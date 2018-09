Voz 1626

00:25

han oído hablar del incidente del equinoccio de otoño durante la Guerra Fría suena a novela de Graham Greene no ha peli estilo La caza del Octubre Rojo pues no lo que ocurrió el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y tres pudo provocar que saltara por los aires pero de verdad pasaban catorce minutos de la medianoche cuando un satélite ruso detectó que Estados Unidos había lanzado cinco misiles balísticos hacia la AUS un oficial soviético con dos dedos de frente se dijo a ver qué país empieza una guerra nuclear con sólo cinco misiles algo falla sin veinte minutos no impacta algo en territorio soviético era falsa alarma is impacta la epidemia o pero ya total va a dar lo mismo porque vamos a morir todos