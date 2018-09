Escucha las noticias de las 20:00 (25/09/2018)

aplaude el público de Cornellà porque ya ha tenido una llegada con peligro de Leo Baptistao para que al final no ha fructificado recupera ahora el balón en largo de Cornellà porque ya tenido una llegada con peligro de Leo Baptistao para que al final no ha fructificado recupera ahora el balón el Eibar un Éibar que acumula ya tres partidos sin perder que viene de ganarle alega el pasado fin de semana que busca la tercera victoria en cuatro partidos hasta ocho cambios presenta Mendilibar en el hombre en el once respeta duelo contra el Leganés sale el Eibar con Dimitris bajo palos línea de cuatro atrás con Arbeyal en lateral derecho Oliveira Bigas como centrales Marc Ureña que debuta en el lateral izquierdo doble pivote por delante con Joan Giordani Sergio Álvarez y en la línea de ataque de Blasi sala derecha a la izquierda con Orellana de enganche ya arriba mar Cardona minuto dos del encuentro aquí en Cornellà del al Español cero Eibar cero

Voz 4

03:21

claro desde este momento estamos aquí en familia veremos si ve a su equipo ganar después de su estreno del Fútbol Club Barcelona un rayo necesitado punto de descenso Iker viene de caer uno cinco ante el Deportivo Alavés vamos con esa última hora Roberto Ramajo que nos contaba haré Garrido huevo era qué tal hola arroba Hernani amigos oyentes deportivo eso es creo que lastran tienes ajustada reglamento no se pueden hacer las tonterías las niñas las cosas absurdas hicieron Theo Hernández y Juanmi Jiménez en el partido frente al Huesca así que cuatro partidos de sanción le has caido al futbolista francés de la Real Sociedad según el Comité de Competición por agresión aun con a un rival Sol entre cuatro y doce partidos así que es la sanción mínima ya a Juanmi Jiménez por desconsideración al árbitro son tres partidos según un ventas y que tres partido de sanción al futbolista al delantero de la Real social evidentemente no van a estar esta noche frente al Rayo Vallecano sus sustitutos van a ser Kevin Rodríguez Ibarra seguir Bautista arriba hay novedades importantes en el once de la Real Sociedad por qué se quedan fuera del once ojo repite Illarramendi fuera del once el capitán in también William José con Heather en Fort feria Zaldúa lateral derecho El Izquierdo Kevin Rodríguez repite en tanto Aritz Elustondo como Héctor Moreno en el eje de la zaga en el trivote o tres centrocampistas van a estar Zubeldia Make Verino y Rubén Pardo en la derecha San Galli L Izquierda Mikel Oyarzabal ya Reeva June Bautista el Sofres al once de los de Míchel en el Rayo Vallecano que va a jugar con Alberto portería defensa de derecha izquierda as vincula Gálvez a Mati Moreno Comesaña también titular hoy por delante la defensa Line de cuatro derecha izquierda con Calcuta Medrano Trejo IB de ir como delantero centro R vete Raúl de