Voz 4 00:40 Roberto hoy mayor ASA dignado a viajar a Madrid bueno por algo será polémicos CRA Mariola al que cada idea de verdad pasa adelanta me costó pero sí era carajillo Jerome Cariño estoy hablando existen garantías verdad

Voz 1104 00:54 Mente en Valencia pero que no me importa nada que estamos bien en Valencia que la radio permite esas cosas hoy hablando de Valencia me estoy acordando del mensaje que vendía este ayer con la historia de de Jorge Martín Jorge Martí el avión roja y su doble querido tipo músico de éxito en España enferme

Voz 4 01:11 lo cuidador en Noruega cuida a su mujer

Voz 1104 01:13 incluida la gente con el con Alzheimer la verdad que la historia podría inspirar una serie una película el momento documental da por lo comentamos el interés de los Norwich pero hay unido además que nos conecta con la con la tele porque al alzhéimer por desgracia nos iguala eh de alguna forma nos igual a todos es transversales global no conocen ni de clase ni de galones ni de nada te puede pegar siendo una persona muy buena te puede arrear siendo un lomo que cuando se lo dicen pues lógicamente se preocupa que te quiere saber más

Voz 5 01:53 cuánto tiempo me queda de ser queso

Voz 6 02:00 según el criterio está usted entrando en la segunda fase de la enfermedad

Voz 7 02:07 es que aunque en cada día para recortar perfectamente momentos de su pasado un poco tampoco era muy alta en las Valencianes más dianas no Aris fecha seamos tras reconocer las caras de familiares de personas queridas eso hará que se sienta con foso Stalin puede que incluso habría alentado Cycle aunque está dividiendo es Moët Chandon aunque sin eran otros cuerpos Rey el Alzheimer es ninguna ley término de hostigamiento años señor Mandi

Voz 1104 02:41 bueno el señor bandera que de señor tiene poco ver un poco más bien señor feudal es un narcotraficante es el personaje central de la nueva serie de Telecinco que anoche se estrenó con un gran resultado más de tres millones espectadores más del veintidós por ciento de cuota de pantalla y con un título vivir sin permiso que da pistas ya desde el comienzo es muy peligroso vivir sin permiso

Voz 2 03:10 cuidado muy bien de Estado te ahora ahorras tuya amigos que descontará un éxodo porque gente que olvida que viene con permiso vamos a comer pero que pulpo que le den al Madrid

Voz 1104 03:57 Aitor Gabilondo buenas tardes hola buenas tardes como esta ocurren esas cosas hombres con una cadena y que no hay manera humana de salir de Press

Voz 8 04:06 ya le arranque la primera bueno pues para empezar lo más iba a decir más arriba o más abajo debajo del agua si si estás enganchado a las drogas eh toro toro así estás enganchado al Príncipe ahora esto bueno es están a la orden del día

Voz 4 04:21 el digo es que si no tenía otra pregunta

Voz 1104 04:26 quienes lo los pocos que no salió del agua eh que no sí que no es exactamente una una serie o una serie de arcos tampoco una historia basada en el Alzheimer cada uno que lo defina como quieras mucho más ese es un ejercicio de luchas de poder es un drama familiar la familia es el territorio más fértil para contar historias y allí ocurre de todo no y lo iremos viendo a medida que avance pero drama familiar sería

Voz 9 04:51 haga familiar es una familia peculiar porque es verdad que

Voz 1104 04:54 el patrón el patriarca

Voz 9 04:57 la familia es un narcotraficante un narcotraficante una persona que hizo su dinero a través del narcotráfico ya cuando están en momento de ya de dejar digamos de blanquear su imagen de dejar su legado ya no quiere problemas ya ha ganado a todos los enemigos habidas y por haber les sobreviene un enemigo inesperado que es el alzheimer que se resiste a a perder esa batalla y esa lucha por por contra la enfermedad IBI por la sucesión de su poder es de lo que ahora seria

Voz 4 05:32 vamos a saludar a los cabezas de familia los padres hoy aquí

Voz 10 05:37 José Coronado Pilar Castro buenas tardes bienvenidos como serias de José María muy bien la barba muchísimas

Voz 4 05:44 es que es verdad

Voz 1037 05:47 quien habla así luego cuando lo leímos con ese nombre Nemo van de Irán marino de nacimiento le pedía barba no no les pusimos con pipa y gorros

Voz 1104 05:58 el Arca verlos el patriarca total esto es malo

Voz 1037 06:02 es el puto amo es el rey de la técnico de la comarca es un nombre con un poder tremendo no solamente en en bienes inmuebles sino en lo que es la gente de de de oeste a este esta comarca de ficción que que ha escrito tan para mí brillantemente Aitor Gabilondo y un así

Voz 11 06:25 empiezan los oye Pilar y una mujer lo digo por el papel por lo que vimos en el primer capítulo Mariola lleva ventaja porque ha visto más pero yo hablo como un espectador normal y no voy a hacer es como una mujer en en unas circunstancias en un en un ecosistema como este con Barraco así

Voz 1104 06:40 no se limita a verlas venir y pasar de puntillas

Voz 12 06:43 eso no cesa allá o heredera garganta haga traga mucho además es una mujer enamorada a su marido pero sí pero no

Voz 1104 06:53 pero cuando estoy dudando si bajar a veces está guapo estás guapa modelo

Voz 4 06:57 pero es muy correspondida

Voz 13 07:01 si Dani me siente que en su lugar entonces ella lo quiere coger a través de sus hijos pero lo de la sangre lo tiene muy claro eso lo tiene que existe no sé porque también el negocio familiar era de ella claro entonces ahí a casa ella se va a él para que para que todo siga adelante que contar

Voz 1104 07:20 lo de ayer no me Arriola

Voz 13 07:22 sí porque aquí no lo había visto

Voz 1104 07:25 me mira no puedo contar nada empieza con que el spoiler no puedo no puedo contar nada ayer hombres de ellas

Voz 13 07:30 si ves que tú siempre has con ventaja porque siempre has visto el capítulo antes que el espectador pero ayer como estreno puedes decirlo eh LLeras pues malo malísimo que tiene Alfredo

Voz 1037 07:38 a lo malísimo tampoco el malo malísimo mayo Maliaño texto no no no es un hombre con muchísimo pregunta si podía ser pero también es bueno buenísimo pero estamos creando muchísimos puestos de trabajo el que hace feliz a mucha gente no creer que éste desde luego es un buen padre de familia que preocupa al máximo por por su familia

Voz 9 07:59 no

Voz 1037 08:01 no le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir no puede huir de sus fantasmas del pasado que les siguen y ahora en este momento en el que tiene la disyuntiva no puede contar que tienen esto porque inmediata que tiene alzhéimer pues los buitres sale echarían encima pero si tiene que empezar a pensar en en delegar su poder y busca entre sus hijos que son cuatro los que hay ahí

Voz 4 08:22 empieza la guerra de tronos que también está muy líquidos en su personal

Voz 1104 08:32 es mérito del tu dejadme dejadme compartir está este doble plano de del personaje de de José Coronado dice está en crear puestos de trabajo para saber el discurso que con motivo del del fiesta el discurso Lois logre traduciendo un poco en imágenes

Voz 7 08:47 voy a hablar de donde nazis

Voz 2 08:51 cuando empecé a trabajar en lo que a todos nos une aquí en Galicia el mar ha llevado el pan a nuestras casas desde siempre los hemos buscado la vida pescando construyendo los mejores barcos o transportando mercancías más Ramiro radios NRBQ ambiente debió voy a Riad cree que nunca toda mi vida y ahora que puedo mirar atrás puedo deciros que mayor capital digo esto sí es su gente eche gente leal de palabras siempre dispuestos a echar una mano a un compañero especialistas en el trabajo en equipo

Voz 4 09:25 que hay una cadena la playa

Voz 2 09:27 para organizar presumir empresarios la mira de tres personas que se dejarían portar una mano por mí

Voz 4 09:34 bueno idear papá

Voz 14 09:38 bien hemos apoyado infinidad de proyectos sociales desde equipos de fútbol escuelas Pussycat centros para personas mayores dinero sólo sirve si está en buenas manos lo genial

Voz 2 09:47 la de satisfacción que saben que todo esto lo hecho por lo mismo

Voz 8 09:58 satisfacción sólo que sonreír de alguna forma es un ritmo de verdad que el monarca de oeste

Voz 13 10:03 oye tú el otro día hablaba así que el el Alzheimer estamos acostumbrados a ver a personajes con buenos sí pero poco acostumbrados a ver a personajes que padecen la enfermedad que son malos por tanto a la empatía es mucho más difícil

Voz 9 10:15 esa que está muy bien contado no bueno yo yo es que es lo que más me llama la atención de esta historia porque es verdad cuando hablamos

Voz 13 10:24 desde Manuel Rivas no lo hemos dicho la ideas de Manuel Rivas que está volando el pobre

Voz 4 10:29 bueno está volando en un avión voz un avión tampoco es que no está presente

Voz 9 10:40 pues sí a mí me llamaba mucho la atención por eso porque porque puedes normalmente se asocia al Alzheimer es una enfermedad de la sociedad a perder el recuerdo de tus hijos tus buenos momentos pero también hay malos momentos en una vida larga y en y en una persona como Nemo bandera pues muchísimos no entonces pensé que eso tenía muchísimo interés me acordé mucho de Pinochet de os acordáis que sí sí sí nos ha acordado a que había tirado bueno el no pero bueno habían llegado bien ordenadas ordenado tirar a personas desde aviones no ir pensé que hay daba mucho juego esa paradoja es lo que con lo que jugamos donante toda la

Voz 1104 11:16 acabaremos enfatizando Don con yo creo que pongan las cosas duras para yo creo que aquí

Voz 9 11:22 hablaremos de entendiendo al ser humano al que él va a ir llegando debido a la enfermedad el tiene tiene que hacer las paces consigo mismo y con el entorno antes de perder los recuerdos los buenos y los malos es una cuenta atrás que habéis formado había una especie de pacto entre ambos de creación

Voz 13 11:42 yo fui el otro día lo decía el otro día lo decía Aitor que ya en fin que coronados tan su vida no

Voz 1037 11:49 oye es decir cuando desde periodistas

Voz 9 11:53 estas me pone los cuernos con Urbizu pero sólo eso

Voz 4 11:56 en granito volver exacta como si fuera ahora a resignarme ese de bueno si no no lo digo por el físico lo digo por el talento

Voz 1104 12:08 me voy esa frase como como están todos como está Luisa era el iba a decir la palabra sicario no es exacta Nos precisa el el el discurso sobre

Voz 1037 12:20 por su mejor Mariano cuando cuando coronado

Voz 1104 12:23 sé que cuando nos reconozca mi me pegara un tiro se acerca porque toda dice pues lo prometo Romero lo cumple

Voz 9 12:32 sí

Voz 4 12:33 bueno mira a la cámara Nina se llama todavía me acuerdo Filaret Titín llega esto

Voz 1104 12:44 ya cuando está coronada en el pellejo de siempre no

Voz 13 12:47 sí claro se cese si se te esa gesta ya ya sé que es un poco también gracias Jose

Voz 1104 12:57 jamás juntas es parturienta que queríamos trabajar juntas

Voz 4 13:00 quiere Vilar tú tu talento también ayudado muchas a pesar de rubia con ojos

Voz 1104 13:08 oye pues hemos escuchado el momento de celebración de los sesenta años estaba rodando con sesenta años ofreció justo oídos no

Voz 1037 13:14 esto justo los estaba cumpliendo ahí en esas fechas justo me parece por la semana anterior

Voz 1104 13:18 la pasada canutas en la salud hace un tiempo te ha ayudado en algo al no sabes cómo pero pero que ayuda para para vestir el personaje un poco

Voz 1037 13:26 brutal brutal porque si a mí me pilló justo esto empezando empezando la serie llevaba tres meses desde que mediado el infarto el infarto parece que es bastante normal la gente que lea el infarto que a los dos o tres meses tenga una depresión si cuando ya lo ha superado y pronto te das cuenta de todo lo que ha pasado te metes una depresión tremenda Irán así me pasó yo me había reído siempre de la gente que habla de la depresión ella decía nada tú busca trabajo un ocupa T que verás cómo se te quitan las tonterías a cargo pues no una claro pues cuando te vienen

Voz 15 13:57 bien allí es terrible bueno

Voz 1037 13:59 no podía huir de mi realidad hay entre ellas estaba mi trabajo por supuesto y lo que hice fue utilizada analizar mi propia depresión mi propia angustia en la que tenían que podían ser muy muy parejas desde luego por edad ir evidentemente mis circunstancias eran más amables que las caras de Nemo que que al final al yo pues no como muchísima gente me pusieron un extensivo tan feliz no es sin embargo el el Alzheimer pues es hoy por hoy irremediable no

Voz 1104 14:25 el hay un momento ayer en el primer capítulo de de de de angustia que trasmite de desesperación la llamada a la doctora Emma Stone fermento cuando bajo la lluvia e incluso Bono sin están intentando

Voz 10 14:36 cómo agarrarse ahí algo de como tengo esperanza no si es negar la evidencia

Voz 1037 14:42 lucha con lo que está acostumbrado porque piensa que está ahí no Poor porque si él ha tenido que convencer a muchos muchos enemigos durante cuarenta años para ser quién quiénes entonces claro siempre les quedará la duda de que les puedan estar haciendo la zancadilla cuando más alguien empieza a sentirse débil pues todo se magnifica sin sin duda

Voz 1104 15:02 o como base acento gallego tú a ver

Voz 4 15:04 ahí sí te pega muy rápido maravilloso la gente gallegas maravilloso y tenemos un equipo gallego increíble no ya así descubrí

Voz 1104 15:14 ha sido comentario de hoy además es decir que buenas la serie que bien por dónde va a ir hace dijo pero hablo como acostumbrar a veces hablamos a llegar los gallegos cuando nosotros no nos dice nada apenas casi no eso eso es Aitor lo tuviste en cuenta o en algún momento los sopesar este derecho

Voz 9 15:30 lo que vamos y tome la decisión yo sea que

Voz 1104 15:33 tirar para adelante claro bueno no todos los catalanes abogara sirias Alicia que sí ese Ferraro que no no no nadie diría que

Voz 9 15:45 no no eso Goss no si no no no vamos no me intentó justificar nada es una decisión que hay que tomar tantas decisiones e cuando haces una serie que está es uno a veces aciertas a veces no yo creo que hemos acertado eh ya está hubiera sido mucho más caricaturesco e estamos hablando de un reparto en el que prácticamente no son muy conocidos hubiera sido demasiado forzado como dice Pilar cantaría respecto a los montañeros de somos actores gallegos que que ahí en la serie

Voz 13 16:15 oye Telecinco ha cerrado una segunda temporada sí sí ver emitido la primera que eso es una

Voz 9 16:21 apuesta ni insólita en el panorama

Voz 8 16:24 Ana audiovisual dice locos lo que les pasa no yo creía creído quiero creer que no que están súper cuerdos y que le ha les ha gustado mucho la serie que por eso la han renovado

Voz 9 16:33 no sabe realmente si dice el otro día dijo Paolo que es la primera vez que lo hacen nosotros vamos orgullosos y es verdad pensamos que la Historia con una temporada no terminaba ahí historia que hemos empezado narrar que es la de Nemo bandera y su familia que necesitábamos más capítulos y es lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo yo digo

Voz 13 16:52 que el otro día hoy en rueda de prensa un encuentro con la prensa bolo Basile le oido muchas veces y nunca le había oído defender con tanto fervor ha con tanta pasión y con tanta emoción una serie no sé si es por el trasfondo realmente del tema porque es una apuesta personal porque me pareció realmente insólito no con ejecutivo una cadena

Voz 9 17:13 Moeckel

Voz 13 17:14 eh ha puesto de una manera tan seria como les gusta personalmente sí pero yo le he oído muchas veces muchas recibimos sí sí sí eso es lleva es un proyecto que Jose Miguel

Voz 8 17:25 Manolo día llevan hablando muchos años cinco años cinco años ahora yo pensaba que era más recientes yo también

Voz 1037 17:32 pero luego se mezclaron las buenas tardes meriendas pero esto era una idea original la del Alzheimer de de de Basile y me dijo quiero hacer contigo en cine momento obleas tenías Se junto libro Aparicio apareció Aitor fue cuando pues contamos la merienda sí crearon distinto

Voz 9 17:52 vas trabajando tanto tiempo tantos años intentando pues unir fuerzas y de repente ves el resultado y siente satisfacción pues bueno es una satisfacción

Voz 1104 18:01 bueno estamos hablando de antes de buenos y malos y buenísimo sí malísimos me da a mí que Mario el personaje es González que estábamos acostumbrados a que es un chico guapo bueno de tal manera mí pero me da eh que va a tirar para cabrón da la impresión porque hay un momento hay una cena o las caras una decepción deciros que eso es opinión no impuesto opiniones esto es opinión no se os amaño

Voz 1037 18:23 yo creo que es una a la una de las grandes una temporada muy ideales de de de chico limpio

Voz 1104 18:31 aquí va a sacar su lado oscuro caballero parece hasta guapo y todo te lo bueno es que no sólo son los personajes

Voz 1037 18:39 desde hoy de ID ideales de Mario que tienen claroscuros todos tienen un poco hay un elenco de poder de por medio ya hay Aviación hay envidias empieza a salir lo peor de cada uno

Voz 9 18:53 que sacan lo mejor y lo peor de casi todos los personajes son sólo eso es una lucha de poder de ambición y en mi opinión todos los personajes tienen sus motivaciones sus argumentos de defensa estemos de acuerdo o no para lo que hacen no es un malo gratuito no hace se equivoca evidente te hace el mal pero lo hace con una motivación humana

Voz 16 19:16 con qué les expone mucho las heridas emocionales de los personajes entonces esos les humaniza entonces desde allí no saben demuestran que no sabe relacionarse desde allí

Voz 4 19:26 como como a la ministro de Justicia el papel que advierte de que el juez no siempre ha salido en esto aclaró no lo hace no late como lo tengo no lo tengo pero me me ha venido ahora cabeza

Voz 1104 19:44 vosotros sabéis que lleva tantos años haciendo

Voz 13 19:47 tenéis claro este momento dulce de la afición española lo Baby

Voz 1037 19:50 realmente genial claro sí si nosotros y toda la profesión da la gracia

Voz 1104 19:55 el otro día un grupo de guionistas confesó nuestros micrófonos que incluso cobran más que

Voz 4 20:02 mí es que ellos antes cobraban micro cinco robándole guionista

Voz 13 20:09 el caso de Aitor porque Aitor es uno de esos creadores con nombre que no hay muchos todavía pero tú eres ya el So runner estos así como que suenan y que que no hay tantos quiero si que no hay tantos eh y eso se nota no a la hora de de hacer llegar con un proyecto a una cadena sí pero yo quiero decir que no es no

Voz 9 20:27 no hablo de mi caso hablo de todo de todo de todo la profesión hablo ahora de los guionistas yo creo de la industria yo creo que nos hemos ido ganando poco a poco el respeto

Voz 1104 20:37 sí señor yo yo pienso que yo llevo desde

Voz 9 20:39 dio veintiún años así escribiendo series de televisión cuando comencé a eso eran un subproducto realmente no no se no se respetaba el es ni ni siquiera los escritores anhelaba vamos a hacer cine hacíamos eso para comer y luego poco a poco los guionistas los directores los actores todo el mundo ha ido viendo ya hemos ido creciendo aprendiendo el público también nos ha valorado y creo que eso nos ha nos ha llevado hasta aquí

Voz 1104 21:11 Aitor Gabilondo José Coronado a Pilar Castro vivirse en permiso felicidades amigos gracias