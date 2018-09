Escucha las noticias de las 21:00 (25/09/2018)

Voz 1 00:00 todo en la cabeza pues ahora puedes demostrar los grabo con el súper de la ONU

Voz 2 00:05 segunda parte en Barcelona rol

Voz 1 00:08 el arranca justo ahora la segunda parte de la escuela

Voz 0684 00:10 otros sin cambios aquí en Cornellà El Prat siga el mismo resultado que al inicio del partido España cero Eibar cero Comienza Anoeta iban dan no no comenzaba saca la Real evento sin arrancar este Real Sociedad Rayo Vallecano

Voz 2 00:22 pero una hora para el partido en el Wanda Metropolitano

Voz 1269 00:24 toda la todavía no calienta nadie Dani

Voz 3 00:27 colocado ya las vigas y los balones el profe Óscar Ortega funcionando los aspersores en el Metropolitano de Madrid interfiere en Italia

Voz 4 00:34 Borja los jóvenes ya sobre el terreno de juego de San Siro buen ambiente para ser un martes por la noche a punto de arrancar al interfieren tiran más de fútbol internacional Bruno

Voz 1269 00:42 yo el mono con el rival del Atlético de Madrid en la Champions cero uno contra el Angers y está jugando el Bayern que de momento no puede contra el Habsburgo estamos en el treinta de partido de momento empate a cero Mundobasket femenino Marta

Voz 0277 00:54 a últimas instrucciones seis los dos equipos ya preparados en la vista España que va a salir con Laya Palau Alba Torrens Marta salga ya estuvo Laura Nicholls a punto de comenzar el tercer partido de España en este

Voz 2 01:28 minuto en Anoeta iban a la Real valora

Voz 5 01:31 arriba de Rulli saltaba hay Mary

Voz 6 01:33 lo han intentado pena recupera Oyarzabal el capitán de la Real Sociedad cara colega bonito detalle técnico dejando de cara a fraude Anoeta Bautista abriendo la derecha para que se incorpore Zaldúa quiere dominar el equipo de Asier Garitano en este arranque de partido con el Rayo en esa disposición táctica cuatro uno cuatro uno avanza Zaldua echa dejando en esa posición para San Galli cuidado ese barómetro Lara querido rematar Baker peligro protesta noventa pedían penalti

Voz 2 01:59 Isabel Navarro pero atajó Alberto tú has visto algo vital parece Izquierdo elemento porque todos Javier Álvarez Izquierdo está en el bar perdón Álvarez Izquierdo el bar Martínez Munuera estaba en el verdad pues eso es limitada en nada

Voz 7 02:14 cadena Alberto el el cambio del Rayo Iván

Voz 6 02:17 cuando era precisamente el portero sonando a banda derecha para vincula como la pagándose las luces en el Nuevo Anoeta Daniel vamos a las basuras en la zona de la grada

Voz 0684 02:27 la que está la que une precisamente

Voz 6 02:30 el fondo sur con la tribuna principal San apagó varias luces y hay varios seguidores que Sandler llevaba qué pasa aquí

Voz 2 02:36 si la imagen por la tele no se vea no está tan claro como el partido Barcelona pero bueno se ve perfectamente visible para la practicarlo

Voz 8 02:42 o al menos como nosotros de televisión Iván presión había

Voz 6 02:45 la Real recupera vais Ángel y quería tocar para Mikel Merino una patada al la dado que plantada lado da Gálvez pide calma Martínez Munuera gravosa desde el suelo empatara a Gálvez una patada absurda

Voz 2 02:56 de las que la árbitro un poquito más lejos y cuidado eh Le pide tarjeta al central del Rayo más que tiene que ser es que tenía que ser amarilla no lo

Voz 6 03:04 no no se la sacador nada nadar la advertido verbalmente pero no se lo ha sacado

Voz 2 03:08 me de un horror y yo creo sinceramente que me quede y nos ha pasado de frenada bien porque seis minutos fíjate si no queda el minuto dos pero realmente sí sí

Voz 9 03:22 es un árbitro que no es muy dado a sacar tarjeta el mejor del partido no igual porque eso Pocoyó y luego ya sale real es el por el próximo fin de semana lo tendremos en el Atlético Real Madrid Atlético Madrid

Voz 6 03:35 bueno pues suerte para él va al Rayo si viera vincula por la derecha dejaba de cara a Calcuta para Gálvez está presionando muy bien la Real buscaron balón largo Galve que buen cambio de juego buscando B ha cortado de cabeza Zaldúa recupera San Galli dice Martínez Munuera que hay falta de Álex Moreno sobre el jugador de la Real buen ambiente en Anoeta son pocos pero ruidosos sobre todo la grada Aitor Zabaleta es hemos con respecto a la que había anunciado eh Si bueno es la cifra real pero sí es verdad que llegó arriba yo creo que no allí a yo ya lo he dicho que no llegamos a veinte mil efectivos bueno pues la grada Aitor Zabaleta

Voz 10 04:09 qué ha respondido eso sí no para de animar tiene que tirar del resto de la afición el esta tarde o noche Jean poco desapacible

Voz 6 04:16 los juega el Rayo toca debe abriendo a la derecha para vincula primeros cuatro minutos en Anoeta de momento

Voz 2 04:22 Real Sociedad cero Rayo fue sobre las cuatro de la segunda parte también Raúl en Cornellà El Prat tuvo el primer revés chuta a puerta Marc

Voz 0684 04:29 da un tiro cruzado desde la izquierda hay Diego López mandó el balón a córner primer tiro a puerta del Eibar nada vas a empezar esta segunda mitad ya calientan jugadores de ambos equipos Elena cima

Voz 11 04:41 pero el español lo hacen Hernán Pérez Borja inglés

Voz 12 04:44 decías Víctor Jara

Voz 13 04:58 la sociedad vasca

Voz 12 05:02 algo para yo contesta Rayo Borrell carrera del delantero centro hoy de la Real Sociedad ha salido Alberto parca el primero cuando al equipo de Asier Garitano distinto minutos habían cumplido el ETA por cada real por su muro uno Rayo

Voz 2 05:36 el recurso Trashorras muy sencillo una pelotita a la espalda de Alex Moreno la defensa muy muy adelantada de manera muy muy el sí

Voz 14 05:43 demasiado demasiado fácil yo creo que que es también lo que busca del Garitano no darle un poquito en cabe ya salió bien teniendo el balón la Real pues le da un poquito más de de balón al Rayo le deja un poquito más de de control y el Rayo pues tienen que estar mucho más atento a esas pérdidas porque porque es lo que busca también con Bautista no esos balones a la espalda a los centrales que Bautista es mucho más rápido que ellos

Voz 5 06:06 sí me han pillado ahí ya

Voz 2 06:08 definir muy bien pues gol prematuro del chavala ramas en el hambre vira sabes contra qué equipo

Voz 6 06:14 no marcó su primer gol en Primera División

Voz 2 06:16 artista frente al Rayo Vallecano sí sí sí sí sí

Voz 15 06:21 no

Voz 2 06:23 no no me lo recuerdes que no sabemos cuándo es

Voz 6 06:26 del darse Seúl estado diciendo Robert en agosto

Voz 14 06:30 esta última jornada sí sí penúltima jornada que bueno que Llanos daba casi por porte sereno que metió un mongol Silver

Voz 2 06:37 la Real no se jugaba nada viendo el partido

Voz 6 06:39 el Rayo se juega la vida como bien dice Trashorras bueno pues Joan Bautista marcó contra el Rayo su primer gol en Primera allí frente al Rayo marcado su primer gol esta temporada que debe ser la de su confirmación en el primer equipo por eso es el equipo de Míchel la combinación ha sido buena portaba Zubeldia aunque aparece de nuevo Calcuta la banda derecha jugando en corto para medrar devuelve la pared estando ahí está Raúl de Tomás que del revolverse en las semis dura la taponado bien Aritz Elustondo recupera el Rayo Vallecano abriendo a la banda izquierda para beber el ex del Eibar jugando en corto para que sea Trejo el que trate de hilvanar juego abriendo la izquierda para que reciba Álex Moreno aquí están Granda su bar dejando de cara para la incorporación de Trejo jugando en horizontal tratando de jugar el Rayo Vallecano al gol inicial de Bautista se repliega bien el equipo txuri urdin siete de la Fira aparte uno cero Nano eh

Voz 2 07:30 pero ahora mismo Marta cinco quince para el final del primer cuarto en Tenerife

Voz 0277 07:33 de momento el partido de lo más igualado con intercambio de canastas para unos y para otros equipos pero con una buena noticia en el equipo español y es que Alba Torrens está enchufada a pocos minutos había tenido hasta ahora de momento los cinco minutos que llevamos seis puntos ya de la española Belgica ocho España nueve

Voz 4 07:48 como esta Borja el partido en Italia con dominio de la Fiorentina primera ocasión contragolpe comandado propio Simeone y el remate del belga Kevin mírala Se marcha la madera cuatro y medio de la primera parte Inter cero Fiore

Voz 2 07:59 pero tal española en Barcelona Raúl intenta ahora Pablo Piatti por banda izquierda juegan uno por uno con Villa pero se rehace