer surf

Voz 0268 06:53 estoy viviendo en Berlín pero he vivido ya en Corea del Sur en la India hay en Estados Unidos así que la forma de la forma de de entrar es en vez de tener un un examen tipo selectividad que es la forma también que se suele hacer en Estados Unidos tienen su propia forma de de encontrar a gente de lo que intentan es encontrar a toda la gente con talento

Voz 2 07:13 cualquier ámbito social de cualquier país

Voz 0268 07:15 a eso tienen esos totalmente gratuito online y lo que buscan es no son sólo notas que también sino logros que ya tengas tienes que demostrar que no sólo tienes la capacidad hacer cosas sino que tienes las ganas has demostrado que ya has hecho ese tipo de

Voz 0313 07:28 tú que plantean es cuando acabe Minerva furtivo tienes de si yo pudiera hacer eso me gustaría

Voz 0268 07:35 quiero creo que querría empezar también algo como mis compañeras aquí pero sobre todo quieren encontrar algo que que se me debían que sea una pasión y quiero ayudar a la gente me encanta hablar con la gente mi gran pasión es aprender de otros y por eso viajar también es una pasión eh y me encantaría conectar con con gente conectar les hizo llegar a ayudar tanto como pueda estoy pensando

Voz 0313 07:55 que sólo puede competir con Kenia en cuanto a conocimientos de territorios Aleix el niño de cinco años que entrevistamos ayer que lleva desde que nacieron da la vuelta al mundo con su padre el velero es el único que puede convenir con el que manda tanto que ha condicionado a los padres a que vuelvan ayer

Voz 5 08:09 la valentía decidió volver yo lo de Kenia no lo veo tan claro amigo por ahí con ganas de eso

Voz 1362 08:14 sí conociendo mundo no yo sigo hablar y me ha complejo directamente

Voz 0313 08:18 porque claro yo me ilusión humor amigo alguien decente

Voz 1362 08:20 entidad de años pues no he hecho ni la cuarta parte de las cosas que habéis hecho vosotras pero aparte de bueno pues esa vocación de servicio social y de emprendimiento además tendréis que comer vivir de algo yo cuando la palabra emprendedor determinado los ambiente siempre asocia pues eso a un empresario parece que ahora queda más bonito decir emprendedor que empresario pero Armilla cabo estamos hablando de un modo de vida también un modo de ganarse la vida como se Money tiza lo que hacéis esa avalar tan horrible que yo lo destaca que seguramente ellas me va a llamar eh no pero también está perdido vale vale vale vale vale eh

Voz 0313 08:58 bueno bueno no vamos tan mal pero no de la historia

Voz 1362 09:02 sacáis digamos como como hacéis viable económicamente ese esa esa vocación y esa ilusión que consume positivamente y que os hace volcarnos con los demás por lo que habéis contado

Voz 2 09:16 quizás yo voy a dar una opinión impopular absolutamente impopular pero yo creo que cuando te metes en el en el tema de emprender es un matiz que va para mi a nivel personal un poco más allá del tema de que ahora los empresarios son los nuevos emprendedores yo creo que si el empresario empresario iba emprendiendo cada vez más lo que tienes es un estilo de vida IV decides elegir el estilo de vida yo creo que tienes que preguntarte realmente quiero esto porque una vez meten los pies en el fango tiene cero glamour cero glamour aunque lo emprendedor suene super guay ir con imponga con opinión impopular me refería a que no siempre se monitoriza a veces sí a veces logras la forma de Monet citarlo a veces no a veces Istán estas en el camino yo por ejemplo he estado dos años trabajando en Ikea sirviendo perritos calientes iba a la semana estaba en el Vaticano dando una charla enfrente del Papa y esos contrastes Sol el precio que decidido pagar por lo que algún ahora empiezo a monitorizar me empiezan a pagar por capacitación es empiezan a al al valorar mi trabajo pero yo no podría vivir de esto hoy por hoy entonces es un proceso a lo mejor encuentro la vía de hacerlo

Voz 0313 10:16 es que no puede quedar así una charla a una charla del Papa esto no puede quedar gol esto a lo mejor no lo logren Monet fijaros lo diremos en el camino

Voz 2 10:24 pues yo creo que emprender tiene ese matiz se habla poco de ello

Voz 0313 10:27 qué pasó con el Papa bueno asimilarlo paga más o menos lo podemos no

Voz 2 10:32 fue raro dije pero si yo estaba poniendo perritos calientes hace tres días fue esta

Voz 0313 10:36 la charla que que desde que habla exagerando

Voz 2 10:39 Museo de líderes en el Vaticano donde jóvenes líderes expone hemos problemáticas en nuestro país y hablábamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible yo hable de igualdad de género y mi trabajo aquí en promoción de derechos de las mujeres

Voz 5 10:51 oye pues ya vamos con la ronda a Kenia ante

Voz 1779 10:54 a quién te gustaría dar una charla a quién la aéreas

Voz 5 10:57 es una Charley Sobrequés

Voz 0268 10:59 a quién le daría a cualquiera que me quisiese escuchar eso está muy bien eso de de creer a los grandes líderes y es importante pero también es importante yo creo salir a la calle hablar con la gente normal yo creo que he aprendido muchas cosas muy importantes de gente de a pie incluso gente no se ahora se me viene a la cabeza una conversación que tuve con un mendigo Nueva Orleans hice un montón también de ahí

Voz 0313 11:18 dentro cuenta pues me estuvo contando que está viajando

Voz 0268 11:21 en Estados Unidos y aprendí por ejemplo que tratan muy bien a sus mendigos en Canadá y que sin embargo en Estados Unidos no también porque le gustaba en Quebec o me contó una historia de cómo casi un asesino en serie de cosas así si eso

Voz 6 11:34 la brucelosis así como su cuando la boca

Voz 0268 11:37 la además es lo que hace la diferencia no porque los líderes pueden tener opiniones muy importantes pero al final si cambias la mentalidad de la gente de a pie la mayoría de gente es de a pie y es lo queda es cómo vas a cambiar el ambiente de la mayoría de las personas

Voz 0313 11:49 sí hay en tu caso la pregunta de la monitorización de de luz tiene algún tipo de de proyección se concreta de alguna forma

Voz 0911 11:56 sí esta es una de las cosas que en todo lo que hacemos con con mis compañeros es esencial es la parte de sostenibilidad a Gaudí era una persona o una figura que tenía asustó debilidad por el hecho de detener la respeto a ciudadanos porque no autorizar nada se pierde todo se reutiliza entonces es lo que lo lo utilizaba en su trabajo y en sus obras en vez de hacer los trabajos más caros para Well pues reciclable ahorra los costes hacía eficiencia sacaba al es sacar el mayor beneficio de todo lo que hacía entonces es uno de los pilares en todo lo que hacemos es sacar la madre mayor sostenibilidad de todo nosotros lo que pensamos es que cualquier trabajo que hagas cualquier proyecto que te apasione o lo que sea siempre le puedes sacar beneficios y lo haces con un impacto social con una conciencia social detrás y que si era meta pactar puede sacar sacar beneficio porque tienes que comer de algo y eso es como El día de la percepción muy muy graves que tenemos de que las ONGs pues no comen y tal pero en realidad de eso hay que decidir si por eso me gustó mucho el término de emprendimiento social o en día porque es el sexto de eso trata empresas grandes o pequeñas quién sea puede aprovechar y por eso puede ser sostenible

Voz 0313 13:08 déjame enlazar con esto que estabais comentando de una vocación que compartís de de ayudar de lo importante de lo que enriquece a ayudar ID ONGs acaba de salir un urgente que haya un acuerdo entre España Portugal y Francia para acoger a inmigrantes del Aquarius eh que estaban otra vez por ahí deambulando en mitad del mar sin que nadie

Voz 2 13:26 que nadie les dejara atracar vamos a hacer

Voz 0313 13:29 punto y seguido os vais a quedar aquí porque en lo que nos queda de esta a primera hora de Ventana queremos seguir hablando de vuestros proyectos pero queremos compartir también es una parte de la crónica del día dramática de esto que decimos de noticias que se amontonan relacionados con la violencia de género con la violencia machista tenemos algún testimonio alguna voz muy interesante para los próximos minutos

Voz 0313 20:49 yo no sé Isaías Roberto es Espasa vosotros y sobre todo no sé si le pasa luz yo estoy un poquito harto ya de En días como hoy tener a buscar canciones tan hermosas como esta de Manu Carrasco y Malú para ilustrar noticias que son una auténtica una auténtica desgracia es verdad basa a Google lo donde se hay busca su lista de música relacionadas con mujeres maltratadas qué tal encuentras unas cosas muy hermosas yo preferiría sinceramente no tener que poner según canciones para ilustrar crónicas como la de hoy que vuelven a acumular por desgracia un hay dos y tres y más vida robada

Voz 3 21:27 el agresor tenía una orden de alejamiento despidos alcanzó por la espalda y murió en el acto

Voz 28 21:32 nunca había denunciado tampoco había acudido nunca al Servicio de Atención a las Mujeres Maltratadas eso que una mujer era una mujer menuda muy activa con sentido del humor muy agudo tenían fuera son de niñas que no le cabían entre hecho cerca de mil personas se concentraron ayer por la tarde para guardar cinco minutos de silencio en memoria de está última víctima de la expresión más brutal de la Violencia de Género numero mil culés

Voz 8 21:53 a distinga ni siquiera sólo un nombre las suyas son vida

Voz 29 22:00 ropa nada

Voz 0313 22:04 ir esta lamentable estadística de las de las vida robadas y lo que hay detrás en los últimos cinco años hay que recordar que contabilizándose veintisiete asesinatos de niños o de niñas relacionadas directamente con la violencia machista hijos de fin lo de la o de la víctima o del padre también como es el caso iban sumando sumando sumando sin que acaba de encontrarse una una solución la última ocurrido seguramente lo saben en castellano esta madrugada y queremos saber si hasta ahora tenemos pues alguna novedad no vives Azuara Radio Castellón buenas tardes que que que se sabe de de las víctimas y de su madre por cierto

Voz 1268 22:37 hola qué tal pues Nerea y Martina tenían tres y seis años y estudiaban en un colegio concertado de Castellón en Lope de Vega esta madrugada han sido asesinadas a cuchilladas por su padre en su casa y luego se ha suicidado tirándose por la ventana de un sexto piso esto ha sido a las cinco de la madrugada la madre no estaba en la vivienda porque vivía en ocho

Voz 1362 22:55 el domicilio porque estaban separados desde hace

Voz 1268 22:58 más o menos un año el autor del crimen Ricardo de cuarenta y ocho años trabajaba en el sector del azulejo pero se había quedado recientemente en el paro según nos han contado los vecinos el juez le había embargado la cuenta porque tenía problemas económicos no estaba cumpliendo con la manutención de las niñas y esto es lo que nos decía esta mañana Enrique un conocido de la familia

Voz 5 23:18 por eso busca piso hay un frente de bloqueo que pueda ahí cuando le tocaba la separación no fue muy bueno ya puedes buscando con la que quería la custodia de donde ya hay bueno a ver yo no quiero que se quita la vida Él tampoco pero no le quitó giro

Voz 1268 23:45 la madre de las pequeñas es de Madrid pero vive en Castellón con su madre da la casualidad de que la ex mujer del presunto asesino es psicóloga y trabaja en un centro de reeducación de menores en Castellón desde esta mañana tanto ella como el abuela pues están recibiendo evidentemente atención psico

Voz 0313 24:01 la única cosa que no me extraña le hemos dado muchas vueltas a este asunto pero hoy un día más buscamos un elemento de polémica

Voz 7 24:10 la polémica ahí es la fuente

Voz 5 24:14 pues esa es la noticia un hombre ha matado hoy en su domicilio de Castellón a sus hijas de tres y seis años después se ha suicidado el presunto asesino sin antecedentes penales había sido sometido sin embargo en los últimos meses a dos procedimientos por violencia de género uno abierto de oficio tras recibir un parte médico el juzgado otro tras la no Murcia por amenazas presentada por su ex mujer de la que se estaba separando ambos casos fueron sobreseído a petición de la fiscalía la víctima además no declaró en el primer caso ya como acusación en el segundo también pidió el archivo de la causa la diligencia policial calificó de riesgo bajo la situación de la víctima juzgado de negó finalmente una orden de alejamiento este dramático caso tan enrevesado deja patente una inmensa paradoja los procedimientos funcionaron las decisiones tomadas aparentemente se ajustaron a derecho pero ni los unos ni las otras fueron capaces de impedir el crimen por eso es legítimo preguntarse qué ha fallado porque evidentemente o el protocolo tiene fallas o en algún punto del procedimiento algo se le escapó a alguien la lucha contra la violencia de género es muy muy difícil junto a los innegables aciertos hay que seguir aprendiendo cada día de los errores para evitar futuros horrores insoportables como el que hoy ha acabado con la vida de Nerea Martínez

Voz 6 25:37 Pilar Martín Nájera

Voz 0313 25:38 las tardes

Voz 30 25:40 bueno las porque él es el Alargue buenas tardes

Voz 0313 25:43 ya lo creo Martina cara es que Scholl de sala ex delegada contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado tiene que ser muy difícil acertar siempre lo comentaba Isaías hace un momento porque uno va siguiendo los protocolos aplicados han seguido pasos una denuncia que no se confirmó cada caso es una historia por dónde empezaría usted con esta concretamente Pilar

Voz 30 26:04 bueno con esta historia en principio lo que podemos ver es que no hay un incremento cuantitativo de la violencia que haga lo que haga sospechar lo que nos dé algún indicio de esta forma tan Esther hubo simplemente una primera actuación de oficio porque la mujer consultó con el mes pico que estaba angustiada por por la Ser una separación conflictiva como hay cantidad separaciones en médico lealmente con mucho sentido de perspectiva de género lo puso en conocimiento del órgano judicial y con la propia mujer la que dijo no no si esto es no estamos separado no pero se a estaría las medidas yo no quiero procedimiento penal no quiero seguir adelante de esta separación después hubo el procedimiento la gente Camprodon el auto de medidas provisionales donde ese estaban ejecutando una de estas visitas hubo una discusión entre los padres que no están de acuerdo régimen de visitas que se había acordado por conformidad de conformidad con un saco dos intermediaron discutiendo vio yo amenazas que dieron lugar a la denuncia por parte de la de la madre Hi5 otro procedimiento de ahí aunque en el juzgado de guardia sí que el fiscal yo no pidió orden de protección cuando esta medida fue revisada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer fiscal sí que pidió la orden de protección pero el juez estimó que no había indicios suficientes y objetivos de Riesco y no lo concedió

Voz 0313 27:33 el once varas somos un Estado

Voz 30 27:36 yo por suerte de derecho muy garantista y tiene que seguir siendo si yo pregunto pregunto es un hombre que

Voz 0313 27:42 que maltrata a su mujer y en la categoría agua en padre quiero decir hay muy poquitos casos de violencia donde la custodia les sea retirada no se pregunto eh a lo mejor yo digo que mete un jardín que no que no conviene pero he pensado

Voz 30 27:57 claro yo creo que las cosas ante un primer lugar apostó ahora es muy difícil que decir actuación segundo lugar cada caso eso monda si hay casos de violencia que son mínimos puntuales

Voz 31 28:11 en en un proceso de separación

Voz 30 28:13 creo que no podemos decir generalizar que sepa ver ese llaman Malpaso pero hay Craviotto supuestas de violencia de control de violencia humillantes de maltrato de reiteración que ahí sí que creo yo que aún está fallando y que sí que tenemos que adoptar más medidas con relación a los hijos y es ahí donde fallamos porque vemos muchas denuncias penales pero muy pocas medidas de suspensión del régimen de visitas o la suspensión de la patria potestad de agua de custodia que es la forma de proteger y que además nos lo exige el convenio de Estambul

Voz 1362 28:44 estamos hablando de de dos menores asesinadas forro por su padre pero también eh cada año o más o menos la media es que cuarenta niños y niñas se quedan huérfanos por culpa de la de la violencia machista yo creo que hasta dos mil quince no se les consideró víctimas directas de la de la violencia machista que también los las los viudos o entre comillas claro son viudos los que asesinan a sus esposas tiene dejan hijos discos incluso conserva la patria potestad son la familia de la de del de los niños huérfanos lo que tienen que emprender un complejo y un Vía Crucis por juzgados para recuperar au para para tener esa esa patria potestad y esto también vale igual

Voz 30 29:31 se se últimamente cuando la madre muere a manos del padre en el noventa por ciento de los casos se acuerda en la vía penal sin que los cubiertos procedimientos la suspensión la privación o la inhabilitación de la patria potestad

Voz 0313 29:49 Pilar déjeme que le pregunto una cosa tiene usted constancia en toda su trayectoria profesional o alguien le ha contado si se dan muchos casos de mujeres que aguanten conviviendo con un maltratador porque tiene miedo de lo que pudo correr a sus hijos

Voz 30 30:03 se sí que hay bastantes casos yo creo que es el principal temor que tiene la mujer para no para no denunciar miedo a lo que pueda pasar a los hijos tienen miedo a que no la crean también bueno yo le dije que me gustaría por tanto y me acuerdo yo la verdad sí el siempre de creo que dos cosas son muy importantes para mejorar la respuesta judicial ante estos casos y evitar que se produzcan primero que se modifica el artículo cuatrocientos dieciséis que dispensa al los testigos de declaran encontráramos del agresor segundo lugar que se creen las Unidades de Valoración Forense Integral que permitan a los jueces y fiscales a la hora de decidir

Voz 1362 30:46 dónde eso

Voz 30 30:49 en el palco estoy pero que son una de las medidas que con urgencia deben ser abordadas porque lo pide no solamente la Fiscalía sino también los expertos del Consejo General del Poder Judicial muchas más asociaciones involucradas en la lucha contra la violencia

Voz 1362 31:01 sí porque cuando leemos noticias de este de este calado Nos llama muchísimo la atención de que sean las propias víctimas las que

Voz 2 31:08 bueno decidan desistir o incluso retirarla

Voz 1362 31:11 incluso no declarar nos echamos las manos a la cabeza pero siendo tan recurrente ir conociendo de cerca casos que además son muy transversales lo mismo hablamos de que está está esta mujer la madre de las niñas es psicóloga pero estoy convencida de que conoce casos parecidos al suyo y sin embargo cae en los mismos comportamientos es difícil entender para para para la gente en general pero usted que está acostumbrada a lidiar con este tipo de casos como como se explica esta esta renuencia de las madres de las de las mujeres maltratadas a seguir con con procedimientos muchas veces palmario evidentes

Voz 30 31:47 bueno yo creo que por una parte la propia característica de la víctima de que está tiene una vinculación afectiva muy importante todavía la grosor en segundo lugar se porque aunque estima un proceso de maltrato está francamente carece de recursos y de apoyo eh por otra parte pues el proceso y tenemos que trabajar en niños daña mucho largos tedioso he supone muchos muchas barreras para las víctimas al momento que tirar la toalla eso unido a que también pensamos que de alguna manera sabiendo lo agresor que la mujer no declara ya no hay elementos probatorios pues de alguna manera ese presiona desde el entorno para que la mujer tiene la denuncia y bueno como ya como ya se ha alejado del en teoría pues que no sigue adelante el procedimiento por eso pensamos que es un delito público así no lo quiso el legislador de dos mil cuatro y por lo tanto la dispensa tiene que limitarse gracias por estar en La Ventana un abrazo muy grande gracias a ustedes buenas tardes

Voz 0313 32:48 por cierto y por desgracia completamos la crónica de este día tan tan tan aciago en Granada un hombre ha asesinado a puñaladas a su ex pareja una mujer de treinta y nueve años tenían un hijo en común no constaban denuncias previas Rafa Troyano

Voz 1779 33:01 Plaza Granada buenas tardes o las manos puede afrontar de esta mujer de esta vida

Voz 0313 33:04 robada pues se llamaba Nuria tenía efectivo

Voz 1779 33:07 mente treinta nueve años era una mujer alegre hasta dicharachera era una mujer comprometida con su pueblo Maracena el mismo pueblo la misma ciudad de Juana Rivas por cierto se llamaba Nuria tenía un hijo de diez años se llamaba en pasado el que fue su pareja de cuarenta y nueve años también vecino de esta localidad aunque natural de Jaén ha sido detenido por la Policía Local acusado de asesinarla apuñaladas los vecinos han escuchado los gritos sí han alertado del suceso Nuria era muy conocida en la localidad era militante del PSOE era conocida por sus compañeros del partido no sólo allí en el pueblo también en toda la provincia es la quinta víctima de la violencia de género en la provincia de Granada en lo que llevamos de año cinco en una provincia ahora estaba parada había logrado rehacer su vida todos coinciden en que era una una chica muy agradable ha tenido hasta ahora hasta hoy una relación con un buen chico del pueblo un joven también conocido por ser uno de los conductores de la línea de autobús urbano ir hoy Nuria pues ha muerto asesinada a las diez y veinte de la mañana ha sido asesinada IAS como decíamos la quinta víctima mortal de la violencia de género en la provincia de Granada hemos tenido que contar aquí en la radio esto en Radio Granada

Voz 18 34:20 cinco veces ya una ya es una tragedia cinco llamas normal algo

Voz 1779 34:27 algo ocurre tenemos que hacer algo también los hombres de Granada como ellas se va rumiando en las redes sociales se juegan Rafa

Voz 0313 34:35 eso compañero Madrazo estamos aquí compartiendo a primera hora de la Ventana con tres veinteañeras muy especiales porque han sido elegidas para formar parte del festival un Leach el mayor evento de talento joven del mundo que comienza mañana en Madrid que hemos estado hablando con ellas hace un ratito de de proyectos vitales y profesionales que tienen en marcha pero yo quería que se quedara porque además una de ellas Alejandra que nos ha nos ha dicho por dónde iban sus sus pasos iban precisamente para prevenir esta esta desgracia esta lacra yo quería escucharos porque os veía las caras mientras iban cayendo los datos de la información lo que decía la fiscal yo quería escucharos que os sugiere esta realidad como como la vivís como la habláis con con compañeros con compañeras de de vuestra edad

Voz 2 35:18 a mí es una realidad que por claro claro siendo me toca bastante cerca aquí me recuerda las cosas que ya he vivido trabajando con con víctimas con otras mujeres Imet lleva a preguntarme con cierto sentido de urgencia sea como es que seguimos sin terminar de despertar es verdad que hemos avanzado que tenemos muchísima más conciencia del problema pero yo veo una clara falta de construcción entendimiento del delito en todas sus variantes porque una vez entendamos el delito el papel crucial del agresor por la definición de de que es una víctima hoy de todas las problemáticas que tiene una víctima alrededor podríamos legislar mejor educar mejor prevenir de verdad el delito y creo que esto todavía no pasan

Voz 0313 36:00 que son los contactos con los partidos que han mantenido por ejemplo encuentras son receptivos Chan

Voz 2 36:05 muy receptivos pero luego la ejecución es muy difícil si no vamos a remitir unos al caso de la manada como socialmente todos o casi todos estábamos bastante de acuerdo en Twitter

Voz 0313 36:16 por otro delito en Pozoblanco Lara también por agresión sexual a los cuatro

Voz 2 36:19 y como estábamos muy de acuerdo en que para mucha de la gente sí que era una violación y como desde la legislación aquello no era igual entonces yo creo que un cuadro en la ejecución es donde se pierde el ideario entonces por más que estén receptivos los partidos hay que hacer

Voz 0313 36:34 Kenia Sofía yo quiero escuchar cómo cómo veis esto como lo vivís

Voz 0268 36:39 como parte del paisaje por desgracia sobre todo yo que me muevo así también un ambiente internacionales ver

Voz 2 36:43 de Wenzhou de tener que decir que que en España

Voz 0268 36:46 aunque hay concienciación todavía no hemos conseguido llegar a lo a lo que estamos intentando sobre todo

Voz 0313 36:52 mejoro pero por ahí fuera está mejor o peor

Voz 0268 36:54 depende en el creo que en el norte de Europa están están definitivamente llegando allí sobre todo he tenido conversaciones en cuanto a lo que significa decir que eres feminista en España lo que significa decir que eres feminista por ejemplo en Suecia en Suecia está mal no decir que eres feminista aquí no se te juzga por decir que sí o que no no es todavía está en un punto medio estamos avanzando pero todavía no es necesario todavía la gente muchas veces no entiende lo que significa el feminismo realmente es es el primer paso la concienciación y la educación yo creo que la educación es básica la educación es donde vamos a empezar y es donde realmente nos vamos a librar de la violencia de género no porque llega llega un momento que si no entiendes algo desde el principio sencillamente no vas a mejorar así que creo que es donde nos tendríamos que

Voz 3 37:34 estar enfocado totalmente sufrió en mi caso es que escuchando yo no

Voz 0911 37:40 antes no la noticias de la tele porque me rompe el corazón se me rompe porque todos estos casos es es va contra la humanidad va contra la naturaleza manda ahí me parece alucinante que estas cosas pues existan oí que las haya yo como vengo de Rusia pues ahí el entorno como como lo sabemos es bastante machista en a la población es machista al nombre predomina mucho más y también hay mucho Lancia son ahí es que pues aún le faltó muchísimo educación a mí lo que me alegra es que en España hay mucho más progreso en ese sentido que se educa más veo chicas jóvenes aleja lo que están haciendo una labor impresionante en este ámbito que nuestra generación ya no estamos concienciando de esto eso es lo que me alegra mucho porque nuestros hijos sabemos que los vamos educar mucho mejor y eso es lo que me da un poco de esperanza en el futuro porque si nosotros ya somos conscientes vamos a hacer que más gente lo sea

Voz 0313 38:37 Miren te puedo preguntar para qué cierres tú cómo lo sabes encontrarlo

Voz 1950 38:42 te puedes imaginar que ha sido dificilísimo porque aquí están tres pero otras siete han quedado trabajando y no te dejarían igualmente con la boca abierta y la verdad es que son mujeres que bueno que vienen de todo el mundo y mujer que viene de Marruecos e de Asia muy bueno ha sido todo o online ellas mismas han postulado pero nunca nos imaginamos que que sería tan difícil e elegir las ha sido ha sido realmente realmente muy complicado pero bueno creo que no podíamos haber encontrado mejores voces para para representar el talento femenino y por cierto muchas gracias por por darles voz