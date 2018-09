Voz 1389

el de Franco que defendió como un buen amigo al actor Kevin Spacey sobre el que pesan veinte acusaciones de acoso sexual veinte ni más ni menos dice también que Kevin Spacey la ayudado mucho en su vida sobre todo cuando murió su marido dice algo también muy importante que no va a aprobar nunca lo que hizo Spacey pero que no por eso le va a dar de lado bueno en las cárceles hay regímenes de visitas y los peores criminales reciben visitas de gente que abomina de sus delitos y que por eso no han dejado de sentir afecto por ellos poco o mucho me gustaría que Kevin Spacey pagase por sus delitos no que sea casi sabes que creo que esas declaraciones de Judy Dench que me han parecido por cierto radicalmente libres las puede hacer porque tiene ochenta y cuatro años porque luego tienes a gente que empieza por ejemplo el actor que está triunfando solamente no que cuando ocurrió todo lo de Woody Allen anunció muy solemnemente que nunca más volvería a trabajar con él yo siempre tengo la impresión cuando ocurren estas cosas que no importa tanto el posible abuso de Woody Allen que por cierto había sido investigado y no probado pero de todos modos bueno es una palabra contra otra está ahí como la carrera de de de los actores que hacen ese cordón uno señalando a un acusado lo que hacen muchos es señalarse el dorsal a ellos mismos como los fútbol Jabois esta mañana un beso un beso grande hecho