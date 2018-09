Yuri Fernández (Uber): "Los conductores de VTC tienen licencias tan legales como las de los taxistas"

Voz 1

00:55

TC de los máis de seis millones de personas que no usan todos los días en España es lo que hacemos hoy es esta acción que comentabas en la que hay viajes gratis de diez a diez en las ciudades donde operamos donde lo que pretendemos es poner de relieve y dar voz a un a un olvidado de todo este conflicto no que es todos esos conductores que tienen licencias tal legales como las licencias de taxi pero que sin embargo ven comprometido su su derecho a trabajar la protesta de mañana la a la que hace referencia está convocada por los sindicatos por el Sindicato Libre de transportes y apoyado por la UGT pero no está participada por Uber la norma estatal es es un reglamento no es una ley establece que no se darán más licencias cuando se supere la ratio de de un WC por cada treinta taxis ahora no se dan más licencias pero la justicia está dando la razón a los que la solicitaron cuando no existía esa ratio luego en la práctica hay más sube TC de lo que establecía el espíritu de la norma no como dicen los taxistas pero no yo exactamente lo has dicho al principio es un criterio a la hora de conceder nuevas licencias en ningún caso como se nos ha hecho creer es un criterio operativo entre dos mil nueve y dos mil quince el mercado de las WC estuvo liberalizado en España con lo cual el Tribunal Supremo como comentabas ha otorgado todas esas licencias que se pidieron durante ese periodo en realidad es tan fácil como entender que las leyes en este país ni ningún otro Estado de derecho son retro activas con lo cual es muy difícil por no decir imposible que se quiten de medio las licencias otorgadas en los seis años en el que el mercado fue libre pues veremos cómo evoluciona la situación Yuri Fernández gracias portavoz de Uber buenos días gracias buenos días